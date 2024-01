Huomaamattomissa peltihalleissa toimii yrityksiä, jotka ovat vieneet Suomesta Venäjälle suuria määriä sotatavaraa

Suomessa toimivat venäläistaustaiset yritykset ovat vieneet Venäjälle sotakoneiston tarvitsemia tuotteita. Yritysten asiakkailla on kytköksiä Venäjän tiedustelupalveluun ja puolustusteollisuuteen.

Suomessa toimii useita venäläisten johtamia tai omistamia yrityksiä, jotka ovat toimittaneet Venäjälle korkeaa teknologiaa ja muita sotakoneiston tarvitsemia tuotteita Ukrainan sodan aikana.

Näiden yritysten asiakkailla on yhteyksiä Venäjän sotateollisuuteen tai tiedusteluelimiin, kuten turvallisuuspalvelu FSB:hen.

MOT-toimituksen hankkimien tullitietojen mukaan venäläistaustaiset suomalaisyritykset ovat vieneet Venäjälle tuotteita, jotka asiantuntijat ovat luokitelleet sodankäynnissä kriittisiksi tarvikkeiksi.

Yhteensä löysimme yli kaksikymmentä suomalaisyritystä, jotka ovat vieneet Venäjälle tällaisia tuotteita.

Yhtiöt ovat venäläistaustaisten ihmisten omistamia pieniä logistiikka- ja huolinta-alan yrityksiä.

Ne toimivat peltihalleissa ja pienissä toimistoissa etenkin Kaakkois-Suomessa itärajan lähellä sekä Vantaalla, jossa on lentokenttä ja suuria logistiikkakeskuksia.

FSB kehui hyvästä yhteistyöstä

Eräs Lappeenrannan lähellä toimiva venäläistaustainen yritys on lähettänyt Venäjälle lukuisia paketteja. Tullaustietojen mukaan yritys on vienyt asiakkailleen antureita, dieselmoottoreita, polttoainepumppuja ja voimansiirtolaitteita.

Vastaavankaltaisten tavaroiden osia on löydetty Venäjän tuhotuista aseista ja ajoneuvoista Ukrainassa. Kansainvälinen tutkijaryhmä on luokitellut tuotteet kriittisiksi komponenteiksi. Raportin ovat laatineet Kiovan kauppakorkeakoulun yhteydessä toimiva ajatushautomo ja Ukrainan presidentinhallinnon aloitteesta perustettu asiantuntijaryhmä.

Näillä komponenteilla on tutkijoiden mukaan oleellinen merkitys Venäjän armeijan iskukyvylle. Vain osa niistä on ollut lännen pakotteiden alaisia, mikä on helpottanut niiden viemistä Venäjälle.

MOT:n tietojen mukaan lappeenrantalaisen yrityksen kaksi venäläistä asiakasta on kytköksissä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:hen. Venäjän julkisista hankintatiedoista selviää, että nämä Venäjällä toimivat yritykset ovat tehneet kauppaa FSB:n kanssa. Toinen yrityksistä on julkaissut nettisivuillaan kiitoskirjeitä, joissa FSB kehuu sitä hyvästä yhteistyöstä.

Lappeenrantalaisen yrityksen osoitteessa on talvipäivänä hiljaista. Pihalle on pysäköity tyylikkäitä autoja. Oven avaa mies, joka kertoo, ettei hän edusta etsimäämme yritystä. Hän tietää kuitenkin sen edustajan kieltäytyneen haastattelusta.

– Lähtisin siitä, että se oli yksiselitteinen vastaus, mies sanoo.

Optisia laitteita, volttimittareita ja moottorin osia

Suomalaisyritykset ovat toimittaneet Venäjälle myös laitteita, jotka soveltuvat armeijan tutkimus- ja tuotekehittelyyn sekä tiedusteluun. Esimerkiksi signaalien analyysilaitteita, taajuussyntetisaattoreita, piirilevyjen tarvikkeita, optisia laitteita ja volttimittareita.

Osa viedyistä tavaroista on taas suhteellisen arkisia, kuten moottorien osia, laakereita ja venttiilejä. Venäjän sotakoneisto tarvitsee toimiakseen muitakin kuin aseita.

Suomessa toimivat yritykset ovat joko vieneet tavaraa suoraan Venäjälle tai toimineet välikätenä ulkomaisen myyjän ja venäläisen ostajan välillä. Suomalainen yritys on tällöin vastannut lähetysten huolinnasta, eli varastoinnista ja vaadittavista paperitöistä.

Suomesta on myös kierrätetty Venäjälle tavaraa muiden maiden kautta, jolloin Suomi ei välttämättä näy tullaustiedoissa.

