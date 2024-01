Kymmenet tuhannet yrittäjät ovat ilmoittaneet liian pienet tulot – nyt asiaan puututtiin ja monia uhkaa kirpaiseva lasku

Lähes 46 000 yrittäjää ilmoitti viime vuonna työtulonsa alakanttiin ja maksoi liian vähän YEL-maksuja, kertoo Työeläkevakuuttajat Tela ry:n tuoreessa tiedottessaan.

Työtulo on yrittäjän sosiaali- ja eläketurvan perusta. Osalla yrittäjistä YEL-työtulot ovat olleet liian pieniä, jolloin yrittäjän eläkemaksut pienenevät, sekä samalla myös yrittäjän saama sosiaali- ja eläketurva.

YEL-vakuutuksella yrittäjä vakuuttaa itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta. Sen perusteena olevan työtulon määrä vaikuttaa myös esimerkiksi yrittäjän saaman asumistuen, sairaspäivärahojen sekä isyys- äitiyspäivärahan määrään.

Työtulojen tarkistusten taustalla lakimuutos

Tela tarkisti viime vuoden osalta ne yrittäjät, jotka ilmoittivat työtuloikseen alle 15 000 euroa. Tarkistamiset koskivat lähes 56 000 yrittäjää, joista 46 000 oli ilmoittanut työtulonsa alakanttiin.

Työtulotarkistuksissa on kyse vuoden 2023 alussa voimaan astuneesta lakimuutoksesta, joka velvoittaa työeläkevakuuttajat tarkistamaan yrittäjien työtulon tasoa. Lakiuudistus herätti runsaasti arvostelua sen valmisteluvaiheessa.

Uudistuksella halutaan puuttua alivakuuttamiseen ja parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. Sen tarkoitus on paikata nykyisen järjestelmän porsaanreikiä.

Lakimuutokseen sisällytettiin kuitenkin maksimikorotuksen rajaava suojaosa. Maksimikorotus YEL-työtulolle oli 4 000 euroa per vuosi, mikä tarkoittaa kuukausittaisessa YEL-maksussa noin 85 euron nousua. Jos työtuloiksi on ilmoitettu esimerkiksi 10 000 euroa ja nyt arvioidaan että ne olisivat todellisuudessa 20 000 euroa, niin YEL-maksut arvioidaan ainoastaan 14 000 euron työtulojen perusteella.

Työeläkevakuuttajien yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Janne Pelkonen vastasi Ylen kysymyksiin aiheesta.

Paljonko valtio säästää rahaa YEL-makujen korotuksilla?

– Jos katsotaan ainoastaan nousseita työtuloja, niin puhutaan kymmenistä miljoonista euroista vuositasolla ensimmäisen tarkistuksen kohdalla eli lyhyellä aikavälillä valtion tukiosuus pienenee. Tarkat summat saadaan Eläketurvakeskuksesta vasta myöhemmin tänä vuonna. Oletus tämän lain perusteluissa oli nimenomaan se, että se vähentäisi alivakuuttamista, jolla on vaikutuksensa yrittäjän sosiaaliturvaan ja myös valtion tukiosuuden ajoittumiseen lähivuosikymmeninä.

Maksetaanko yrittäjien eläkkeet siis valtion ja veronmaksajien pussista, jos YEL-maksuja ei ole saatu kerättyä riittävästi?

– Ei kokonaan, mutta pelkkä maksutulo ei ole riittänyt pitkään aikaan. Tällä hetkellä valtion budjetista katetaan noin 30 prosenttia yrittäjien eläkejärjestelmän menoista.

Seuraako työtulonsa liian pieneksi ilmoitaneille mitään muuta kuin YEL-maksun korotus jatkossa? Voiko siitä seurata sanktioita?

– Ei ole erillisiä sanktioita eli normaali menettely tässä on se, että jos yrittäjä ei ole ottanut vakuutusta ja verotiedoista huomataan, että olisi pitänyt olla YEL-vakuutus, niin se tulee jälkeenpäin viivästyskorkojen kera. Jos ei pystytä maksamaan YEL-maksuja, niin tässä on pientä joustoa etukäteen haettuna ja myös työtulolaskurissa, mutta muutoin noudatetaan perimiskäytäntöä.

Työtulo, eli työpanoksen arvo, on vuonna 2024 vähintään 9 010,28 euroa vuodessa. Miten työtulon arvo määritellään?

– Monille aloittaville yrittäjille on vaikea hahmottaa, mistä työtulossa on kyse. Työtulon pitää vastata palkkaa, joka maksettaisiin samaa työtä tekevälle ulkopuoliselle. Yhteinen alan YEL-laskuri auttaa sen arvioinnissa. Lainsäädännössä YEL-työtulo pohjautuu kokonaisarvioon, jossa on taustalla muun muassa alan mediaanitulo. Kokonaisharkinnassa mietitään esimerkiksi, paljonko yrittäjä käyttää työtehtävään aikaa ja mikä on kokemuspohja taustalla.

Minkälaisia yrittäjiä tarkistukset ja korotukset ovat nyt koskeneet?

– Tällä tarkistuskierroksella mukana olivat alle 15 000 euron työtulot ilmoittaneet eli mukana oli paljon mikro- ja yksityisyrittäjiä ja itsensä työllistäjiä. Tänä vuonna tarkistuksen kohteena ovat ne, joiden työtulot ovat 15 000–25 000 euroa vuodessa. Työeläkeyhtiöiden arvioiden mukaan heitä on hieman vajaat 40 000.

Miten yrittäjät ovat suhtautuneet YEL-maksujen nousuun tarkistuksen myötä?

– Palautteista ja reaktioista oli havaittavissa, että suhdannetilanne on vaikea ja monille se 85 euroa, mikä sieltä tuli YEL-maksujen nousuksi, koettiin erityisesti mikroyrittäjä- ja yksinyrittäjäpiireissä hankalaksi tässä taloustilanteessa.

Milloin yrittäjäeläkkeissä päästään tilanteisiin, jossa verorahoilla ei enää paikata niiden rahoitusta?

– Nykyisellä yrittäjäeläkkeiden rahoitussysteemillä ei koskaan. Lyhyellä aikavälillä valtio saa vakuutusmaksuista rahaa, mikä pienentää valtionosuutta. Mutta kun nämä paremmat eläkkeet tulevat vuosikymmenten jälkeen maksuun, joutuu valtio taas maksamaan, jos rahoitukseen ei tehdä muutoksia tai muuteta siihen suuntaan kuin työntekijöiden eläkejärjestelmä, jossa rahastoinnin ja sijoitustuottojen kautta maksetaan eläkkeet.

