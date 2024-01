Kaakkois-Suomen rajavartiosto on ottanut kiinni neljä henkilöä Parikkalan alueella – tulivat luvatta rajan yli

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on ottanut kiinni neljä henkilöä Parikkalan alueella.

Kiinniotetut olivat tulleet luvatta rajan yli Venäjältä Suomeen. Asiaa tutkitaan epäiltynä valtionrajarikoksena.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedotti asiasta viestipalvelu X:ssä.

Rajavartioston apulaiskomentaja Heikki Ahtiainen kertoo Ylelle, että henkilöt otettiin kiinni keskiviikkoaamuna kello 6:n jälkeen. He eivät olleet tulleet Suomeen rajanylityspaikan kautta vaan muualta maastorajalta.

Rajavartiosto selvittää, miten henkilöt olivat päätyneet tulemaan Suomeen. Henkilöiden sukupuolta ja sitä, hakivatko he turvapaikkaa Ahtiainen ei vielä kertonut.

– Näitä selvitellään, Ahtiainen kertoo.

Parikkalassa sijaitsee yksi Kaakkois-Suomen rajavartioston rajanylityspaikoista. Rajanylityspaikka on statukseltaan tilapäinen rajanylityspaikka eli henkilöliikenne on ollut sallittua ainoastaan erityisluvalla. Rajanylityspaikan kautta on kulkenut lähinnä puukuljetuksia.

Rajanylityspaikka on ollut suljettuna vuoden 2022 huhtikuusta alkaen, sillä EU:n Venäjälle kohdistamat pakotteet katkaisivat rekkaliikenteen.

Avaa kuvien katselu Parikkala sijaitsee lähellä Venäjän rajaa. Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Muut itärajan henkilöliikenteen rajanylityspaikat ovat tämän hetken tiedon mukaan suljettuina sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön saakka.