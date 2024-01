Entisessä vankilassa Laukaassa valmistetaan puusuksia, joita himoitaan Uudessa-Seelannissa asti

Varhain tullut talvi on näkynyt talviurheiluvälinekaupassa. Valtaosa myytävistä laskettelusuksista ja lumilaudoista valmistetaan ulkomailla, Laukaassa toimiva Pusu on tähän poikkeus.

Suomessa on myyty alkutalven aikana suksia 56 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Myytävistä suksista valtaosa on maastohiihtosuksia, niitä myydään noin kymmenen kertaa enemmän kuin laskettelusuksia, kertoo Muoti- ja urheilukauppa ry:n tilasto.

Suomessa myytävät laskettelusukset tulevat pääasiassa ulkomailta, mutta poikkeuksiakin on.

Puuppolan Suksi eli Pusu valmistaa suksia ja lumilautoja Keski-Suomessa. Tuotantotila sijaitsee Laukaan Vuonteella entisessä vankilassa.

Pusu sai alkunsa kaverusten harrastuksesta viime vuosikymmenellä. Vähitellen harrastus muuttui työksi. Nyt tuotannossa työskentelee kolme ihmistä, talvella on mukana myös muutama kausimyyjä ja sosiaalisesta mediasta vastaava.

Avaa kuvien katselu Ossi Valkoselle harrastus on muuttunut työksi. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Pusu tunnetaan siitä, että päämateriaali on puu. Toimitusjohtaja Ossi Valkosen mukaan puu sopii suksiin ja lautoihin erinomaisesti. Puu sietää esimerkiksi lämmönvaihteluita paremmin kuin synteettinen muovi.

– Materiaalina puu on loistava, koska siitä voi tehdä veneen, talon tai suksen, Valkonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Pusut valmistuvat pääasiassa käsityönä. Kuvassa suksiseppä Essi Torppa. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Kysyntä on ollut tasaisessa kasvussa, myös ulkomailla. Verkkokaupan kautta Pusuja on myyty Yhdysvaltoihin, Keski-Eurooppaan ja Ruotsiin. Lisäksi jälleenmyyjiä on Itävallassa, Sveitsissä ja Uudessa-Seelannissa.

Avaa kuvien katselu Janne Paananen muotoilee suksia. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Kansainvälisyyttä haetaan lisää muun muassa sosiaalisen median avulla. Mainetta on tuonut myös kaksi vuotta sitten saatu kansainvälinen ISPO Award -palkinto innovatiivisuudesta ja laadukkuudesta.

Palkinto liittyy yhdessä Spinnovan kanssa tehtyyn malliin.

Spinnova tunnetaan erityisesti ekologisesta tekstiilikuidustaan. Puuppolan Suksessa sitä laitetaan suksien ja lautojen rakenteisiin. Kuidulla korvataan perinteisesti materiaalina käytettävää lasi- ja hiilikuitua.

Avaa kuvien katselu Suksen ja lumilaudan valmistamiseen tarvitaan epoksia. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Pusu tekee yhteistyötä myös Muumi-tuotemerkin kanssa. Yhteydenotto tuli heidän puolelta.

– Siellä oli huomattu meidän tuotteet. He kokivat, että arvomaailmat kohtaavat. Nyt meillä on Muumi-sukset, Valkonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Jokainen pintaviilu on erilainen. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Suksien ja lumilautojen ytimiin käytettävä materiaali on lähipuusertifioitua koivua ja haapaa. Pintamateriaalina on tammea, oliivisaarnia ja pähkinäpuuta.

Sää määrittää paljon

Urheiluvälinekauppa on usein sään armoilla, niin kesällä kuin talvella. Suomessa kuluva talvi on ollut hyvä, siksi Muoti- ja urheilukauppa ry odottaa tammikuulta talven myyntihuippua. Vuosi sitten Suomessa oltiin täysin erilaisessa tilanteessa, kun tammikuussa satoi vettä.

Tänä vuonna esimerkiksi Keski-Euroopassa kauden alkua odotetaan edelleen monessa paikassa lumen vähyyden vuoksi.

Avaa kuvien katselu Pusuja lähdössä asiakkaille. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Puuppolan Suksessa uskoa tulevaisuuteen riittää. Ossi Valkonen toivoo, että jatkossa yritys olisi entistä kansainvälisempi. Toisaalta, isoksi merkiksi hän ei sitä halua.

– Toivottavasti teemme täällä vähän isommalla porukalla tätä samaa hommaa myös tulevaisuudessa, Valkonen sanoo.