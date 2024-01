Valtakunnallinen runokilpailu kunnioittaa Eino Leinon elämäntyötä

Kaikille avoimeen runokilpailuun voi osallistua enintään kymmenellä, aiemmin julkaisemattomalla runolla. Aihe on vapaa, mutta runojen tulisi olla Eino Leino -hengen mukaisia.

Kainuun Eino Leino -seura järjestää valtakunnallisen runokilpailun, jonka tavoitteena on kunnioittaa Suomen tunnetuimman runoilijan elämäntyötä.

Paltamossa, Paltaniemen Hövelössä syntyneen ja siellä lapsuus- ja kouluvuosiaan viettäneen Eino Leinon (1878–1926) runoja luetaan, esitetään ja sävelletään edelleen tänä päivänä. Esimerkiksi monet tunnetut taiteilijat, kuten Vesa-Matti Loiri, ovat tehneet runoista omia tulkintoja. Hänen säkeensä ovat suosittuja myös käyttörunoutena erilaisissa elämän tärkeissä tapahtumissa.

Leinon tuotanto onkin edelleen varsin elävää runoutta, kertoo seuran johtoryhmään kuuluva Maarit Tartia-Kallio.

– Tässä yksi suuri tekijä on, että uusi nuori sukupolvi löytää aina Leinon runot. Niissä on vahva sisältö. Varsinkin muusikot huomaavat, että Leinon runot ovat hyvin laulullisia, joten niille on helppo säveltää.

Eino Leino ja risteily Oulujärvellä olivat esillä kesällä 2021 Ylen Egenland ohjelmassa.

Kaikille avoimeen runokilpailuun voi osallistua enintään kymmenellä, aiemmin julkaisemattomalla suomenkielisellä runolla. Tartia-Kallion mukaan aihe on vapaa, mutta runojen tulisi olla Eino Leino -hengen mukaisia.

– Emme tavoittele Leinon runomittaa, vaan henkeä, jota hän edusti. Hän koki luonnon tärkeäksi ja ammensi luonnosta, mutta toisaalta tuotannossa näkyvät myös yhteiskunnalliset teemat. Leino teki vahvasti runoa esimerkiksi Ukrainan puolesta aikoinaan, kun Ukrainan itsenäisyys oli uhattuna.

Runot lukee raati, jonka puheenjohtajana toimii runoilija, kustannustoimittaja Tero Liukkonen. Valitut runot julkaistaan syksyllä 2024 runokokoelmassa osana Kainuun Eino Leino -seuran 50-vuotisjuhlavuotta.

Runokilpailun pääpalkintoja on 1 000 euroa, joka voidaan jakaa tarvittaessa useamman runoilijan kesken. Raati voi harkintansa mukaan jakaa myös pienempiä palkintoja sekä kunniamainintoja.

Kilpailuaika päättyy 28.4.2024.