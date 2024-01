Sään lämpeneminen aiheuttaa kaduille vaaratilanteita – lunta pudotetaan nyt katoilta kahdessa vuorossa

Tampereen kaupungin kiinteistöistä vastaavan Korkeatekniikan kiinteistöpuolen esimies Juhani Lahdelma on ollut viimeisen vuorokauden ajan työllistetty. Nopea lämpötilan vaihtuminen on tietänyt sitä, että katoilta pitää pudottaa nyt lunta alas äkkiä ennen kuin massat tulevat katutasossa kulkevan päälle.

– Tilanteessa ei sinänsä ole mitään poikkeuksellista. Kun lämpötila muuttuu, puhelin alkaa soida. Kun lumi muuttuu jääksi, se on riski kadulla kulkijoille.

Keskiviikkona Korkeatekniikan väki tekee töitä kahdessa vuorossa. Maisema vaihtuu rivakasti, sillä töitä riittää. Torstaina on luvassa samanlainen työpäivä, vaikka keli on pakastumaan päin.

– Yleisesti on niin, että mitä enemmän lämpöä tulee, sitä nopeammin lumimassa alkaa liikkua katolta.

Päivän aikana työmaa on vaihtunut Rautatienkadulta Scandicilta pikavauhtia Kligendahlille Eteläpuistoon. Hotellin katolta massa liikkui alaspäin luonnollisella tavalla.

– Ehdimme suojaamaan lumenpudotuskohdan hotellin edustalta. Kun meidän väkemme tuli paikalle, massa oli tullut maahan itsestään.

Leuto sää teki Tampereen kiinteistöpuolen työntekijöille tiiviitä työpäiviä. Keskiviikkona kaupungin katoilta pudoteltiin lunta oikein tosissaan.

Liukkaus tuo riskin

Lämpötila vaikuttaa olennaisesti myös työntekoon. Pakkasella lumi on sitkeämmin katossa kuin lämpöisellä kelillä. Lämpöasteiden lähestyessä myös katto tulee liukkaaksi, ja se luo riskin myös työntekijälle.

– Katsomme työtavan katon jyrkkyyden mukaan. Käytämme nostinta, jos on sellainen paikka, jossa sitä voi käyttää turvallisesti, Lahdelma kuvaa.

Lumen koostumus vaikuttaa myös työhön käytännössä.

– Kaikkein hankalin tilanne on, jos lämpötila vaihtuu nopeasti ja siihen tulee väliin lumisade. Sateen jälkeen on tullut lämmintä, sitten on tullut pakkasta ja sen jälkeen lumisade. Silloin lumeen tulee kova välikerros, ja siitä voi irrota isompia laattoja.

Avaa kuvien katselu Kligendahlin edusta oli eristetty lumenpudotustöiden ajaksi. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Korkealta näkee kauas

Kun työntekijät tulevat kohteeseen, ensin katsotaan ovatko suojaukset kunnossa. Jos paikalle tulee kolme työntekijää, molempiin päihin laitetaan valvoja ja katolle menevän työturvallisuus tarkistetaan kunnolla.

– Sitten katsotaan, että ylhäällä on kaikki kunnossa ja alhaalla on kaikki kunnossa. Sitten ylämies ilmoittaa alhaalla olevalle radiopuhelimella, että kaikki kunnossa. Kun alamies vahvistaa asian ja on tarkistanut, ettei alhaalla liiku jalankulkijoita, työt aloitetaan.

Rakennuksen korkeudella ei ole Juhani Lahdelman mukaan merkitystä. Tasakattoiseen rakennukseen voi mennä ilman apuvälineitä. Viistommissa pinnoissa harkitaan myös nostinta.

– Kyllähän siellä ylhäällä maisemia katsoo mielellään. Radiopuhelimeen tulee ohjeita, ja niiden mukaan toimitaan. Katon muodolla on tietysti merkitystä. Se vaikuttaa myös heti työtapaan.