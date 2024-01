Japanista tuli viides Kuu-maa – ”tarkka-ampuja” laskeutui Kuun kraatterin reunalle

Japanilta onnistui kolmas yritys. Miksi hallittu laskeutuminen Kuuhun on osoittautunut haastavammaksi kuin Apolloille aikoinaan?

Japanin avaruusjärjestön Jaxan Slim-luotain on onnistunut pehmeässä laskussa Kuun pinnalle, toisin kuin monet muut sitä viime vuosina yrittäneet. Slim laski jalkansa Mare Nektarisin eli Nektarimeren tasangolle, Shiolin kraatterin laidalle perjantaina klo 17.20 Suomen aikaa.

Tavoitteena oli laskeutua valittuun paikkaan tarkemmin kuin mikään aiempi luotain. Normaalisti laskeutumistarkkuus on kilometrejä, Slimillä tavoite oli sadan metrin sisällä. Kraatterin laidan lievä kaltevuus ja kivikkoisuus olivat harkittu lisähaaste.

Jaxan mukaan heti ei voida sanoa, kuinka hyvin tavoitteessa onnistuttiin. Varmistaminen voi viedä enimmillään kuukauden, Jaxasta kerrotaan.

Mission päätehtävästä kertoo myös luotaimen lempinimi, ”Kuun tarkka-ampuja”. Virallinen nimi Slim on lyhenne sanoista ”älykäs laskeutuja Kuun tutkimiseksi”.

Navigoidessaan kohti Kuun pintaa Slim kuvasi sitä kameroillaan ja myös vertasi kuvia kauempaa kuvattuihin karttoihin. Näkemänsä perusteella Slim pystyi säätämään lentorataansa itsenäisesti.

Slim on tavoittelemansa tarkkuutensa lisäksi myös kaikkien aikojen pienin ja kevein luotain, joka on saavuttanut Kuun. Painoa on vain parisataa kiloa. Edellinen onnistuja, viime elokuussa laskeutunut intialainen Chandrayaan-3, painoi miltei yhdeksän kertaa niin paljon.

Slimin kokemuksista saatua tietoa on määrä hyödyntää tulevien luotainten mahdollisimman kevyessä mutta tehokkaassa havaintolaitteistossa, joka tunnistaa esteet.

Luotaimet laskeutuvat vastaisuudessa paikkoihin, joihin niiden halutaan laskeutuvan, eivät vain sinne, minne pääsee helpoimmin. Jaxan johtaja Hiroshi Yamakawa Slimin tavoitteista

Slim lähti matkaan syyskuussa Tanegashiman saaren avaruuskeskuksesta. Japanilainen kantoraketti kuljetti avaruuteen myös Jaxan ja Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan röntgenteleskoopin.

Se jäi Maan liepeille matalalle kiertoradalle keräämään tietoa maailmankaikkeuden rakenteen muodostumisesta, mutta Slim lähti energiapihille lennolle kohti Kuuta.

Luotaimet ennättävät Kuun kiertoradalle keskimäärin kolmessa päivässä. Slimin poluksi kuitenkin valittiin Maan ja Kuun painovoimaa hyödyntänyt pitkä kiertomatka, joka säästi roimasti polttoaineen määrässä. Kuuta kiertäneelle elliptiselle radalleen Slim asettui joulupäivänä.

Onnistuneen laskeutumisen lisäksi Slimillä on lisätehtäviä yhdeksi Kuun päiväksi eli kahdeksi Maan viikoksi. Hyötykuormassa on muun muassa spektrikamera, jonka avulla on määrä tehdä koostumusanalyysejä Kuun vaipasta peräisin olevista kivistä.

Laskeutumisalueella on materiaalia jopa kahden kilometrin syvyydestä. Se roiskahti pintaan, kun Kuu aikoinaan sai yhden meteoriittiosumistaan. Nämä mineraalit voivat antaa tietoa Kuun sisäisestä rakenteesta ja sen muodostumisesta.

