Sairaalaehdotus kaataa kylmää vettä satojen tuhansien suomalaisten niskaan – katso, miten se mullistaisi sinun hoitosi

Länsi-Pohjan keskussairaala on yksi sairaaloista, jonka laaja hoito olisi ehdotuksen mukaan supistumassa. Arkistokuva.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä kertoi torstaina aamulla karsivansa keskussairaaloiden määrää. Uudistuksen jälkeen Suomeen jäisi 5-8 keskussairaalaa. Nyt niitä on 15. Yliopistosairaaloiden määrä säilyisi viidessä.

Selvitimme, mitä ehdotus tarkoittaa käytännössä eri puolilla Suomea. Ehdotus muuttaa sitä, millaista hoitoa sairaaloista saisi ja mihin vuorokauden aikaan.

Lappi

Länsi-Pohjassa ei olisi enää tehohoitoa tai synnytyksiä

Ehdotuksen mukaan Lapin hyvinvointialueelle jäisi vain yksi synnytyksiä, ympärivuorokautisia leikkauksia sekä tehohoitoa antava sairaala. Nyt Lapissa on ollut näitä kaksi: Lapin keskussairaala ja Länsi-Pohjan keskussairaala, jonka palveluja on tuottanut Mehiläinen Länsi-Pohja.

Työryhmän ehdotuksen mukaan ympärivuorokautista päivystystä antavia sairaaloita voi olla vain yksi joka hyvinvointialueella. Työryhmän eriävän mielipiteen mukaan Lapille tulisi antaa mahdollisuus ylläpitää myös toista korkeintaan akuuttisairaala-tasoista sairaalaa. Tätä perustellaan väestön palvelutarpeella, etäisyyksillä, rajat ylittävällä terveydenhuollolla ja siihen liittyvällä kriisivalmiudella.

Lapin hyvinvointialueella kätilöistä 12 prosenttia on eläköitymässä, eikä uusia ole samaa tahtia tulossa. Jari Jokela, Lapin hyvinvointialueen johtaja

Mikäli esimerkiksi Länsi-Pohja muuttuisi akuuttisairaalaksi, siellä ei enää tehtäisi ympärivuorokautisia leikkauksia tai synnytyksiä, eikä siellä olisi tehohoitoa.

Ivalon ympärivuorokautinen terveyskeskuspäivystys säilyy pitkien etäisyyksien vuoksi.

Ympärivuorokautinen terveyskeskuspäivystys säilyisi ehdotuksen mukaan vain Ivalossa ja Kuusamossa, kun nyt näitä paikkoja on kymmenen.

Pohjois-Savo

Iisalmesta ja Varkaudesta lähtisi päivystys

Pohjois-Savon hyvinvointialue menettäisi esityksen toteutuessa perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen Iisalmessa ja Varkaudessa. Palvelut keskittyvät Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Kanta-Häme

Hämeenlinnassa ei voisi synnyttää

Kanta-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen jätti ohjausryhmässä asiasta eriävän mielipiteensä. Hänen mukaansa pahimmillaan esitys tarkoittaisi Kanta-Hämeelle sitä, että Hämeenlinna menettäisi synnytykset muualle. Silloin Hämeenlinnaan ensi vuonna valmistuva uusi 400 miljoonan euron sairaalainvestointi menisi osin hukkaan.

– Olen ärsyyntynyt, että tällaista kouhkataan. En usko, että asia menee edes eteenpäin.

Naukkarisen mukaan jo pelkkä spekulointi Kanta-Hämeen keskussairaalan muuttumisesta akuuttisairaalaksi on vahingollista henkilöstön kannalta.

Spekulointi tässä asiassa on pöljää ja vastuutonta. Olli Naukkarinen, hyvinvointialuejohtaja

Pohjanmaa

Pietarsaaressa loppuisi yöpäivystys

Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen uskoo, ettei selvityksellä ole vaikutuksia Vaasan keskussairaalaan.

Sen sijaan Pietarsaaren Malmin sairaalassa yöpäivystys olisi mahdollisesti loppumassa. Selvityksen mukaan vain yksi ympärivuorokautinen päivystyspiste hyvinvointialuetta kohti sallittaisiin. Yöaikainen päivystys on nyt Pietarsaaressa poikkeusluvalla.

