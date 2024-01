Oppositiopoliitikot tyrmistyneitä sairaalatyöryhmän ehdotuksista – hallitusta vaaditaan näyttämään korttinsa

Oppositiopuolueiden keskustan ja SDP:n kansanedustajat eivät sulata keskussairaaloiden määrän vähentämistä nykyisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkisti torstaina ehdotuksensa, jossa keskussairaaloiden määrää karsittaisiin. Uudistuksen jälkeen Suomeen jäisi 5–8 keskussairaalaa. Nyt niitä on 15. Yliopistosairaaloiden määrä säilyisi viidessä.

Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi sanoo tiedotteessaan, että hallituksen pitää kertoa, aikooko se karsia sairaalaverkkoa sairaalatyöryhmän raportin mukaisesti. Hänen mukaansa raportin ehdotukset heikentäisivät suomalaisten terveydenhuollon lähipalveluita.

– Mikä on hallituksen kanta valmisteltuun sairaalaverkon saneeraussuunnitelmaan? Aiotaanko lähipalvelujen romuttamisessa ja eriarvoisuuden lisäämisessä painaa kaasua, vai irtisanoutuuko hallitus tuhoisasta esityksestä? Kemppi tilittää tiedotteessaan.

Myös keskustan kansanedustajat Vesa Kallio, Hanna Kosonen ja Katri Kulmuni ovat arvostelleet sairaaloiden vähentämissuunnitelmia. He pitävät ehdotusta Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueille terveysturvallisesti vaarallisena.

Heidän mukaansa loppuun vietynä työryhmän ehdotus tarkoittaisi sekä Savonlinnan että Kemin ympärivuorokautisen päivystyksen loppumista. Kemin ja Mikkelin sairaaloissa loppuisi myös synnytykset.

– Hallitus on puheissaan halunnut antaa hyvinvointialueille työrauhan, mutta raportin myötä on selvää, että työrauha on jälleen tiessään, Kallio, Kosonen ja Kulmuni ilmoittavat.

SDP:n ja vasemmistoliiton edustajat jyrähtävät

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) Kaakkois-Suomen vaalipiiristä vaatii tiedotteessaan, että Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon synnytyssairaaloiden jatkuvuus on turvattava.

Hän vaatii hallitukselta toimenpiteitä synnytyssairaaloiden jatkuvuuden turvaamiseksi Kaakkois-Suomessa.

– Vetoan painokkaasti hallituspuolueiden kansanedustajiin vaikuttamaan sen puolesta, että eduskuntaan ei tuotaisi esitystä sairaalaverkon tiivistämisestä työryhmän esittämällä tavalla, Kymäläinen sanoo.

Myös SDP:n Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Timo Suhonen vaatii, että Varkauden ja Iisalmen ympärivuorokautinen päivystys on turvattava.

– Esitys heikentäisi huomattavasti Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja alueen ihmisten perusterveydenhoitoa, Suhonen sanoo.

Vasemmistoliiton Savo-Karjala vaalipiirin kansanedustaja Laura Meriluoto tyrmää myös työryhmän esityksen sairaalaverkon karsimisesta.

– Synnytyssairaaloiden lakkauttaminen uhkaa lasten ja synnyttäjien terveyttä, kun sairaalan ulkopuolella tapahtuvat synnytykset lisääntyvät. Samalla jäljelle jäävien synnytysosastojen kuormitus kasvaisi entisestään kestämättömällä tavalla, Meriluoto sanoo tiedotteessaan.

Päivi Räsänen: Ei ole sovittu hallitusneuvotteluissa

Tähän mennessä hallituspuolueiden edustajat ovat olleet hiljaa työryhmän ehdotuksista Päivi Räsästä (kd.) lukuun ottamatta.

Räsäsen lähettämän tiedotteen mukaan työryhmän ”sairaalaverkkovisiointi” ei ole hallituksen esitys, eikä hallitusneuvotteluissa sovitun mukainen. Räsänen on kuitenkin sitä mieltä, että sairaalaverkkoa tulee uudistaa.

– Sairaalaverkkoa tulee uudistaa, jotta osaavia ammattilaisia riittää vaativien leikkausten ja synnytysten hoitoon, Räsäsen tiedotteessa sanotaan.

Räsäsen mukaan julkistetut ehdotukset vaikuttavat hyvinvointialueiden työrauhaan. Hänen mukaansa uhkakuvat hyvinvointialueen ainoan keskussairaalan synnytysten tai leikkaustoiminnan lopettamista voivat vaikeuttaa henkilöstörekrytointia.

– Ongelmana nyt julkistetussa visioinnissa on se, että se vaikuttaa jo nyt hyvinvointialueiden työrauhaan. Pelkät uhkakuvat hyvinvointialueen ainoan keskussairaalan synnytysten tai leikkaustoiminnan lopettamisesta voivat vaikeuttaa henkilöstörekrytointia.

