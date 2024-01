Vaikka talous takkuaa, kesätöitä saa edelleen – haku kannattaa aloittaa heti, lannistua ei pidä

Kesätyönhaku on käynnistynyt. Taantumasta huolimatta työtä on tarjolla jopa edellisvuosia enemmän.

Ei se ollut mikään läpihuutojuttu, että Jasmin Rojola, 25, pääsi ensimmäisen kerran kesätöihin Metsä Groupin Kemin tehtaille kolme vuotta sitten.

– Hain yli 20 paikkaa, eli ympäri Suomea, Rojola sanoo.

Kemistä kotoisin oleva Rojola oli valmis lähtemään muualle, mutta sitten paikka kotikaupungin kartonkitehtaalta tärppäsi.

Rojolaa on pyydetty töihin myös kesän jälkeen. Nytkin hän työskentelee määräaikaisella sopimuksella kartonkitehtaan osastomestarina. Hän on opiskellut Oulun Yliopistossa prosessitekniikkaa ja valmistui viime vuonna diplomi-insinööriksi.

– Silloin kun tulin tänne kesätöihin toisen kerran, olin siinä uskossa, että syksyllä työ loppuu. Ja että pitää lähteä etsimään jotakin muuta. Mutta sainkin jatkoa vähän vakinaisempiin hommiin. Mukavaltahan se tuntui, että on semmosta luottamusta.

Yle kysyi kesätyöpaikkojen tilanteesta työpaikkoja välittäviltä taholta.

Työkkärissä tarjolla 31 788 kesätyöpaikkaa

Vuoden vaihtuessa yritykset ovat aloittaneet kesätyöntekijöiden etsimisen.

Juuri tällä hetkellä koko maassa on TE-keskuksissa tarjolla yhteensä 31 788 kesätyöpaikkaa.

Luku on kasvussa, se on lähes tuplat koronavuoteen 2020 verrattuna ja viime vuoteenkin verrattuna enemmän.

Työvoimatoimistossa kesätyöpaikkojen tilanne näyttää lupaavalta.

– Alustava analyysi näyttäisi siltä, että paikkojen määrät ovat kehittyneet melkein kaikilla ELY-alueilla parempaan suuntaan. Se miten suuri harppaus on otettu, on kuitenkin vielä tässä vaiheessa vuotta avoinna, TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHAn hankepäällikkö Santtu Sundvall kirjoittaa viestissään Ylelle.

Kesätyöpaikkojen ilmoitteluun liittyy paljon kausivaihtelua. Jos viime vuonna suurin osa paikoista oli tiedossa jo vuoden vaihteessa, voi olla että tänä vuonna paikkoja ilmoitetaan hakuun enemmän esimerkiksi vasta alkuvuodesta. Vielä ei siis Sundvallin mukaan voida puhua kesätyötilanteesta varmuudella.

Eniten työkkärin eli TE-keskusten kautta kesätyöpaikkoja on tarjolla myyntialalla, sote-alalla ja ravintola-alalla. Hyvinvointialueet hakevat tällä hetkellä paljon lisätyövoimaa kesätyön kautta.

Hidas lähtö, mutta hyvältä näyttää

– Kesätyökausi lähti tahmeasti liikkeelle, sillä marraskuussa kesätyöpaikkailmoituksia oli 39 prosenttia vähemmän kuin samaan ajankohtaan vuotta aiemmin, työnhakupalvelu Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen sanoo.

Hän toteaa, että tammikuun alku näyttää nuorten kannalta jo valoisammalta, mutta vielä on liian aikaista tehdä isoja johtopäätöksiä.

Tämän viikon alussa Duunitorilla kesätyöpaikkoja oli auki vajaat 4 000. Vastaava luku Oikotie-palvelussa oli 2 800. Molemmat ovat työpaikkoja välittäviä palveluita. Kyse on osin samoista työpaikoista, jotka on ilmoitettu useammassa kuin yhdessä palvelussa

– Me ollaan ihan positiivisesti yllättyneitä. Meillähän on itse asiassa kesätyöpaikkojen ilmoitusmäärä kasvanut yhdeksällä prosentilla, kun me verrataan viime vuoteen tätä aikaan, Oikotien työnantajakuvatiimiä vetävä Päivi Salminen-Kultanen sanoo.

