”Mies metsässä suksilla niin humalassa, ettei pysty kuin konttaamaan” – tällaisia tehtäviä Lapin pelastuslaitos saa

Piip-piip… Hälytys 485 soi Rovaniemen paloasemalla. Koodi tarkoittaa ihmisen pelastamista maastosta. Sama hälytyskoodi kaikuu paloaseman hallissa kiireisimmän matkailusesongin aikaan jopa useita kertoja päivässä.

Lapin hyvinvointialueen pelastusjohtajan Markus Aarton mukaan vuositasolla puhutaan sadoista tehtävistä.

– Verrattuna muihin pelastustoimen alueisiin meillä on maastopelastustehtäviä varmasti kaikkein eniten.

Tähän juttuun on kerätty muutamia tehtäväselostuksia viime vuonna Lapissa tapahtuneista maastopelastuksista.

”Mieshenkilö on metsässä suksilla ja niin humalassa, ettei pysty kuin konttaamaan. Ei pääse metsästä omin avuin pois.” Maastopelastustehtävä/Kittilä

Kun pelastuslaitos kutsutaan Lapissa maastoon, apua tarvitsevat usein matkailijat, jotka ovat loukanneet itsensä tai lähteneet erämaahan liian heppoisin varustein. Matkailuun jollain tavalla liittyvät tehtävät kattavat vuositasolla noin neljänneksen kaikista Lapin pelastuslaitoksen tehtävistä.

– Resurssit on silti mitoitettu vain vakituisen väestön tarpeisiin, Aarto sanoo.

”Henkilö ajoi kelkkansa suksen maahan kaarelle jääneen puunrungon alle. Kelkan irtisaamiseksi henkilöt päättivät katkaista puunrungon kirveellä. Toinen kaveruksista hakkasi puun poikki kirveellä ja jännityksessä ollut puunrunko kimposi toista henkilöä kohti osuen päähän.” Maastopelastustehtävä/Sodankylä

Kiireisintä aikaa ovat parhaat hiihtokelit

Vaikka joulu-tammikuu on suosittua loma-aikaa Lapissa, pelastuslaitoksen kannalta ruuhkaisin sesonki on keväthankien aikaan.

Erityisen paljon maastopelastustehtäviä kasaantuu parhaimmille hiihtokeleille ja -lomille maalis-huhtikuussa.

– Silloin joka toinen tehtävä voi hyvinkin olla sidoksissa matkailuun, Aarto sanoo.

Tilastoja Vuonna 2023 Lapin pelastuslaitos avusti ensihoitoa 145 eri tehtävässä. Ihmisen pelastamistehtäviä pääosin maastosta oli yhteensä 263 ja virka-aputehtäviä, kuten henkilön kuljetusta pois maastosta yhteensä 361 tehtävää.

Lähellä hiihto- tai asutuskeskuksia tehtävät maastopelastukset työllistävät, koska niitä on lukumääräisesti paljon. Erityisen vaikeita ne eivät välttämättä ole.

– Tehtäviä, joissa tavallinen hiihtäjä on loukannut itsensä, eikä pääse pois ladulta, on päivittäin kymmeniä. Aika tyypillinen tapaus on myös ihmisen haku maastosta uupumisen tai välineiden rikkoontumisen vuoksi silloin, kun muuta kyytiä ei ole saatavilla.

Esimerkiksi viime vuonna Lapin pelastuslaitokselle tuli yli 260 maastopelastustehtävää. Lisäksi tulevat ensivastetehtävät sekä ensihoidon avustustehtävät, jotka usein tarkoittavat henkilön hakemista maastosta, jonne ambulanssi ei pääse.

”Henkilö ollut hiihtämässä ja väsähti, sai soitettua kaverille ja sitten loppui akku puhelimesta. Tunturissa kova myrsky, mikä vaikeutti kulkemista.” Maastopelastustehtävä/Enontekiö

Ulkomaalaiset turistit aiheuttavat vähemmän maastopelastustehtäviä kuin kotimaiset hiihtolomaturistit. - Ulkomaalaiset matkailijat liikkuvat usein ryhmissä, he eivät eksy kovin kauas hoidetuilta alueilta, pelastusjohtaja Markus Aarto sanoo.

Keväthiihtäjät työllistävät kaamosvaeltajia enemmän

Tammikuussa pelastuslaitos oli mukana etsimässä äitiä ja lasta, jotka eksyivät vaellusreitiltä ja jäivät lumivyöryn alle. Aarton mukaan pelastustehtäviä, joissa ihminen haetaan syvemmältä erämaista, ei ole yhtä yhtä paljon kuin perinteisten latujen varsilta.

