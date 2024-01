Mitä tapahtuisi, jos koko Suomen autot muuttuisivat sähköautoiksi? Väitöstutkimus päätyi yllättävään lopputulokseen

Suomen sähköverkko kestäisi, vaikka kaikkien kotitalouksien autot muuttuisivat kertarysäyksellä sähköautoiksi. Tämä selvisi, kun Ville Tikka tutki väitöskirjassaan, miten sähköverkkoa pitää kehittää sähköautojen yleistyessä.

– Vaikka Suomen autokanta muuttuisi silmänräpäyksessä sähköautoiksi, meidän vuotuinen sähkönkulutus kasvaisi 10 prosenttia. Ei puhuta sähkönkysynnän kannalta kovinkaan suuresta ilmiöstä, kertoo väitöstutkija Ville Tikka LUT-yliopistosta Lappeenrannasta.

Sen sijaan ongelmia voi tulla paikallisesti taloyhtiö- ja naapurustotasolla, mikäli moni alkaisi ladata autojaan samanaikaisesti.

– Käytännössä siellä ajaudutaan tilanteeseen, että sähköverkosta voi paikallisesti loppua kapasiteetti kesken. Esimerkiksi hyvin todennäköisesti omakotitalossa palaa pääsulake, jos siellä on kaksi sähköautoa latauksessa samaan aikaan, Tikka sanoo.

Avaa kuvien katselu Ville Tikan väitöstutkimus antaa uusia eväitä sähkönjakeluverkon suunnitteluun siten, että kuormitusta voidaan hallita ja lataus on sujuvaa. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Latauksien hallintaa automaatiojärjestelmien avulla

Väitöstutkija Ville Tikan mukaan sähköverkon onnistunut suunnittelu mahdollistaa liikenteen sähköistymisen ilman ongelmia. Latausta voi hallita älykkäästi parilla konstilla.

– Esimerkiksi kuormitusta voi hallita dynaamisesti eli laittaa laturit kiinni automaatiojärjestelmään. Näin pääsulakkeen kapasiteettia ei ylitetä.

Useiden sähköautojen lataukset vuorottelisivat siis automaation avulla. Kun autot eivät lataudu samanaikaisesti, ei myöskään esimerkiksi taloyhtiön sähköverkko kuormitu liikaa.

– Tutkimukseni tulokset tukevat myös esimerkiksi taloyhtiöiden päätöksentekoa. Tutkin sitä, miten sähköautojen erilaiset lataustavat vaikuttavat sähköjärjestelmän kuormitukseen, Tikka kertoo.

Avaa kuvien katselu Tikan mukaan sähköverkkoa suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon, kuinka paljon sähköautojen lataus kuormittaa verkkoa. Onnistunut suunnitelu takaa sujuvan auton latauksen. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Automaatiojärjestelmät ja älykkään latauksen sovellukset maksavat muutamista sadoista tuhansiin euroihin. Uudet järjestelmät ja sovellukset voivat vaatia muutoksia taloyhtiön tai omakotitalon sähköinfraan.

– Sähkökeskukset pitää päivittää tai vähintään tarkastaa, riittääkö niiden kapasiteetti. Rakennuskanta on Suomessa niin vanhaa, että koko sähköpääkeskus voidaan joutua kokonaan saneeraamaan sähköauton latauspisteen rakentamisen yhteydessä, Tikka kertoo.

Avaa kuvien katselu Suomessa on noin 84 000 täyssähköautoa. ”Niiden määrä on suurin piirtein tuplaantunut vuosittain”, sanoo Ville Tikka. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Sähköautot ovat vähän kuin sähkökiukaita

Väitöstutkija Ville Tikan mukaan Suomessa sähköverkko on mitoitettu jo valmiiksi kestämään suuria kuormia. Hän vertaakin sähköautojen tarvitsemaa sähkötarvetta saunan kiukaisiin. Miksei myös pystytä tekemään samaa sähköautojen kanssa?

Avaa kuvien katselu Ville Tikka on tehnyt väitöskirjaansa kymmenen vuotta. Hänen väitöstilaisuutensa oli perjantaina 12. tammikuuta LUT-yliopistossa. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Tikka kuitenkin tähdentää väitöskirjassaan, että Suomen olosuhteissa sähköalalla on monesta syystä tarve varautua sähköautojen mukana tulevaan latauskuormitukseen. Yksi syy tähän on Suomen kylmät olosuhteet, jotka kasvattavat latauskuormitusta huomattavasti: pakkasella sähköautojen energiankulutus on suurempaa, jolloin autoa on ladattava enemmän ja useammin.