Pietarsaareen olisi Kinnusen mukaan jäämässä päivä- ja ilta-aikainen päivystys. Sairaalassa ei ole ollut erikoissairaanhoidon päivystystä nytkään. Erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat on kuljetettu Vaasaan ja Seinäjoelle.

Marina Kinnunen uskoo, että Vaasassa säilyvät laaja päivystys ja esimerkiksi synnytykset.

Meillä on ainoa keskussairaala, joka pystyy turvaamaan kaksikieliset palvelut omalle väestölle. Marina Kinnunen, hyvinvointialueen johtaja

Etelä-Savo

Savonlinnan päivystys lakkautusuhan alle, Mikkeliin supistuksia

Etelä-Savossa Savonlinnan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys on esityksessä lakkautusuhan alla.

Etelä-Savon hyvinvointialueella on päivystävät keskussairaalat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Työryhmän esityksen mukaan hyvinvointialuetta kohden päivystäviä sairaaloita on yksi.

Savonlinnan päivystyksen kohtalo on ollut jo vuosia kiistakapulana. Sen ylläpitoa on perusteltu Saimaan halkoman saaristoseudun pitkillä välimatkoilla.

Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä ei suoraan tulkitse ehdotuksesta, että Savonlinnan keskussairaalan toimintaa ajettaisiin alas. Hänen mukaansa tällä hetkellä Etelä-Savossa on yksi sairaala, jolla on kaksi toimipistettä.

Jos Savonlinnassa saa tehdä vain päiväkirurgiaa, sitten keskitettäisiin enemmän päiväkirurgiaa Savonlinnan yksikköön Mikkelin alueelta ja Mikkeliin raskaampaa kirurgiaa. Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja

Myös Mikkelin keskussairaalan toiminnot voisivat joutua karsimisen kohteeksi, sillä osa nykyisistä keskussairaaloista muuttuisi kevyemmän palvelutason akuuttisairaaloiksi.

Seppälä jätti kolmen muun hyvinvointialueen johtajan kanssa eriävän mielipiteen raporttiin sairaaloiden ehdotetuista lukumääristä.

Keski-Suomi

Jämsästä loppuisi yöpäivystys

Keski-Suomen sairaalapalveluihin työryhmän esitys vaikuttaa suhteellisen vähän, arvioi työhön osallistunut hyvinvointialueen johtajaylilääkäri Heikki Miettinen.

Miettinen uskoo, että Keski-Suomen keskussairaalan toiminta pysyy nykytasolla jatkossakin.

– Sairaala Nova on yksi Suomen suurimmista keskussairaaloista ja meillä on merkittävä väestöpohja hoidettavana, hän perustelee kantaansa.

Merkittävin muutos nykyiseen olisi ympärivuorokautisen päivystyksen keskittäminen Keski-Suomen keskussairaalaan eli sairaala Novaan Jyväskylään. Perusterveydenhuollon yöpäivystys toimii tällä hetkellä poikkeusluvalla myös Jämsässä.

Keski-Suomen hyvinvointialue pohtii joka tapauksessa Jämsän ympärivuorokautisen päivystyksen jatkoa, kun Jämsän sote-palvelujen ulkoistussopimus päättyy ensi vuonna.

Työryhmä oli Miettisen mukaan keskustellut paljon siitä, että jokaisella hyvinvointialueella pitäisi kehittää ja lisätä kiirevastaanottoja, mikä osaltaan helpottaisi varsinaisen päivystyksen kuormittumista. Tätä ei kuitenkaan kirjattu esitykseen.

Varsinais-Suomi

Salon ympärivuorokautinen päivystys vaarassa loppua

Mahdolliset heikennykset kohdistuisivat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen osalta Salon sairaalaan ympärivuorokautiseen päivystykseen ja leikkaustoimintaan.

Tällä hetkellä ympärivuorokautista päivystystä on Varsinais-Suomessa tarjolla vain Turun yliopistollisessa sairaalassa ja Salon sairaalassa. Synnytystoiminta siirrettiin Salosta TYKSiin jo joitakin vuosia sitten.

– Salon sairaalassa päivystys siirtyisi tulevaisuudessa todennäköisesti enemmän osavuorokautiseksi. Tällä hetkellä Salon sairaalassa on myös aktiivista leikkaustoimintaa – voidaanko sitä jatkaa, se on toinen keskeinen kysymys, sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä sanoo.

