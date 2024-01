Tässä ovat vaalibudjetit: ehdokkaiden välillä valtavia eroja

Presidenttiehdokkaiden budjetit ovat kovin erikokoisia. Suurin on Stubbilla, pienimmät Essayahilla ja Aaltolalla.

Kannatusmittausten kärjessä olleet presidenttiehdokkaat tavoittelevat suurimpia, miljoonaluokan kampanjabudjetteja.

Kokoomuksen Alexander Stubb on koonnut puolentoista miljoonan euron tavoitteesta noin miljoonan. Valitsijayhdistyksen ehdokkaan ja vihreiden tukeman Pekka Haaviston kampanja on kerännyt reilut 600 000 euroa. Tavoite on tässä vaiheessa miljoona euroa.

– Nyt rupeaa näyttämään siltä, että saamme puolitoista miljoonaa kokoon, Stubbin kampanjapäällikkö Kristiina Kokko kertoo.

– On vaikea arvioida, kuinka paljon lopulta tavoitteesta saadaan kasaan ihan loppumetreillä, mutta tahti on ollut kiihtyvä, Haaviston kampanjapäällikkö Ville Hulkkonen sanoo.

Hänen mukaansa raha ei kuitenkaan ratkaise vaaleja.

– Ratkaisevaa on se, kuka ehdokkaista saa taakseen innostuneita, kampanjoinnista motivoituneita ihmisiä mahdollisimman laajalla rintamalla.

Avaa kuvien katselu Ville Hulkkonen on Pekka Haaviston kampanjapäällikkö. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Suuret kampanjabudjetit kertovat politiikan tutkijan mukaan myös siitä, että vaalit ja presidentin tehtävä nähdään tärkeänä, mikä on demokratian kannalta hyvä asia.

– Kampanjointia tehdään edelleen näyttävästi perinteisen tv- ja lehtimainonnan kautta ja se nielee paljon resursseja. Somenäkyvyys ei yksinään riitä korvaamaan tätä, ja somekampanjointikin on muuttunut yhä ammattimaisemmaksi, Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass sanoo.

Rehn jo ylittänyt tavoitebudjettinsa, puolue maksaa Halla-ahon kampanjan

Maltillisemmat budjetit alkavat olla jo kasassa. Valitsijayhdistyksen ja keskustan ehdokkaan Olli Rehnin kampanja on päässyt jo hieman yli tavoitteestaan 700 000 eurosta.

– Meillä oli se lähtökohta, että rahoituksen saaminen on hankalaa. Tiedossa oli myös, että meillä ei ole mitään suurlahjoittajia, jotka voisivat laittaa isoja summia, Rehnin tukiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Timo Kietäväinen kertoo.

Avaa kuvien katselu Timo Kietäväinen on Olli Rehnin tukiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Monien ehdokkaiden kampanjat korostavat yksittäisten kansalaisten lahjoittamaa rahaa, mutta suuri osa kampanjatuesta tulee silti puolueilta. Rehn saa keskustalta 300 000 euroa.

Stubbin etu Haavistoon on se, että eduskuntavaalivoiton saaneella kokoomuksella on pistää kampanjaan puoli miljoonaa, kun Haavisto saa vihreiltä noin 100 000 euroa. Vihreillä on raha tiukassa eduskuntavaalitappion vuoksi.

Avaa kuvien katselu Hanna Isbom on Jutta Urpilaisen kampanjapäällikkö. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Puolue maksaa perussuomalaisten Jussi Halla-ahon koko puolen miljoonan euron kampanjan. Valtaosa Jutta Urpilaisen kampanjarahoista tulee SDP:ltä. Li Anderssonin 160 000 euron budjetista vasemmistoliitto kattaa 100 000 euroa.

– Tietysti isot puolueet panostavat presidentinvaalikampanjaan. Kun Urpilainen pystyi aloittamaan kampanjan komissaarin tehtävästä johtuen vähän myöhemmin, niin rahaa ei voitu myöskään kerätä sitä ennen, Urpilaisen kampanjapäällikkö Hanna Isbom sanoo.

Pieni budjetti karsii mainostamista

Ehdokkaiden kampanjabudjeteissa on suuri haitari: kymmenistä tuhansista Stubbin puoleentoista miljoonaan. Pienimmillä budjeteilla ovat liikkeellä kristillisdemokraattien Sari Essayah, Liike Nytin Harry Harkimo ja valitsijayhdistyksen Mika Aaltola.

Harry Harkimo kertoo rahoittavansa 50 000 budjetista puolet omasta pussistaan. Toinen puoli on tarkoitus saada lahjoituksista.

Puolueiden ulkopuolelta tuleva Mika Aaltola on kansalaisten lahjoitusten varassa. Lahjoituksia on tullut tähän mennessä noin 40 000 euroa.

Viime kesänä Aaltolan kampanja puhui jopa 400 000 euron vaalirahoista. Arviossa käytettiin tietoa aiemmista vaaleista, esimerkiksi RKP:n Nils Torvaldsin presidentinvaalikampanjasta vuonna 2018.