Avaa kuvien katselu Shiolin kraatteri on läpimitaltaan 210 metriä. Se ja taaempana näkyvä nimeämätön pikkukraatteri ovat vaaleita, koska ne ovat nuoria. Kosminen säteily ja meteoriittien iskuista leviävä materiaali tummentavat ne aikaa myöten. Kuva: Nasa / GSFC / Arizonan osavaltioyliopisto

Japani on viides maa, joka on onnistunut saamaan laskeutujan pehmeästi Kuuhun. Ensimmäinen oli Neuvostoliitto, sen Luna-9 vuonna 1966. Yhdysvaltain Surveyor 1 tuli perässä neljä kuukautta myöhemmin.

Viimeinen Kuussa kävijä ennen vuosikymmenien taukoa oli Neuvostoliiton Luna-24, joka toi Maahan kuuperänäytteitä vuonna 1976. Miehitettyjä laskeutumisia on tehnyt vain Yhdysvallat Apollo-ohjelmallaan vuosina 1969–1972.

Sen jälkeen Kuu sai kumottaa ilman ihmisten kosketusta aina vuoteen 2013, Kiinan Chang'e-3:n laskeutumiseen. Kuusi vuotta myöhemmin Chang'e-4 oli ensimmäinen tulokas Kuun sille poskelle, jota kiertolaisemme ei koskaan käännä meihin päin.

Viime elokuussa Intia paikkasi aiemman epäonnistumisensa, kun Chandrayaan-3 ei murskaantunut Kuun pintaan, toisin kuin edeltäjänsä neljä vuotta aiemmin.

Murskaksi päätyi myös kahden israelilaisen avaruusyhtiön Beresheet vuonna 2019, ja Japanillakin on ollut epäonnea kahdesti ennen Slimin onnistumista.

Vain selkärepun kokoinen Omotenashi sai toissa vuonna kyydin Kuun liepeille Yhdysvaltain Artemis 1:lta sen kiertomatkalla mutta irtauduttuaan Omotenashi katosi lennonjohdolta. Avaruusyhtiö Ispacen luotaimen Hakuto-R:n kohtaloksi puolestaan koitui viime keväänä tekninen vika vain kilometrejä Kuun pinnan yllä.

Avaa kuvien katselu Tältä sen piti näyttää: israelilainen Beresheet-1 Kuun pinnalla. Putoamisesta syntynyt pieni kraatteri on sittemmin saatu valokuviin. Beresheet-2 kokeilee onneaan tänä vuonna. Kuva: SpaceIL

Yhdysvaltain Nasalta ja Venäjän Roskosmosilta paluu kiertolaisellemme on yhä tekemättä. Roskosmos yritti viime vuonna, mutta Luna-25 karkasi lennonjohdon hallinnasta ja tuhoutui Kuun pintaan.

Nasan ulkoistama yritys päästä Kuuhun puolestaan epäonnistui tässä kuussa. Polttoainevuoto pilasi Aerobotic-yhtiön Peregrinen lennon jo alkuvaiheessa.

Peregrine päätettiin kääntää palaamaan Maahan ja tuhoutumaan sen ilmakehässä, jotta luotain ei jäisi kiertämään hallitsemattomana avaruusromuna.

Peregrine oli ensimmäinen kaupallisten yritysten luotaimista, joilta Nasa aikoo ostaa rahtilennot kunnianhimoiselle Artemis-ohjelmalleen. Sen kaavaillaan vievän ihmisiä viipymään Kuussa jo tällä vuosikymmenellä.

Avaa kuvien katselu Neuvostoliitto juhli Luna-9:n matkaa postimerkillä. Kuva: Aleksandr Mitrofanov / Alamy / AOP

Nasa ei ole ainoa, jolla on suuria suunnitelmia Kuun suhteen. Hankkeissaan hyvin edennyt Kiina on ilmoittanut aikovansa rakentaa ensi vuosikymmenellä tutkimusaseman kiertolaisellemme.

Ensin sinne pitää kuitenkin pystyä laskeutumaan tavalla, jonka tulos ei muistuta kolikonheittoa. Mikä Kuusta tekee nyt niin vaikeasti saavutettavan, kun sinne puoli vuosisataa sitten näytetään lennetyn tuosta vain?