Ympärivuorokautinen päivystys on Varsinais-Suomessa jo aiemmin lopetettu Loimaan ja Uudenkaupungin sairaaloista.

Pohjois-Karjala

Ei suuria muutoksia

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toimialuejohtaja Susanna Wilén uskoo Pohjois-Karjalan keskussairaalan asemaan.

– Me olemme alueen ainoa keskussairaala, meillä on korkea sairastavuus, meillä on pitkät etäisyydet ja olemme valmiuden ja varautuneisuuden näkökulmasta erittäin tärkeässä asemassa täällä Itä-Suomessa.

Paperi ei ole kaatamassa meidän keskussairaalaa. Susanna Wilén, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen toimialuejohtaja

Itäisen Suomen osalta kynnyskysymys on väestörakenne.

Wilen alleviivaa, että torstaina julkitullut esitys ei ole lopettamassa yhtään sairaalaa.

– Ja toisaalta se ei takaa yhdenkään sairaalan toimintaa.

Avaa kuvien katselu Arkistokuva Pohjois-Karjalan keskussairaalasta. Kuva: Siun sote / Antti Pitkäjärvi

Satakunta

Ei suuria muutoksia

Esityksen mukaan Satakunnan hyvinvointialue säästyisi suurilta supistuksilta. Satakunnan hyvinvointialueen johtajan Kirsi Varhilan mukaan Satakunnassa on jo tehty etukäteen toimintojen keskittämistä.

Esimerkiksi synnytysosasto ja ympärivuorokautinen päivystys on jo keskitetty Satakunnan keskussairaalaan Poriin.

Satakunnan keskussairaala on laajan päivystyksen sairaala ja koko maan toiseksi suurin keskussairaala. Ajattelisin, että uhkaa siltä kannalta ei ole. Kirsi Varhila, Satakunnan hyvinvointialueen johtaja

Työnjako menee osittain uusiksi. Tämä tarkoittaa, että Satakunnan keskussairaala ei tulevaisuudessa välttämättä tarjoaisi kaikkia erikoisaloja.

– Se, mihin poliittinen keskustelu virkavalmistelun jälkeen menee, määrittää sen, kuinka lähelle Satakunnan keskussairaala lähestyy akuuttisairaalan rajaa. Tällaisessa tapauksessa päivystävä keskussairaala muuttuisi akuuttisairaalaksi, mutta esityksen mukaisilla kriteereillä riskit tähän eivät ole kovin suuria, Varhila toteaa.

Pirkanmaa

Ei suuria muutoksia

Pirkanmaalle ei olisi tuoreiden ehdotusten perusteella tulossa merkittäviä muutoksia, kerrotaan hyvinvointialueelta. Päivystyksiä on jo keskitetty Tampereen yliopistolliseen sairaalaan TAYSiin.

TAYS Valkeakoskella voi olla päiväkirurgista leikkaustoimintaa, vaikka ympärivuorokautinen päivystys päättyy kesällä. Myös TAYS Hatanpään toiminta voi jatkua nykyisellään.

Muutoksia toimeenpantaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon hyvinvointialueiden kokonaisuus niin, että muutokset eivät vaikeuta laajaa sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen käynnissä olevaa integraatiota. Marina Erhola, Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja

Päijät-Häme

Ei suuria muutoksia

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajan Kristiina Hämäläisen mukaan työryhmän esitys ei aiheuta ainakaan tässä vaiheessa toimenpiteitä.

– Vaikuttaa siltä, että meille Päijät-Hämeessä ei olisi juurikaan muutoksia tulossa. Meillä on hyvinvointialueella vahva keskussairaala, jota on vuosien varrella kehitetty ja vaikuttaisi, että asema säilyy vahvana myös jatkossa.

Hämäläinen ei usko Päijät-Hämeen keskussairaalan olevan lakkauttamisvaarassa.

– En pidä sitä kovinkaan todennäköisenä, joskin poliittinen päätöksenteko valtakunnan tasolla voi olla tietyllä tavalla arvaamatonta. Itsestäänselvyytenä asioita ei voi ottaa, Hämäläinen sanoo.

