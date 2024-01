Ravintola Kaisaniemi remontoitiin, mutta helppoa se ei ollut – yrittäjä: ”Aina kun purettiin nurkka, löytyi yllätyksiä”

Rotunda-sali on ravintolarakennuksen näkyvin ja suurin tila.

Ravintola Kaisaniemen pyöreässä rotunda-salissa ei voi kuin katsoa ympärilleen ja ihmetellä.

Vielä pari vuotta sitten paikka oli hylätty ja nuhjuinen, mutta nyt kaikki on entisöity viimeistä yksityiskohtaa myöten.

Sali on pian satavuotias, se rakennettiin vuonna 1929. Ravintolan vanha osa on kuitenkin vielä huomattavasti vanhempi, sillä sen ensimmäinen osa valmistui vuonna 1839.

Vuoteen 2019 asti Helsingissä sijaitseva ravintola Kaisaniemi oli pisimpään Suomessa yhtäjaksoisesti toiminut ravintolarakennus. Sitten yritystoiminta loppui konkurssiin ja talo jäi tyhjilleen.

Tammikuussa 2021 kaupunki myi kiinteistön porvoolaislähtöiselle tee- ja kahvihuone Helmelle, ja vapun tietämillä alkoi kunnostusurakka, joka on kestänyt tähän päivään saakka.

Yrityksen perustaja, restaurointimaalarimestari Airi Kallio tiivistää lopputuloksen sarkastisella tyylillään.

– Kakka reissu, mutta tulipahan tehtyä.

Ravintola Kaisaniemen julkisivua vuonna 1963 ja 2024. Kuvat Helsingin kaupunginmuseo / Constantin Grünberg ja Vesa Marttinen / Yle.

Budjetti paukkui, yllätyksiä riitti

Kallion mukaan talo oli huomattavasti huonommassa kunnossa kuin alun perin ajateltiin.

Ensimmäinen vuosi meni pelkkään dokumentointiin: kaikki vanhat värit, värimallit ja tapettimallit piti kaivaa jostain esiin. Pelkästään tapettikerroksia oli paikoin kymmeniä.

Viimeisin rakennuksesta löytynyt rakennekuva oli vuodelta 1929, mikä tarkoitti jatkuvia yllätyksiä.

– Aina kun purettiin yksi nurkka, löytyikin yllätyksiä, ja myös seuraava nurkka piti purkaa.

Myös perheyrityksen toimitusjohtaja Leo Kallio myöntää, että töitä oli suunniteltua enemmän ja budjetti ylittyi moneen kertaan. Hän on kuitenkin äitinsä tavoin lopputulokseen tyytyväinen.

– Tässä talossa on erityisen hienoa se, että kaikki tarinat ovat aitoja, niitä ei tarvitse erikseen keksiä. On paljon sellaista, jota varmasti helsinkiläisetkin ovat unohtaneet. Tästä on kaikki mahdollisuudet tehdä helsinkiläisten uusi olohuone.

Avaa kuvien katselu Marskin kabinetti on vain tilauskäyttöä varten. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Ravintolassa ovat istuneet iltaa muun muassa Jean Sibelius, J.V. Snellmann, Eino Leino sekä marsalkka C.G.E. Mannerheim, jolle omistettu kabinetti on käytettävissä vain erikseen varattuna.

Vaikka rakennuksen remontti on nyt valmis, ympäristö on kuin myrskyn runtelema. Kaisaniemen puiston uudistustyömaan vuoksi kadut ravintolan ympäriltä ovat avattu ja kaivinkoneet laulavat vielä pitkälle kevääseen.

Tämän vuoksi ravintolan sisäänkäynti on aluksi Kaisaniemenrannan puolella. Myöhemmin keväällä kulku tapahtuu rotunda-salin pääsisäänkäynnistä kaupungin puolelta.

Airi Kallio muistuttaa asiakkaita kolmesta asiasta ravintolan avaamisen yhteydessä: koirat ovat tervetulleita, lastenvaunut tulee jättää eteiseen ja nastakengillä ei ole remontoidulle lattialle asiaa.

Uudetkin projektit mahdollisia, jos rahoittaja löytyy

Helsingin kaupunki on jo pitkään pyrkinyt eroon vanhoista rakennuksista, joilla sille ei ole käyttöä. Parhaillaan myynnissä ovat esimerkiksi Klippanin ravintola sekä Kaivohuone.

Kallioiden yrityksellä riittäisi osaamista niiden kunnostamiseen, mutta riittääkö tämän projektin jälkeen vielä mielenkiintoa?

– Kaikkihan on mahdollista, jos rahoitus löytyy, Leo Kallio toteaa.

– Niin, että nyt vaan bisnesenkeleitä kehiin! Airi Kallio jatkaa.

Radio Suomi Helsinki: Ravintola Kaisaniemi heräsi pitkän remontin jälkeen uudistuneena eloon Airi ja Leo Kallio kertovat ravintolan kunnostusurakasta Vesa Marttisen haastattelussa.

Avaa kuvien katselu Ravintolaa ympäröi työmaa. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Avaa kuvien katselu Airi Kallio on kunnostanut ravintola Kaisaniemen tiloja kahden ja puolen vuoden ajan. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Avaa kuvien katselu Koirat ovat tervetulleita Cajsan Helmen sisätiloihin. Villakoira Ines näyttää mallia. Kuva: Vesa Marttinen / Yle