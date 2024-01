Kun kartellipomo ”Fito” katosi vankilasta, Ecuador ajautui kaaokseen – tämä hätätilasta ja huumesodasta tiedetään

Sadat sotilaat partioivat Ecuadorin pääkaupungin Quiton katuja ja maahan on julistettu hätätila.

Pelkoa on levittänyt etenkin tiistaina tapahtunut hyökkäys paikalliselle tv-asemalle satamakaupunki Guayaquilissa eteläläisessa Ecuadorissa.

Naamioituneet asemiehen ryntäsivät studioon, pakottivat henkilökunnan lattialle ja ampuivat laukauksia. Suora tv-lähetys keskeytettiin. Paikallisen median mukaan jotkut hyökkääjistä olivat vain 16-vuotiaita.

Suora tv-lähetys keskeytyi asemiesten rynnättyä studioon 9.1.2023.

– Emme ole turvassa. Mitä vain voi tapahtua, sanoi Quitossa asuva Luis Chiligano uutistoimisto AFP:lle. Hän työskentelee turvamiehenä, mutta sanoi pysyttelevänsä kotona.

– Rikolliset ovat paremmin aseistettuja, hän lisäsi.

Rikollisilla hän viittaa huumekartellien jäseniin, joita vastaan Ecuador on nyt maan presidentin Daniel Noboan mukaan sodassa.

Alle kaksi kuukautta virassa ollut 36-vuotias Noboa on määrännyt asevoimat tuhomaan jengit, joihin kuuluu arviolta 20 000 jäsentä.

Kuka on ”Fito” ?

Uusin kriisi puhkesi, kun sunnuntaina kävi ilmi että yksi Ecuadorin vaikutusvaltaisimmista huumepomoista, ”Fito” eli José Adolfo Macías oli ilmeisesti karannut vankilasta.

Paon jälkeen Ecuadorin hallitus julkisti hätätilan ja lähetti poliiseja ja sotilaita vankiloihin tekemään isoja ratsioita. Sotilaiden lähettäminen puolestaan käynnisti kartellien toimeenpanemat hyökkäykset, kuten tunkeutumisen Guauaquilin tv-asemalle.

Macías tuomittiin vuonna 2011 peräti 34 vuodeksi vankilaan, mutta hänen vankilaolojaan on kuvattu mukaviksi. Hän on jopa pöyhkeillyt etuoikeuksillaan esittelemällä selliään some-videoissa.

Hän on järjestänyt viranomaisten mukaan jopa juhlia La Regionalin vankilassa Guayaquilissa. Hänelle on toimitettu vankilaan muun muassa alkoholia ja taistelukukkoja.

44-vuotias Macías on syntynyt rannikolla Mantan kaupungissa, josta myös vaikutusvaltainen Los Choneros -huumejengi on kotoisin. Parrakas, pitkätukkainen ja vankkarakenteinen Macías on nykyään jengin johtaja.

Macíasin lapsuudesta ja taustasta tiedetään vain vähän, mutta häntä pidetään useiden kidnappausten, teloitusten ja autopommi-iskujen järjestäjänä. Häntä vastaan on nostettu yli 30 rikossyytettä.

Avaa kuvien katselu José Adolfo Macías 8.1.2023, jolloin häntä oltiin siirtämässä tarkemmin vartioituihin oloihin Guayaquilin vankilassa. Kuva: Ecuadorin armeija

Äidin mukaan Macías tosin on syytön.

– Häntä syytetään vaikka mistä, niin huumeista kuin kanojen varastamisesta. Hänet halutaan vastuuseen aivan kaikesta, mitä Mantassa tapahtuu, äiti Marisol Villamar valitti taannoin El Daro de Manra -lehden haastattelussa.

Ecuadorin viranomaisten mukaan Los Choneros hallitsee Tyynenmeren rannalta lähtevää huumeiden reittiä ja sillä on yhteyksiä meksikolaiseen suureen Sinaloa-kartelliin.

Yli sata ihmistä otettu panttivangiksi vankiloissa

Macíasin uskotaan paenneen tällä viikolla vähän ennen kuin häntä oltiin siirtämässä eristetympiin oloihin toiseen vankilaan. Viranomaiset eivät kuitenkaan ole vahvistaneet hänen panneen, vaan ainoastaan sanoneet että hän on ”kadoksissa”.

Jengit ovat ottaneet vankiloissa panttivangiksi yli sata vartijaa ja laitosten hallintohenkilökuntaan kuuluvaa, kertoo vankiloita valvova viranomainen SNAI.

Kiina on keskeyttänyt suurlähetystön ja konsulaattiensa toiminnan Ecuadorissa. Ranska ja Venäjä ovat kehottaneet kansalaisiaan olemaan matkustamatta Ecuadoriin. Peru on julistanut hätätilan Ecuadorin vastaiselle rajalleen ja lähettänyt satoja sotilaita ja poliiseja turvaamaan rajaa.