Hän kertoo, että kesätyöilmoitusten määrä kiihtyy aina tammi-helmikuussa. Helmikuun loppuun mennessä ilmoituksia odotetaan olevan yli 10 000.

– Yhdessä ilmoituksessa voi olla useampi kuin yksi työpaikka, joten parhaimmillaan tehtäviä voi olla silloin avoinna jopa 20 000.

Ensimmäiset paikat jaettiin jo syksyllä

Ensimmäiset kesätyöpaikat ilmoitettiin Oikotiellä jo marraskuun 2023 alussa. Ensimmäisiä ilmoittajia olivat muun muassa seurakunnat ja sosiaali- ja terveysalan toimijat.

Suosituimpia ilmoituksia vuodesta toiseen ovat kaupan alan myyjien paikat suurissa tunnetuissa ketjuissa. Niissä alle 18-vuotiaille tarjotaan mahdollisuus tutustua työelämään.

Perinteisesti eniten kesätyöpaikkoja tarjoavat asiakaspalveluala, matkailu- ja ravintola-ala sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. Tällä hetkellä eniten avoimia paikkoja on asiakaspalvelussa, sosiaali- ja terveysalalla sekä rakennusalalla.

Avaa kuvien katselu Duunitorin Maiju Karhunen sanoo, että kesätöitä tulee hakuun kesän kynnykselle saakka. Kuva: Niko Raappana / Duunitori

Alaikäisten työpaikat aukeavat myöhemmin

Nyt kesätyöilmoituksia alle 18-vuotiaille on huomattavasti vähemmän kuin täysi-ikäisille. Duunitorin Maiju Karhunen sanoo, että auki olevista reilusta 3 700 ilmoituksesta vain noin sata soveltuu alaikäisille.

Hän kuitenkin rauhoittelee nuoria hakijoita.

– Nuoremmille ja kokemattomammille avautuu kuitenkin yleensä enemmän mahdollisuuksia keväämmällä.

Karhunen sanoo, että alle 18-vuotiaiden kannattaa kysellä töitä esimerkiksi kaupoista, varastoista, puutarhoista ja jäätelökioskeista. Myös esimerkiksi siivousalan töitä on mahdollista päästä tekemään, vaikka ei olisi vielä täysi-ikäinen.

– Kaupungit, kunnat ja seurakunnat palkkaavat myös usein alaikäisiä. Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu, kesätyöseteli ja 4H voivat myös avata oven kesätöihin.

Kesätyöseteleitä on kaupungin tai kunnan myöntämä joidenkin satojen eurojen arvoinen avustus, jonka ideana on helpottaa nuorten työllistymistä ensimmäisiin kesätyöpaikkoihin. 4H taas on esimerkiksi lasten ja nuorten kerhoja järjestävä yhdistys.

Avaa kuvien katselu Metsä Groupin Kemin uudelle biotuotetehtaalle otetaan noin 40-50 kesätyöntekijää. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Tehtaalla töitä riittää

Jasmin Rojolan työpaikalle uudistetulle Metsä Groupin kartonkitehtaalle otetaan kymmeniä kesätyöntekijöitä myös ensi kesänä. Kemin uudelle biotuotetehtaalle noin 40-50. Kaikkiaan yrityksellä on Pohjois-Suomessa noin 100 kesäduunia.

Kesätyöläisiä otetaan kaikenlaisiin tehtäviin tehdastyöstä laboratorioon ja kunnossapitoon. Sitten ovat esimerkiksi kesätyöt puunhankinnassa.

Lisäksi 16 vuotta täyttäneille on tänä vuonna kesäharjoittelupaikkoja metsänistutuksessa kesäkuussa.

Yhtiöstä kerrotaan, että tavallisesti hakijoita on kymmenen kertaa enemmän paikkoihin nähden.

Kemin tehtailla työskentelevä Jasmin Rojola rohkaisee kesätyönhakijoita olemaan aktiivisia.

– Olkaa reippaita ja oma-aloitteisia. Ja omia itsejänne, niin kyllä se kantaa pitkälle, Rojola sanoo.