– Erämaatehtävät työllistävät silti runsaasti. Ne ovat pitkäkestoisia ja vaativat paljon meidän erikoisosaamista.

”Ruotsalainen vaeltaja jäänyt jalasta kiinni lumeen. Ollut liikkeellä yksin.” Maastopelastustehtävä/Enontekiö

Esimerkiksi kaamosretkeilyn yleistyminen näkyy myös pelastuslaitoksen tehtävämäärissä.

– On ihmisiä, jotka lähtevät retkelle oikeilla varusteilla ja riittävän nöyrällä asenteella luontoa kohtaan. Sitten on myös paljon heitä, jotka eivät ole niin kokeneita retkeilijöitä, joita joudutaan sitten hakemaan pois.

Ongelmia pelastajille tuottavat pitkät etäisyydet.

– Jos lähdemme hakemaan jotakuta kansallispuistosta, se tarkoittaa helposti ainakin kymmenen tunnin keikkaa. Joskus siihen, että ylipäänsä pääsemme paikan päälle, menee se viisi tuntia.

”Henkilö oli hiihtämässä kurun pohjalla, kun lumivyöry laukesi. Jäi lumivyöryn alle kainaloita myöten. Sai soitettua isälleen, joka soitti apua.” Maastopelastustehtävä/Muonio

Vaikeissa tehtävissä testataan fyysisten taitojen lisäksi myös pelastajien henkistä kestävyyttä.

Lapin pelastuslaitoksen ylipalomies Timo Heiskari kertoo, mikä haastaa eniten henkistä jaksamista palomiehen työssä.

Sää aliarvioidaan ja kunto yliarvioidaan

Varsinkin kevään hiihtolomakaudella ongelmien taustalla saattaa olla joko oman kunnon yliarviointi tai loukkaantuminen.

– Perushiihtäjän hakemisessa kyse on usein siitä, että ladut ovat mahdollisesti muuttuneet päivän aikana liukkaiksi, eikä pysytä enää pystyssä tai on paljon ruuhkaa ladulla, väistetään ja loukataan itsensä, Aarto sanoo.

”Sukset särkyneet ulkomaalaisilta turisteilta muutamien kilometrien päähän Sudenpesän kämpältä. Maastossa niin paljon pehmyttä lunta, että jalkaisin liikkuminen täysin mahdotonta.” Maastopelastustehtävä/Sodankylä

Kun ihminen pelastetaan maastosta muualta kuin latuverkostosta, syyt ongelmien taustalla voivat olla toisenlaiset.

Erämaapelastuksista puhuttaessa syynä ovat Aarton mukaan usein puutteelliset varusteet tai se, että omat kyvyt on yliarvioitu ja sää aliarvioitu.

– Hyvän ja huonon sään välillä voi tunturissa olla vartti. Usein vaeltajilla on tietty aikataulu, jossa halutaan pysyä. Lapissa pitäisi aina ottaa huomioon, että ei ikinä ole kiire minnekään, vaan mennään luonnon ehdoilla.

”Kaksi henkilöä ollut lumikenkäilemässä, huono ilma yllätti tunturin päällä, eivätkä osanneet pois. Olivat usean tunnin ajan yrittäneet löytää pois. Soittivat apua ja kaivautuivat lumikuoppaan suojaan.” Maastopelastustehtävä/ Muonio

”Ei pelastusopistossa edes opeteta maastopelastusta”

Erämaissa pelastuslaitokselle on käytössään usein, jos mahdollista, helikopteri. Sen apuna liikkuvat moottorikelkat ja mönkijät. Joskus olosuhteet ovat niin vaativat, että tehtävä on vaarallinen myös pelastajille.

– Pitää miettiä aika tarkoin, keitä tällaisille tehtäville ylipäänsä voi laittaa. Pitää olla hyvä maastotuntemus, jota ei kirjoista opi.

Aarton mukaan pelastusopistossa ei edes opeteta maastopelastusta.

– Vaikka meille näitä tehtäviä voi tulla useita päivässä. Koulutamme omamme aina kisälliperiaatteella.

Jos pelastettavalla ei ole kuuluvuutta soittaa, myös yhteydenpito pelastajiin todennäköisesti ontuu.

– Sitten vain laitetaan miehet matkaan, odotellaan ja lasketaan kellosta, milloin mahdollisesti voisivat olla kohteessa perillä.