Presidenttitentissä Sari Essayahin puheessa kuului perheen merkitys – näin asiantuntijat arvioivat esiintymistä

Keskiviikkona Ylen presidenttitentissä ääneen pääsi kristillisdemokraattien ehdokas Sari Essayah, kenen puheissa kuului asiantuntijoiden mukaan perinteinen kristillinen arvopohja.

– Hän puhuu lähimmäisyhteiskunnasta. Se on ollut hänen teemansa ja se ehkä poikkeaa muista ehdokkaista, analysoi Riikka Uosukainen Ylen aamussa.

Uosukainen nostaa esiin, että Essayahilla on myös muita enemmän kansallinen fokus puheessa.

– Hänhän sanoi myös, että pitää palata tällaisiin perusarvoihin ja perhe on se perusyksikkö eli siinäkin tällainen kristillinen arvopohja tuli esille. Sen lisäksi tietysti tämä lähimmäisen rakkaus, sanoo Uosukainen.

Mustreadin päätoimittaja Erkka Railo kiinnitti huomiota Essayahin puheisiin siitä, kuinka meidän pitäisi pyrkiä organisaatioiden kautta kohti turvallisempaa maailmaa.

– Hän nosti myös tämän lähimmäisen rakkauden, ihmisoikeudet ja tasa-arvon ihan johtaviksi tavoitteiksi kansainvälisessä politiikassa, sanoo Railo.

Railon mielestä puheet kuulostivat vähän idealistisilta tässä maailmanajassa, jossa Ukrainassa soditaan ja turvallisuuspoliittiset haasteet ja voimapolitiikka jyrää.

Uosukaista jäi mietityttämään Essayahin perhekäsitys, jonka käsittelystä Essayah pääsi kuin koira veräjästä, eikä hän joutunut ottamaan asiaan laajemmin kantaa.

– Häntä ei hiillostettu siitä että, mikä se perhe on, Uosukainen toteaa.

Uosukainen huomauttaa myös lainsäädännöstä, kuinka enemmistö parlamentissa on päättänyt, että me tuemme monimuotoista perhettä ja se on moderni perhearvo ja ajattelu suomalaisessa yhteiskunnassa.

Essayahia tentattiin tiuhaan Lähi-idän tilanteesta

Uosukaisen mielestä Essayah perusteli kantansa hyvin Lähi-idän tilanteeseen toimittajan keskeytyksistä huolimatta.

– Varmasti jokaiselle katsojalle tuli myös selväksi, että mitä mieltä Essayah on, sanoo Uosukainen.

Uosukainen täsmentää, että Essayah tuomitsee Hamasin.

– Mutta kun häneltä kysyttiin sotarikoksista, mitä Israel on tehnyt, niin hän vastasi, että jokainen ihmisuhri on tragedia, mutta vältti mainitsemasta Israelin nimeä, sanoo Uosukainen.

Essayah ei kannata kansainvälisen yhteisön ja Suomen tukemaa visiota kahden valtion mallista. Vision mukaan mukaan Länsirannalle ja Gazan kaistalle perustettaisiin itsenäinen Palestiinan valtio.

Railon mielestä kanta istuu presidentille huonosti.

– Johtaahan se siihen, että jos presidentillä on oma henkilökohtainen mielipide tästä asiasta ja Suomen ulkopoliittinen linja, pitkän tähtäimen ulkopoliittinen linja on jotain muuta, Railo toteaa.

Toinen asia, mihin Railo kiinnitti huomiota, oli Essayahin näkemys siitä, että israelilaisten ja palestiinalaisten tulisi keskenään neuvoteltava ratkaisuista.

– Eihän se niin mene, koska näiden kahden ryhmän voimasuhteet ovat niin erilaiset tai ne ovat voimiltaan erilaiset, niin en usko, että alueelle on mahdollista saada rauhaa ilman merkittävää ulkopuolista painostusta, summaa Railo.

Sari Essayah (kd.) vastaa kysymykseen Israelin voimankäytöstä.

Essayah rinnasti Gazan ja Ukrainan tilanteet

Essayah totesi tentissä, että Gazaan, kuten ei Ukrainaankaan voi rauhaa tunkea. Häneltä ei kuitenkaan tullut ratkaisujakaan.

– Ratkaisuja ei ollut, mutta en tiedä, kuinka paljon häntä voi siitä moittia. Sellaisia konkreettisia ratkaisuja ei tällä hetkellä taida valitettavasti olla, pohtii Railo.

Railo kuitenkin toteaa, että tuli hyvin selväksi, että Essayah kannattaa vahvasti Ukrainan tukemista sekä sotilaallisesti että poliittisesti.

Railosta oli kiinnostavaa, että hän nosti esille myös ne haasteet ja ongelmat, että ei ole helppoa tai itsestään selvää tuoda Ukrainaa EU:n jäsenmaaksi.

– Siinä hän pääsi loistamaan tämän maa- ja metsätalousministeriön salkun kautta, kun hän puhui pitkään siitä, miten halpojen ukrainalaisten elintarvikkeiden tuominen Eurooppaan vähän sekoittaa, sotkee ja saattaa aiheuttaa pahaa verta Euroopan unionissa, että se vaatii aika isoja muutoksia eurooppalaiseen maatalouspolitiikkaan, Railo sanoo.

Suomen Venäjä-suhteeseen selkeä kanta

Uosukaisesta Essayahin näkemyksissä mielenkiintoista oli Suomen ulkosuhteiden linjaan Venäjän suuntaan yksiselitteisyys.

– Hän totesi tässä hyvin yksiselitteisesti, että vallan on vaihduttava ennen kuin suhteet normalisoituvat ja ennen kuin Venäjä pääsee tähän kansainväliseen yhteyteen, sanoo Uosukainen.

Uosukainen tuo esille, että Essayahilla on selkeä Ukraina-tuki, eikä hän siinä sinällään poikkea muista ehdokkaista.

Railon mukaan myöskään Suomen rooliin Natossa Essayahilta ei tullut muihin ehdokkaisiin verrattuna kovin poikkeavaa visiota.

– Tässäkin suhteessa ehdokkaat ovat melko samoilla linjoilla. Essayahin tavat erottua muista ehdokkaista ovat toisenlaiset ja silloin palataan perhearvoihin, Railo sanoo.