Kaljua Katja Taavitsaista haukuttiin koulussa alieniksi – juuri ennen lukiota hän julkaisi kuvan, joka muutti kaiken

Suhtautuminen kaljuihin naisiin on muuttumassa, mutta ennakkoluuloja on yhä. Tutkijasta on tärkeää, että hiuksettomat voivat itse määritellä, miltä he haluavat näyttää.

Kaljuuden kanssa sinuiksi tulo on vaatinut paljon, mutta nyt Katja Taavitsainen ajattelee, että kaljuus on osa hänen minuuttaan.