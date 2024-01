”Tuntuu inhottavalta, että sukupolveni on ollut koekaniinina” – yli 300 suomalaista kertoi, miksi he rajoittivat somea

Leila Lindsten luopui kokonaan Tiktokista ja hiljattain myös Instagramista. Hän on huomannut, että pystyy keskittymään paremmin ja käytetty aika tuntuu nyt hyödylliseltä.

Suomalaiset ovat tietoisia sosiaalisen median koukuttavuudesta ja vaikutuksesta keskittymiskykyyn. Kysyimme, miksi niin moni on lähtenyt pois alustoilta.

Yle kysyi suomalaisilta syitä, miksi he ovat lähteneet pois sosiaalisen median alustoilta tai vähentäneet someaikaansa.

Jutussa olevat sitaatit ovat kyselyn vastauksia. Vastaajien henkilöllisyys on Ylen tiedossa.

Saimme kyselyymme 300 vastausta, joista iso osa oli 20–30-vuotiailta.

Hämeenlinnassa opiskeleva Leila Lindsten, 23, lopetti Tiktokin ja Instagramin käytön kokonaan. Hän yritti ensin vähentää, mutta ei onnistunut.

– Siellä tuli pakonomaisesti selailtua eli ”doomscrollattua” ja tuhlattua aikaa katsellen turhia juttuja, jotka eivät oikeasti edes kiinnosta.

Hänen olonsa oli usein selailun jälkeen uupunut ja päätä särki. Tuntien videovirrassa saattoi vilahtaa 500 eri ihmistä.

Aivan turhaa ajan hukkaa. Ainoa huono puoli on, vaikka itse päässyt irti, kaikki muut ovat edelleen kiinni siinä. Mies, 23, Turku

”Ei kestä tylsyyttä”

Yhteisöpalvelujen kokonaiskäyttö on lisääntynyt, sillä korona-aikana varsinkin lyhyiden videoiden katsojamäärät räjähtivät.

Vielä viisi vuotta sitten Facebookista lähti 300 000 suomalaista yhden vuoden aikana. Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä sanoo, että poislähtijöiden määrä on murto-osa valtavasta kasvusta yli 25-vuotiaissa. Korona-aika palautti esimerkiksi Facebookin voimiinsa.

Viimeisimmän DNA:n kyselyn mukaan 16 prosenttia miehistä ja 26 prosenttia naisista on kuitenkin rajoittanut hiljattain omaa somen käyttöään.

– On hyvä, että osataan jo havaita kulutettua aikaa, ja on järkevää säädellä pakkotoimintojaan, sanoo Harto Pönkä.

Aiheutti riippuvuutta. Menetin kyvyn kestää tylsyys. Nainen, 32, Jyväskylä

Opiskelija Leila Lindsten pitää erityisesti Tiktokia kuormittavana, koska se alentaa keskittymiskykyä ja totuttaa aivot nopeatahtiseen sisältöön.

– Viiden sekunnin mielihyvään eli dopamiinibuustiin tottuu, eikä enää kestä tylsyyttä tai hiljaisuutta.

Hän moittii myös, miten terveystrendejä seurataan somessa kuin lampaat eikä mietitä, onko tieto luotettavaa. Algoritmit alkoivat ahdistaa, koska ne heijastivat nopeasti omaa käyttäytymistä.

Lopettanut kaiken muun paitsi Whatsappin käytön, jossa vaihdan viestejä lähipiirin kanssa. Nainen, 29, Janakkala

Leila Lindstenillä on nuorempia sisaruksia, joiden ruutukäyttäytymistä hän on seurannut. Moni muukin on kyselyssä huolissaan samasta asiasta eli lasten aivojen rapautumisesta.

– Nykylapset kävelevät koulumatkojaan puhelinta tuijottaen. Lapset eivät ymmärrä somen haittavaikutuksia. Miksi mennä ulos tekemään lumiukko, kun Tiktokissa saa hyvän mielen helposti?

Avaa kuvien katselu Syyt rajoittamiseen tai kokonaan sosiaalisen median alustalta lähtöön ovat Ylen kyselyyn vastanneilla yhteneväiset. Kuva: Dani Branthin / Yle

Ylen kyselyn vastauksissa nousi esiin kolme suurinta syytä somesta poistumiseen.

