”Suomen vihatuin koiramies” käräjillä eläinsuojelurikoksesta – syyttäjän mukaan David Lopez löi ja retuutti Nala-koiraa

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi eilen tiistaina espanjalaista David Lopezia vastaan nostetun eläinsuojelurikoksen käsittely. Asiasta kertoi ensin Aamulehti.

Syyttäjän mukaan Lopez on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta kaltoinkohdellut Nala-koiraansa aiheuttaen sille tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. Tämä on tapahtunut syyttäjän mukaan siten, että Lopez on istunut koiransa päälle, lyönyt koiraa päähän sekä retuuttanut koiraa ainakin jalasta vetämällä. Kaltoinkohtelun uskotaan tapahtuneen toukokuun 23. päivä ulkona

Syyttäjä vaatii Lopezille sakkorangaistusta. Lisäksi häntä vaaditaan korvaamaan oikeudenkäynnin todistelukustannuksia.

David Lopezia syytetään sudensukuisen Nala-koiransa kaltoinkohtelusta. Arkistokuva toukokuulta 2023. Kuva: Marko Melto / Yle

Lopezin puolustusasianajaja Tatu Pylvänäinen kertoo päämiehensä kiistävän syytteen eläinsuojelurikoksesta.

Jatkuvat sääntörikkeet turhauttaneet muita

Yle on uutisoinut aikaisemmin David Lopezin irtipitämän Nala-koiran aiheuttamista ongelmista.

Lopez on pitänyt monta vuotta Nalaa vapaana, ensin Helsingissä ja sittemmin Tampereella. Yle uutisoi viime keväänä, kuinka osa tamperelaisista on muuttanut arkeaan, koska Lopez ei suostunut pitämään koiraansa kiinni.

Lain mukaan koirat on pidettävä taajamissa kytkettyinä. Maaliskuusta elokuulle on voimassa myös koirien kiinnipitoaika, jonka aikana koira on pidettävä aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä myös taajama-alueen ulkopuolella.

Syynä ihmisten pelkoon ja ärsytykseen on aiheuttanut muun muassa se, että Nala on käynyt toisten koirien kimppuun.

Alla olevalla videolla tamperelaiset kommentoivat vapaana pidetyn Nala-koiran vaikutuksia heidän arkeensa:

Video on kuvattu toukokuussa 2023. Video: Matias Väänänen / Yle, Jani Aarnio / Yle

Lopez on selittänyt koiransa irti pitämistä muun muassa kulttuurieroilla sekä sillä, että koirien pitää päästä juoksemaan vapaana.

David on jatkanut koiransa pitämistä irti. Hänestä on tehty lukuisia rikosilmoituksia ja hän on saanut useita rikesakkoja järjestysrikkomuksesta.

Perjantai-dokkarissa Sean Ricks lähti selvittämään, minkälainen mies löytyy toistuvien sääntörikkomusten takaa:

Ihmisiä vihastuttaa David Lopez, joka pitää Nala-koiraansa vapaana. Lopez rakastaa Suomea, mutta nyt hän on koiransa takia inhottu. Miksi vapaus ja kapinointi ovat muiden hyväksyntää tärkeämpiä? Dokumentti on julkaistu lokakuussa 2023. Ohjaaja: Sean Ricks.

Juttua täydennetty 10.1.2024 kello 16.00: artikkeliin lisätty tieto siitä, että Dadvid Lopez kiistää syytteen.