Ylen tiedot: KRP tutkii poikkeuksellisen vakavaa rahanväärennystä

KRP on vaitonainen käynnissä olevasta tutkinnasta. Kuva liittyy Portugalissa paljastuneeseen rahanpesuvyyhtiin vuonna 2019. Paikallinen poliisi esitteli medialle takavarikoituja väärennettyjä seteleitä.

Keskusrikospoliisi tutkii poikkeuksellisen vakavaa maksuvälinerikosta.

Ylen tietojen mukaan poliisilla on ollut kuukausien ajan käynnissä esitutkinta törkeästä rahanväärennyksestä.

KRP vahvistaa tutkinnan olevan meneillään, mutta ei lausu asiasta enempää.

– Tällä hetkellä KRP ei voi valitettavasti kommentoida kyseistä asiaa ollenkaan sen herkän vaiheen vuoksi, KRP:sta todetaan.

Poliisi ei suostu kertomaan edes sitä, kuka on tapauksen tutkinnanjohtaja.

– Kun tutkinnan vaiheet etenevät, niin voimme kertoa asiasta enemmän.

Ylen tietojen mukaan epäilty rikos on paljastunut Tampereella viime kesän lopulla.

KRP ei kommentoi, onko sillä epäiltyjä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan ketään ei ole haettu vangittavaksi törkeästä rahanväärennyksestä tapauksen paljastumiseen sopivana aikana.

Erittäin vakava rikos

Rikoslain mukaan rahanväärennys tarkoittaa sitä, että henkilö valmistaa väärää rahaa tai väärentää rahaa saattaakseen sen käypänä liikkeelle.

Kyse voi olla myös siitä, että joku tuo maahan, vie maasta, hankkii, vastaanottaa, kuljettaa tai luovuttaa toiselle vääräksi tai väärennetyksi tietämäänsä rahaa.

Väärennetty raha pyritään saamaan ulkoisilta ominaisuuksiltaan täysin samanlaiseksi kuin oikea raha.

Törkeästä rahanväärennyksestä on kyse silloin, jos väärän rahan määrä tai arvomäärä on huomattava tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Rikoksen on myös oltava kokonaisuutena törkeä.

Kyse on erittäin vakavasta rikoksesta, sillä törkeästä rahanväärennyksestä tuomitaan vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi vankeuteen.

Vertailun vuoksi esimerkiksi törkeässä raiskauksessa rangaistusasteikko on samaa luokkaa.

Sen sijaan esimerkiksi törkeästä petoksesta tuomitaan huomattavasti lievemmin, neljästä kuukaudesta neljään vuotta vankeutta.

Yksittäisiä tapauksia

Törkeä rahanväärennys on hyvin harvinainen rikos Suomessa.

Kymmenen viime vuoden aikana viranomaisten tutkittavana on ollut vain muutamia tapauksia.

Tällä hetkellä tuomioistuimissa on vireillä yksi tapaus törkeästä rahanväärennyksestä, Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Yhtä henkilöä vastaan on nostettu syyte.

Lisäksi vuonna 2020 pirkkalalaista liikemiestä syytettiin törkeästä rahanväärennyksestä, sillä syyttäjän mukaan hän oli tuonut väärennettyjä dollareita Etelä-Afrikasta Suomeen. Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi syytteet.