Eräs suomalaisyritys vastasi yli kymmenen miljoonan euron lähetyksistä Venäjän puolustusteollisuuteen linkittyvälle asiakkaalle muutamaa viikkoa ennen sodan alkua. Toimitukset sisälsivät videokameroita, kovalevyjä ja muuta elektroniikkaa.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan yritys alkoi organisoida vastaavia tavarakuljetuksia Suomesta Uzbekistaniin, jonka avulla Venäjän tiedetään kiertävän pakotteita.

Tiedossa ei ole, ovatko Venäjän sotakoneisto ja turvallisuuspalvelut hyödyntäneet nimenomaan Suomesta vietyjä tuotteita. Selvityksen perusteella ainakin yhdeksällä suomalaisyritysten venäläisellä asiakkaalla on kuitenkin suorat yhteydet Venäjän tiedustelupalveluihin tai puolustusteollisuuteen.

MOT tavoitteli useiden yritysten edustajia, mutta kukaan ei suostunut antamaan haastattelua. Jotkut yritysten johtohahmoista suostuivat käymään taustakeskusteluita. He kiistivät pakotteiden rikkomisen ja Venäjän sotavoimien tukemisen.

Emme mainitse yritysten nimiä, koska ne ovat pieniä, eivät käytä merkittävää taloudellista valtaa eikä niiden omistajia ole tuomittu rikoksista.

Yritysten toimintaa selvitettiin tullitilastojen lisäksi kaupparekisterin, poliisin esitutkinta-aineistojen ja oikeuden asiakirjojen perusteella. Tullitiedot on hankittu ulkomaiselta kaupalliselta toimijalta. Suomen tulli ei luovuta yrityskohtaisia tullaustietoja.

Myynti pomppasi sodan alettua

Etenkin sodan alku oli tutkimillemme yrityksille hyvä bisnes. Yhtiöiden tilinpäätöstiedoista selviää, että suuri osa niistä kasvatti merkittävästi myyntiään. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto yli kaksinkertaistui vuonna 2022.

Sittemmin pakotteet ovat kiristyneet. MOT:n tavoittamien yritysten mukaan pakotteet ovat pilanneet bisnekset. Osa kertoo lomauttaneensa työntekijöitään tai harkinneensa ovien laittamista säppiin.

– Lyhyesti voi sanoa, että menee päin persettä, kertoo eräs huolinta-alan yrittäjä.

MOT tapasi miehen Kaakkois-Suomessa hänen yrityksensä varastossa, jossa oli kasoittain teipattuja pahvilaatikoita. Hänen mukaansa paketit ovat jumissa, koska tulli ei ole antanut niille lähtölupaa.

– Nämä pakoteasiat ovat aika monimutkaisia, että mitä saa ja ei saa tehdä. Niitä on niin hemmetisti. Kukaan ei pysy niistä kärryillä.

Fakta: näin tutkittiin MOT tutki suomalaisia huolinta- ja logistiikka-alan yhtiöitä.

MOT hankki kaupalliselta yhtiöltä Venäjän tullaustietoja vuosilta 2022-2023. Lähetyksiä käytiin läpi asiakirjoista noin 1 500.

Lähetyksiä verrattiin tuotenimikkeisiin, jotka kansainvälinen tutkijaryhmä on nimennyt kriittisiksi komponenteiksi. Näitä osia on löytynyt Venäjän sotakalustosta Ukrainassa.

Löysimme yhteensä 140 tällaisia tuotteita sisältävää, Suomesta tehtyä lähetystä. Niiden arvo on noin 16 miljoonaa euroa.

Todellisuudessa viennin arvo on suurempi, sillä tullaustiedot eivät ole kattavia. Esimerkiksi erään rikostutkinnan kohteena olevan yrityksen vienti Venäjälle näyttäytyy aineistossa pienempänä kuin mistä tulli yritystä epäilee.

MOT:n hankkimat tullaustiedot ulottuvat viime vuoden kesään saakka, eikä niistä käy ilmi viime kuukausien vienti.

Noin kolmasosa tuotelähetyksistä kuuluu nykyisten pakotteiden alaisiin tuoteryhmiin. Todellisuudessa pakotteiden alaisten vietyjen tuotteiden määrä on pienempi, koska pakotteita on tullut voimaan asteittain. Suuri osa pakotteista tuli voimaan heti sodan alettua. Avaa

Yritykset kiistävät tietävänsä asiakkaidensa yhteyksistä Venäjällä

Suomalaisyritykset kiistävät tietäneensä asiakkaidensa yhteyksistä Venäjän puolustusteollisuuteen ja tiedustelupalveluihin.

Eräs yritys on toimittanut kuparin jauhamiseen soveltuvan laitteen ja polypropeenituotteita venäläiselle yritykselle, jonka kumppaneihin lukeutuu tutkavalvontakoneita ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä valmistavia yrityksiä.

Suomalaisyrityksen toimitusjohtaja sanoo, ettei hän ole selvittänyt tarkemmin asiakkaansa taustoja, koska se olisi hyvin hankalaa. Hän toteaa, ettei koskaan voi olla sataprosenttisen varma, mihin tavara lopulta päätyy.

