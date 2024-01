Nuori mies huolestui kyberturvallisuudesta: tämä jokaisen tulisi tietää

Ihmisistä tulee päivittämättöminä haavoittuvaisia, kuten teknisistä laitteistakin. Tuomas Heikkinen vääntää kansankielelle, mistä kyberturvallisuudesta on kyse.

– Se on sitä, että suojelemme meille tärkeitä asioita virtuaalisessa maailmassa.

Näin kyberturvallisuuden sanallistaa kyberturvallisuuden insinööriksi pian valmistuva Tuomas Heikkinen.

Olennaista on Heikkisen mukaan perusasioiden laittaminen kuntoon. Katso videolta neljä asiaa, jotka sinun tulisi muistaa päivittäin.

Tuomas Heikkinen kertoo 40 sekunnissa, mitä sinun pitää muistaa.

Hankalan kyberturvallisuus-termin avaaminen on Heikkisen mukaan tärkeää. Siksi Heikkinen halusi tehdä jotain, että ihmiset ymmärtäisivät, miten tärkeästä asiasta on kyse.

Ensin Heikkinen teki Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkiin opinnäytetyön aiheesta kyberturvallisuuden kansantajuistaminen

Parhaillaan hän työskentelee Aalto-yliopistossa hankkeessa, joka kehittää eurooppalaisten kyberkansalaistaitoja.

Heikkinen näkee asian perustavanlaatuisena.

– Ihan kuin lukitsemme kotiovemme, koska emme halua päästää ulkopuolisia ihmisiä sisään, lukitsemme meidän tilimme ja laitteemme, Heikkinen selvittää.

Verkossa on kaikille avoin kyberhygienian käsikirja, jonka Xamk on julkaissut.

Ihmisen päivittäminen

Pelkkä laitteiden päivittäminen ei Tuomas Heikkisen mukaan riitä. Yhtä tärkeää on pitää itsensä päivitettynä. Tällä Heikkinen tarkoittaa sitä, että aivan kuin teknisissä järjestelmissä on teknisiä heikkouksia, ihmisissä on inhimillisiä heikkouksia, kuten vaikka ihmisen halu auttaa toisia.

– Se ei missään nimessä ole huono asia, mutta sitä voi joku käyttää hyväksi.

Esimerkkeinä tästä Heikkinen nostaa esiin kohteliaan oven avaamisen toiselle, minkä myötä sisälle voi päästä henkilö, jolla ei ole siihen lupaa. Verkossa taas auttamishalun varjolla kalastellaan salasanoja tai puhelinnumeroita.

– Meidän tulee pitää myös itsemme päivitettynä, jotta pysymme turvassa, Heikkinen opastaa.

Vähän kuin teknisistä laitteista tulee päivittämättöminä haavoittuvaisia, niin ihmisistäkin. Jokaisen on Heikkisen mukaan syytä pysyä ajan tasalla ja ottaa turvallisuus myös verkossa osaksi arkea.

Xamkin julkaisema kyberhygienian käsikirja on luettavissa Xamkin sivuilta. Tuomas Heikkinen on osallistunut käsikirjan koostamiseen.