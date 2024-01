Uusi päätoimittaja aloitti Lapin Kansassa: ”Jos epäkohtia ei nosteta esiin, ei tulevaisuuskaan ole niiden osalta parempi”

Sauli Pahkasalon mukaan maakuntalehden tehtävä ei ole muuttunut, vaikka media on murroksessa.

Viikko sitten maakuntalehti Lapin Kansan päätoimittajana aloittanut Sauli Pahkasalo haluaa kehittää lehden toimintaa siten, että koko maakunnan ääni kuuluu lehdessä entistä paremmin.

– Lisäämme avustajien määrää ja hankimme myös uusia kolumnisteja, jotka tuovat paikallisia näkökulmia esiin koko maakunnasta, Pahkasalo suunnittelee.

Lapin Kansan toimitus sijaitsee Rovaniemen keskustassa. Lisäksi lehdellä on aluetoimitukset Kemissä ja Torniossa. Takavuosina lehdellä oli aluetoimituksia ympäri maakuntaa.

42-vuotias Pahkasalo on työskennellyt kaksikymmentä vuotta media-alalla. Ennen Lapin Kansaa hän teki kymmenen vuoden pestin Oulun eteläpuolella ilmestyvän Ranta-Lakeuden päätoimittajana.

Kolmen henkilön toimitus vaihtui siis noin 30 hengen toimitukseksi.

– Katselen asioita tietysti pikkuisen eri tavalla. Jos toimituksessa on jotain asioita totuttu tekemään tietyllä tapaa, niin joitain tapoja voi kyseenalaistaa, että niitä voidaan tehdä paremmin. Toivon, että tuon myös raikkaita ajatuksia tuolta tämän maakunnan ulkopuolelta.

Intoa ja tulevaisuudenuskoa

Sauli Pahkasalon mukaan maakuntalehden tehtävä ei ole muuttunut, vaikka media on murroksessa.

– Olemme lappilaisten äänenkannattajia. Olemme ylpeitä maakunnasta, mutta meillä on myös merkittävä rooli siinä, että nostamme epäkohtia esiin.

Hän kokee, ettei lehden rooli ole tässä suhteessa ristiriitainen.

– Jos epäkohtia ei nosteta esiin, ei tulevaisuuskaan ole niiden osalta parempi, päätoimittaja mainitsee.

Hänestä maakuntamedian tehtävänä on antaa ihmisille myös intoa ja tulevaisuudenuskoa.

– Sisällöt tarjoavat lukijoille samaistumispintaa ja elämyksiä.

Uusi päätoimittaja aikoo muuttaa lehden linjaa ihmisläheisemmäksi.

– En näe, että tiukka uutinen sulkee ihmistä pois. Ihminenhän on yleensä uutisen keskiössä.

Kovat kustannuspaineet

Painettu Lapin Kansa ilmestyy kuusi kertaa viikossa. Se lopetti sunnuntaijakelun jo vuonna 2015.

Monet suomalaiset uutismediat ovat kulkeneet lappilaisten jalanjäljissä. Kasvaneiden paino- ja jakelukustannusten vuoksi painettujen ilmestymispäiviä on vähennetty muissakin maakunnissa. Esimerkiksi Kaleva ja Karjalainen jättivät kalliin sunnuntaijakelun pois viime vuonna.

Keskisuomalainen-konserni aikoo vähentää lakkauttaa sunnuntaijakelun useassa lehdessä.

Printtilehden kuolemastakin puhutaan ajoittain.

– Uskon, että paperilehti palvelee vielä pitkäänkin, sillä paperilehdillä on vielä iso joukko vannoutuneita tilaajia, jotka haluavat lukea uutiset nimenomaan paperimuodossa, sanoo Pahkasalo.

Lapissa haasteena on kuitenkin harvaanasutun maakunnan laajuus, mikä lisää jakelukustannuksia.

– Jakelureittien suunnittelu on erittäin vaikeaa, mutta teemme kaikkemme, että paperilehti saataisiin toimitettua jatkossakin. Meillä on alueita, joihin ei lehteä pystytä varhaisjakeluna toimittamaan, ja jakelu on Postin varassa, Pahkasalo taustoittaa.

Hänen mukaansa iso osa lehden tilaajista on kuitenkin siirtynyt digipalveluiden käyttäjiksi.

– Paperilehden tilaajistakin 60 prosenttia on hankkinut tunnukset verkkolehteen.

Kaupunkilehtiä kehitetään

Lapin Kansan omistava Kaleva Media omistaa Lapissa myös mainosrahoitteisia ilmaiseksi jaettavia kaupunkilehtiä, joiden päätoimittajien esimies Pahkasalo on.

Rovaniemellä ilmestyy Uusi Rovaniemi ja Meri-Lapissa Lounais-Lappi sekä alkuvuodesta Hilla Groupilta ostettu Kotikulmilta.

– Olen lehtien tukena ja selkänojana, mutta jokainen lehti tekee itsenäiset journalistiset päätökset. Tiedän, mitä arki pienessä lehdessä on. Siellä tehdään paljon työtä ja kaikenlaista työtä. Siellä ei voi yksilöidä, että ”minä teen vain tätä yhtä asiaa”.

Pahkasalon mukaan myös kaupunkilehtiä aiotaan kehittää. Sitä hän ei kuitenkaan voi kommentoida tullaanko merilappilaiset kaupunkilehdet yhdistämään.

– Kauppa on vasta tehty ja asiaa varmaan tarkastellaan vielä.

Saamenkielinen uutisointi kiinnostaa

Takavuosina Lapin Kansassa on julkaistu myös saamenkielistä sisältöä ulkopuolisen rahoituksen turvin. Viimeiset Lapin kansan Ságat -jutut on julkaistu vuonna 2020.

– Jos vastaavanlaista projektirahoitusta on tarjolla, niin en pitäisi ollenkaan pahana, että saamenkielistä sisältöä alettaisiin meilläkin julkaista.

Sauli Pahkasalon arvion mukaan maakunnan ”haltuun ottamiseen”, ihmisiin ja sidosryhmiin tutustumiseen menee noi vuoden päivät.

– Toivon, että saan paljon kutsuja tutustumaan maakunnan tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lopputalvesta ja alkukeväästä teen päätoimittajakiertueen Lapin kunnissa, hän lupaa.