– Ennen vanhaan ei tarvinnut edes miettiä sellaista asiaa. Kaikki muuttuu.

Toinen suomalaisyritys on vienyt muun muassa vaijerileikkureita ja metallintyöstökoneita venäläiselle yritykselle, jonka kumppaneihin kuuluu tiedustelukoneita ja rintamapommittajia valmistava tehdas.

Venäläistaustainen Suomessa asuva yrittäjä kertoo tuntevansa asiakkaansa vuosien ajalta ja luottavansa heihin.

– Tiedän sataprosenttisesti, että meidän tavaraa ei mene puolustusalueelle, hän sanoo.

Kolmas yritys on vienyt voimalaitoksiin soveltuvia kaasumoottoreita ja kompressoreja yritykselle, jonka asiakkaisiin lukeutuu FSB:n rajavartiohallinto Venäjän valtaamalla Krimillä ja droonien sähkömoottoreita valmistava tehdas. Tehdas kuuluu pakotelistattuun konserniin, joka valmistaa miehittämättömien ilma-alusten torjuntaan käytettäviä järjestelmiä. Venäjä on käyttänyt niitä Ukrainassa.

Erään suomalaisyrityksen venäläinen asiakas on julkaissut nettisivuillaan kiitoskirjeitä, joissa FSB kehuu sitä hyvästä yhteistyöstä.

Viranomaiset tutkivat useita yrityksiä

Ainakin neljä MOT:n selvityksessä esiinnoussutta yritystä on rikostutkinnan kohteena.

Yhdysvaltain viranomaiset lisäsivät kaksi suomalaista yritystä pakotelistalle syksyllä 2023. Maan kauppaministeriön mukaan yritykset olivat toimittaneet Venäjälle komponentteja, joiden avulla oli tarkoitus rakentaa miehittämättömiä ilma-aluksia.

Yhdysvaltain mukaan tuotteiden todellinen tilaaja oli Venäjän sotilastiedustelu GRU.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan suomalaisyhtiöt olivat vieneet Venäjälle muun muassa droonikameroita, optisia suodattamia ja litiumpattereita. Venäjä hyödyntää siviiilikäyttöisiä drooneja Ukrainassa esimerkiksi tiedustelussa.

Yritykset omistava Suomessa asuva ranskalaismies on nyt tutkintavankeudessa. Suomen poliisi epäilee häntä pakotteiden rikkomisesta eli törkeistä säännöstelyrikoksista.

Suomen tulli kertoi syyskuussa 2023 aloittaneensa yli 600 esitutkintaa pakotteiden rikkomisesta. Yksi näistä koskee vantaalaista logistiikka-alan yritystä.

Tullitietojen mukaan yritys on toimittanut Venäjälle muun muassa ultraäänilaitteiden varusteita.

Yrityksen toimitusjohtaja ei antanut haastattelua, mutta suostui keskusteluun, kun MOT:n toimittajat kävivät yrityksen ovella. Hänen mukaansa tulli on aloittanut rikostutkinnan ”työntekijän tekemän vahingon” vuoksi. Muuten hän ei halunnut kommentoida bisneksiään.

Venäjä voi vaatia ulkomailta asuvilta kansalaisilta apua

Ovatko venäläistaustaiset yritykset Suomessa tukeneet tietoisesti Putinin sotakoneistoa? Vai onko kyse ollut vain taloudellisen hyödyn tavoittelusta ja välinpitämättömyydestä?

Selvityksen perusteella sitä on vaikea sanoa. Vaikuttaa siltä, että ainakin parin yrityksen on täytynyt tietää asiakkaidensa yhteyksistä. Järjestelmällisyydestä kertoo se, että eräs yritys perusti sodan alettua useisiin maihin sivutoimipisteitä, joita se hyödynsi tavaran toimittamisessa Venäjälle.

Vaikka pakotteita kierretään, tiedusteluun erikoistunut Mikko Porvali huomauttaa, että esimerkiksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan pakotteet myös toimivat.

Venäjä ei saa enää hankittua monia materiaaleja tavanomaisia reittejä. Siksi se käyttää tiedustelupalveluita sotatarvikkeiden ja teknologian hankkimiseen lännestä.

Porvali kommentoi Venäjän toimintaa yleisesti eikä ota kantaa MOT:n selvityksen yhtiöihin.

Venäjän viranomaisten työtä edesauttaa, että kaikki maan kansalaiset – myös kaksoiskansalaiset – ovat lain mukaan velvoitettuja auttamaan turvallisuusviranomaisia.

– Venäjä pystyy velvoittamaan kansalaisia yhteistyöhön viranomaistensa kanssa hallinnollisen sakon tai vankeuden nojalla tai järjestämällä muita hankaluuksia, jos yhteistyöhön ei suostuta, Porvali sanoo.