Entisaikojen helppous on näköharha ja johtunee siitä, että lähinnä vain miehitetyt lennot muistetaan, ja ne sujuivat suunnitelmien mukaan. Vain Apollo 13:n lennolla asiat menivät pieleen, ja silloinkin miehistö palasi hengissä kotiin.

Ennen kuin Luna-9:n teki pehmeän laskunsa, Nasa ja Roskosmos epäonnistuivat miehittämättömissä lennoissaan vuoronperää 14 kertaa.

Harvard-Smithsonianin astrofysiikan keskuksen tietokanta kertoo, miten osa luotaimista juuttui lähtöalustalle, osa karkasi omille teilleen ja kiertää nyt Aurinkoa. Osa putosi Tyyneenmereen, osa murskaantui Kuuhun. Luna-9:n jälkeenkin epäonnistumisia kertyi 1970-luvun lennoille kaikkiaan 11. Onnistumisia oli 18.

Viime vuosien epäonnistumisiin on monta syytä

Kuuhun ei pyritä likikään samanlaisilla taloudellisilla satsauksilla ja osin myös hullunrohkeudella kuin kylmän sodan kiihkeinä vuosina. Silloin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto halusivat päihittää toisensa avaruuskisassa hinnalla millä hyvänsä.

Ihmishengilläkin oli siinä kilvassa paljon pienempi poliittinen hinta kuin olisi nyt.

Ensimmäisenä Kuun pinnalle astunut astronautti Neil Armstrong ja Apollo 11:tä kipparoinut Michael Collins ennakoivat Nasan turvallisuushistoriikin mukaan, että heillä olisi 50 prosentin mahdollisuus selvitä matkastaan elossa.

Presidentti Richard Nixonille oli kirjoitettu puhe pahimman varalle. Miehistön uhrausta ylistävä puhe, joka tuli julki 30 vuotta myöhemmin, on luettavissa alkuperäisessä asussaan Yhdysvaltain kongressin kirjaston sivulta.

Moisia uhka-arvoita Nasa ei voisi nyt ajatellakaan. Pääjohtaja Bill Nelson painotti nimenomaan turvallisuutta ykköskysymyksenä ilmoittaessaan tässä kuussa, että Artemis-ohjelman tällä vuodelle aiottu miehitetty lento Kuun ympäri siirtyy ensi vuoteen ja laskeutuminen vuoteen 2026.

Avaa kuvien katselu Michael Collins kuvasi Apollo 11:n ikkunasta toveriensa Neil Armstrongin ja Buzz Aldrinin matkan kohti Kuun pintaa ja mahtoi miettiä, näkisikö heitä enää koskaan. Kuva: Michael Collins / Nasa

Kun kylmän sodan tavoitteet oli Kuun suhteen saavutettu, kiinnostus sinne pääsemiseen vaadittuihin kantoraketteihin, aluksiin ja laskeutujiin hiipui vuosikymmeniksi. Kokemuksista oppimisen nousujohteinen käyrä katkesi.

Tämän vuosituhannen kuuluotaimista lähes jokainen on ollut prototyyppi, uutta tekniikkaa, josta ei kerry käyttökokemusta kuten massatuotantoon tarkoitetuista laitteista. Luotainten tavoitteena on olla yhä pienempiä ja keveämpiä, mikä pienentää myös turvamarginaalia.

Erityisen vaikeaa on testata laskeutumista, eikä Kuu ole muuttunut laskeutumispaikkana yhtään helpommaksi kuin 1960- ja 1970-luvuilla.

Kuun painovoima on vain kuudennes Maan painovoimasta, eikä Kuulla ole ilmakehää. Jarrutus on kiinni laskeutujan omista moottoreista. Pehmeän laskun muuttuminen kovaksi on ollut pienestä kiinni. Jaxassakin arvioitiin Slimin matkan viimeinen vaihe ”20:ksi kauhun minuutiksi”.

