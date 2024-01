Lauri Markkanen kohahdutti, kun Utah murskasi hallitsevan NBA-mestarin – joukkueen kelkka on kääntynyt täysin

Tyly Utah Jazz ja haluttoman näköinen Denver Nuggets.

Tältä näytti, kun Lauri Markkasen edustama Utah möyhensi hallitsevan NBA-mestari Denverin pistein 124–111 maailman parhaassa koripalloliigassa. Suomalaistähti takoi 26 pistettä ja repi peräti 12 levypalloa. Samalla hän teki täydellistä työtä vapaaheittoviivalla, kun Markkanen osui kaikki 12 vapaaheittoaan.

Markkanen teki ottelussa tukun näyttäviä ja yleisöä kohahduttaneita suorituksia. Hän muun muassa donkkasi lennokkaasti nopean hyökkäyksen päätteeksi toisella neljänneksellä. Ottelun lopulla hän tylytti Nikola Jokicia, yhtä maailman parhaista pelaajista, korin alla ja Jokic joutui repimään rajun virheen suomalaistähteä vastaan.

Utahin parhaana pistemiehenä loisti takamies Jordan Clarkson 27 pisteellä. Samalla etenkin alkukaudella pallonmenetysten kanssa tuskaillut Clarkson antoi yhdeksän koriin johtanutta syöttöä.

– Pidämme hauskaa ja pidämme pelin yksinkertaisena. Nautimme toisistamme kentällä ja liikutamme palloa, Clarkson hymyili kenttähaastattelussa ottelun jälkeen.

Avaa kuvien katselu Lauri Markkanen onnistui tiukasta vartioinnista huolimatta viimeistelemään koreja eri puolilta kenttää. Kuva: Getty Images

Utah löi alkutahdit vakuuttavalle voitolleen avausneljänneksellä, jonka joukkue voitti 35–24. Joukkue heitti loistavasti ja upotti peräti 13 kaikkiaan 20 heittoyrityksestä. Denverin pelaajat nukahtelivat vuoronperään puolustuksessa ja osuivat pelitilanneheitoistaan vain 10 kaikista 23 yrityksestä.

Sama jatkui toisella neljänneksellä ja Utah johti puoliajalla jo 18 pisteellä. Samalla joukkue teki 71 pistettä ensimmäisellä puolikkaalla. Ottelu oli toinen peräkkäinen, jossa Utah mässäili vähintään 70 avauspuolikkaan pistettä.

Denver ei ottelun edetessä saanut kurottua Utahin etumatkaa kiinni, vaikka mestarivalmentaja Michael Malone piiskasikin joukkuettaan aikalisillä heikoista puolustussuorituksista. Edes supertähti Jokicin 27 pistettä eivät auttaneet, kun joukkueen puolustus vuoti toistuvasti.

Toisen puolikkaan edetessä ottelussa oli jo vahvasti pelailun maku, kun Utah rankaisi Denveriä käytännössä aina, kun vierasjoukkue onnistui virittelemään orastavaa kiriä. Utah johti ottelua parhaimmillaan peräti 25 pisteellä.

Avaa kuvien katselu Utahin takamies Collin Sexton on ollut erinomainen roolissaan viime aikoina ja teki myös Denveriä vastaan 22 pistettä. Kuva: NBAE via Getty Images

Denverin avausviisikon plus-miinus-tilasto oli ottelun jälkeen hurjaa katsottavaa. Takamiestähti Jamal Murray kirjasi heikoimman saldon -27 pisteellään ja laituri Michael Porter Jr. parhaan -18.

Utah on äitynyt viime otteluissaan huimaan lentoon. Joukkue on voittanut 15 viime ottelustaan peräti 11. Joukkue majailee tällä hetkellä läntisen konferenssin sijalla 11. Esimerkiksi kauden 20 ensimmäisestä ottelustaan joukkue hävisi 13, ja pelaaminen sekä loppukausi näyttivät lähes toivottamilta.

Nuori päävalmentaja Will Hardy on vaikuttanut löytäneen toimivat ryhmitykset, kun esimerkiksi Clarkson on tullut kentälle vasta vaihdosta ja takamies Talen Horton-Tucker on penkitetty kokonaan. Utah on voittanut kaikki yhdeksän otteluaan sen jälkeen, kun Horton-Tucker putosi rotaation ulkopuolelle.

– Tämä oli meiltä ehjä ottelu. Pelaajamme tekivät hyvää työtä, kun he pystyivät puolustamaan vastustajan tähtipelaajia eri tavoin, Hardy hehkutti joukkuettaan lehdistötilaisuudessa.