– Nyt meillä ei ole sellaisia rahoja. Pitää tehdä sellainen kampanja, joka on realismia, Aaltolan tukiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Valtteri Vuorisalo sanoo.

Pieni budjetti karsii väistämättä ehdokkaan mainostamista ja näkyvyyttä äänestäjille.

– Se, että voiko [pienellä budjetilla] tulla presidentiksi, niin loppupeleissä kuitenkin kansa päättää, millaisen presidentin se haluaa, Vuorisalo sanoo.

Valtteri Vuorisalo kertoo, mikä on vaikuttanut Mika Aaltolan kampanjakeräyksen tuottoon.

Voiko vähällä rahalla ponnistaa presidentiksi?

Yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass sanoo, että kampanjabudjettien leveästä haitarista johtuen ehdokkaat ovat lähtökohtaisesti varsin eriarvoisessa asemassa keskenään.

– Näyttävää ja totutut standardit täyttävää kampanjointia on vaikea tehdä perinteisen puoluekoneiston ulkopuolelta käsin. Suuren kampanjabudjetin keräämiseen tarvitaan tunnettu ehdokas, jolla on monenlaisia verkostoja yhteiskunnan eri osa-alueisiin, Wass arvioi.

Suoran kansanvaalin aikana Suomessa on valittu presidentiksi vain suurten puolueiden poliitikkoja. Tosin Sauli Niinistö oli vuonna 2018 valitsijayhdistyksen ehdokas. RKP:n ehdokas Elisabeth Rehn pääsi toiselle kierrokselle vuonna 1994, mutta hävisi SDP:n Martti Ahtisaarelle.

Väitöskirjatutkija Theodora Helimäki Helsingin yliopistosta arvioi, että pienen puolueen tai puolueiden ulkopuolisen ehdokkaan on kuitenkin mahdollista nousta presidentiksi, koska kyse on pitkälti henkilövaalista.

– Persoonalla on tosi paljon merkitystä. CV:kin määrittää sitä, kenet nähdään hyvänä presidenttiehdokkaana.

Toisaalta monet äänestäjät suosivat presidentinvaalissa poliittista kokemusta ja äänestävät puolueuskollisesti. Se voi heikentää puolueiden ulkopuolelta tulevan ehdokkaan mahdollisuuksia.

Väitöskirjatutkija Theodora Helimäki arvioi, mikä vaikuttaa pienen puolueen tai puolueista riippumattoman ehdokkaan mahdollisuuksiin tulla valituksi presidentiksi.

Luovatko kampanjalahjoitukset presidentille sidonnaisuuksia?

Osa ehdokkaista saa myös liike-elämältä suuria yksittäisiä lahjoituksia, jotka eivät välttämättä tule julki ennen vaaleja. SDP:n Jutta Urpilaisen kampanja kertoi Ylelle, että Urpilainen saa yhteensä noin 100 000 euroa ammattiyhdistysliikkeeltä.

Stubbin kampanja ei kerro vielä tässä vaiheessa yksittäisistä rahoittajista.

– Selkeästi suurin osa lahjoittajista on yksityishenkilöitä tai yrityksiä, kampanjapäällikkö Kristiina Kokko sanoo.

Avaa kuvien katselu Kristiina Kokko on Alexander Stubbin kampanjapäällikkö. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Rehnin kampanjasta kerrotaan, että tuki yrityksiltä on tullut lähinnä aamiaistilaisuuksista, jonne on voinut ostaa lipun alle 1 500 eurolla. Tällöin lahjoittajan nimeä ei tarvitse kertoa. Rehnin kampanja on kerännyt aamiaistilaisuuksilla rahaa yli 100 000 euroa.

Politiikan tutkijat eivät näe suuria ongelmia esimerkiksi liike-elämän tai ay-liikkeen lahjoittamassa vaalirahassa, koska presidentillä ei ole juurikaan valtaa sisäpolitiikassa ja hän on puoluepoliittisesti itsenäinen toimija.

– Toki on aina kysymys siitä, että ketä nämä suuremmat rahoittajat ovat, mitkä heidän intressinsä ovat. Jos on lahjoittanut suuren summan, odotetaanko sille jotain vastinetta päätöksenteossa, Theodora Helimäki sanoo.

Dosentti Hanna Wassin mukaan kampanjalahjoitukset voidaan nähdä osana monisäikeistä rihmastoa, jonka myötä taloudellinen pääoma muuntuu poliittiseksi vaikutusvallaksi. Hän ei pidä silti keskustelua ehdokkaiden rahoituksen mahdollisesti aiheuttamista sidonnaisuuksista kovin olennaisena.

– Ehkä suurin ongelma on se, että vaalit voitaisiin käydä vähemmälläkin kilpavarustelulla ja käyttää säästyneet varat johonkin muuhun.