1. Riippuvuussuhde

Moni on tietoinen koukuttavuudesta ja tuntee olevansa riippuvainen. Sosiaalinen media vie turhaa aikaa ja antaa vähän. Nuoret ovat lähteneet jo aikoja sitten Facebookista. Nyt on Instagramin vuoro.

Olen poistanut Instagramin. Mieheni ehdotti sitä, koska tulen sitä seuratessa kateelliseksi ja tyytymättömäksi omaan elämääni. Nainen, 36, Kuopio

Moni pohtii mielenrauhaansa, pakonomaisuutta ja vertailua toisiin, myös tiedostamatta. Some on täynnä epärealistisia tavoitteita ja ihanteita. Perheenäidin ruutuaika saattoi olla jopa kahdeksan tuntia päivässä.

Kyselyyn vastaajat kuvailevat myös lopettamisesta tulleita vieroitusoireita, kuten ärtymystä ja ajatusta, että pitää tarttua koko ajan puhelimeen.

Selaamisen vaikutus unen laatuun oli myös tiedossa. Lopettamisen jälkeen moni on alkanut voida paremmin ja pystynyt lukemaan jopa kirjoja, mikä aikaisemmin oli ollut mahdotonta.

Olen ollut puolet elämästäni somessa ja tuntuu inhottavalta että sukupolveni on ollut koekaniinina sovelluksille. Nainen, 20, Helsinki

Vastauksista selviää myös, että kun rimpuillaan oman someajan kanssa, miksi sieltä on vaikea olla pois: pienyrittäjille se on selkeä markkinointikanava, tapahtumat löytää Facebookin kautta ja yhteisöllisyys on siirtynyt alustoille.

Lähtijät ovat kuitenkin huomanneet, että tietoa löytyy myös muuta kautta.

2. Väsyminen ihmisten huonoon käytökseen

Ihmisten törkeä käytös, vastakkainasettelu ja kiusaaminen on yksi syy somen vähentämiseen.

Varsinkin yhteisöjä ylläpitävät moderaattorit ovat väsyneet päivitysten korjaamiseen. Luvatta kuvien jakaminen ja ala-arvoinen, vihamielinen ja tyhjänpäiväinen keskustelu eivät kiinnosta.

Olin ylläpitäjänä kotiseuturyhmässä ja laitoimme ryhmän tauolle, koska ihmisten käytös alkoi mennä ihon alle ja mitä enemmän moderoimme, sitä hyökkäävämmiksi ryhmän jäsenet tulivat. Nainen, 53, Naantali

3. Tietoisuus kaupallisten alustojen mekanismeista

Vähentämisen ja poislähdön syiksi mainitaan myös tietojen keruu, liiat mainokset, suurten mediajättien epäeettisyys ja uutena tekoäly. Varsinkin Tiktokista ja sen Kiina-yhteydestä on ollut julkisuudessa paljon negatiivista tietoa viime aikoina.

Minua inhottaa ajatus siitä, että jättimäiset firmat hyötyvät kustannuksellani ja seuraavat joka liikettäni. Nainen, 32, Tuusula

Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä kertoo, että tänä vuonna somessa tekoälyllä tehdyt kuvat, videot ja AI-kaverit alkavat lisääntyä. Myös vaikuttavan laadukkaat huijauskuvat sekä deepfake-videot ovat tätä päivää.

– Somessa on hyvä olla valppaana esimerkiksi presidentinvaalien alla.

Ennen kuin tekoälyohjelmia koskevaa lainsäädäntöä tiukennetaan, ei varaa ottaa riskiä omien tietojen suhteen. Mies, 21, Helsinki

Myös uusia vaihtoehtoja etsitään

Osa vastaajista arveli, että sosiaalinen media nykymuodossaan olisi tullut tiensä päähän.

Ylen kyselyssä nousi esiin myös vaihtoehto somejäteille: Fediverse on avoimella lähdekoodilla luotu palvelu, jota mainostajat eivät hallitse.

Fediverse vaikuttaa olevan tulevaisuuden some. Mies, 22, Lohja

Harto Pönkä uskoo kuitenkin, että johtavat alustojen kehittäjät ovat kisassa ylivoimaisia.

– Metalla on jo oma valtava käyttäjämassa, joten jatkuvuus uusien alustojen kehittelylle on taattu ja tuo etua.