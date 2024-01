Suomesta on kadonnut satoja kirjakauppoja, eikä luisulle näy loppua

Kirjakauppoja on Suomessa yhä vähemmän. Lukion ja ammattikoulun oppikirjojen muuttuminen ilmaiseksi on vauhdittanut muutosta.

Kirjakauppojen määrä on laskenut laskemistaan jo vuosia.

Suomesta on kadonnut neljässäkymmenessä vuodessa lähes 300 kirjakauppaa. Tammikuussa 2024 niitä oli kolme vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Muutoksen taustalla ovat isot rakennemuutokset, kuten verkkokaupan tulo markkinoille.

– Kirjakauppojen vähenemiseen vaikuttavat pitkälti koko yhteiskuntarakenne, kaupungistuminen ja kuluttajien muuttuvat tavat. Muutos on tyypillinen koko erikoiskaupalle, Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson sanoo.

Verkkokaupan ja yhteiskuntarakenteen muutoksen lisäksi myös valtiovalta on vauhdittanut kirjakauppojen määrän vähenemistä.

Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021 Marinin hallituskaudella, ja sen seurauksena 2. asteen oppikirjoista tuli ilmaisia. Siihen asti ensimmäiseen ammatilliseen tutkintoon tai lukioon tarvittavat oppikirjat ostettiin kirjakaupoista. Nyt koulut ja oppilaitokset hankkivat ne suoraan suurilta kirjojen välittäjiltä. Muutos aiheutti merkittävän loven kirjakauppojen myyntiin.

– 2. asteen oppikirjojen osuus on saattanut olla paikkakunnasta riippuen jopa 25–30 prosenttia vuoden myynnistä, Karlsson toteaa.

Hän muistuttaa muutoksen kerrannaisvaikutuksista.

Aiemmin 2. asteen oppikirjojen lisäksi kaupasta hankittiin usein myös kynät, kumit ja muistilehtiöt, ja mukana oli ehkä koko perhe, jota kirjakaupan valikoima saattoi kiinnostaa.

Kirjakauppaa odottaa uusi isku, jos Orpon hallituksen suunnittelema kirjan alvin nosto 10 prosentista 14:ään menee läpi.

Suomalainen Kirjakauppa sulkee myymälöitä

Suomen suurin kirjakauppaketju, Suomalainen Kirjakauppa, on hyvä esimerkki alan viimeaikaisista rakennemuutoksista. Se on sulkenut myymälöitään. Viime vuonna se pani kiinni kaksi liikettä Tampereella, ja tänä vuonna ketju sulkee kolme lisää. Imatran, Keravan ja Tikkurilan myymälät laittavat lapun luukulle tammikuun loppuun mennessä.

– Muutos kertoo siitä, että meidän täytyy olla siellä missä asiakkaatkin ovat, mutta on toki ihan selvää, että toisen asteen muutos eli oppikirjojen ilmaisuus teki loven liikevaihtoomme. Meidän täytyy mukautua tähän tilanteeseen, toimitusjohtaja Minna Kokka sanoo.

Suomalaisella Kirjakaupalla on leikkausten jälkeenkin hieman yli 50 myymälää. Vaikka ketju on sulkenut ja sulkee liikkeitään, se myös avasi yhden uuden myymälän viime syksynä Oulun Ideaparkiin.

Suomalaisen Kirjakaupan myynnistä noin puolet tulee kirjoista ja toinen puoli erilaisista ”luovaan tekemiseen” liittyvistä tarvikkeista.

Ketju on keskittynyt kauppakeskuksiin, mutta sillä on yhä yli kymmenen perinteistä kivijalkaliikettä. Suomalainen Kirjakauppa on kuin maakuntien rakennemuutoksen vertauskuva. Se on painunut ihmisten perässä kauppakeskuksiin, kun taajamien keskustat ovat autioituneet.

Suomalaisen toimitusjohtaja kuitenkin uskoo, että kivijalkaliike pitää pintansa siellä, missä on myös ihmisiä.

– Esimerkiksi Tampereella on pidetty hienosti kiinni keskustasta. Kauppakeskus rakennettiin ydinkeskustaan, mutta ydinkeskustassa menestyy myös perinteinen kivijalkamyymäläkin, Kokka toteaa.

Suomalainen Kirjakauppa voi vielä joutua Kokan mukaan sulkemaan myymälöitä tulevaisuudessa.

– Juuri nyt kovin moni myymälä ei ole varmastikaan liipaisimella. Totta kai se riippuu tästä meidän kansallisesta taloudellisesta tilanteesta, minkälainen tuleva vuosi tulee olemaan, Kokka sanoo.

Avaa kuvien katselu Akateeminen Kirjakauppa myi viime vuonna yli 53 000 eri nimikettä. Silti sopeutustoimia tarvitaan. Toimitusjohtaja Marjo Tuomikoski kuvattiin Akateemisen lippulaivamyymälässä tammikuussa 2024. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Akateeminen Kirjakauppa tiivisti Helsingissä

Akateeminen Kirjakauppa ratsastaa yhä kirjoilla, ja sen myynnistä 70–80 prosenttia tulee niistä.

Ketjulla on neljä myymälää, joista Helsingin keskustassa sijaitseva liike on koko Suomen kirjakaupan lippulaiva ja kansainvälinen nähtävyys. Alan haasteet näkyvät myös Alvar Aallon suunnittelemassa Kirjatalossa. Akateeminen on karsinut hiljan tilojaan kaupan toisessa kerroksessa.

– Olemme eläneet hieman haasteellisia aikoja. Totta kai tällaisella paikalla ja tällaisessa erikoisessa paikassa myös kulut ovat aika korkeat. Olemme hieman tiivistäneet vuoden lopussa näitä neliöitämme. Yritämme sillä lailla sopeuttaa toimintaamme olemassa oleviin ulkoisiin tekijöihin, Akateemisen Kirjakaupan toimitusjohtaja Marjo Tuomikoski sanoo.

Hän hehkuttaa oman ketjunsa runsasta kirjavalikoimaa. Akateeminen Kirjakauppa myi yli 53 000 eri nimikettä vuonna 2023. Kävijöitä liikkeissä oli yhteensä reilut 1,5 miljoonaa vuonna 2023.

Akateemisella on Helsingin lisäksi liikkeet Espoon Tapiolassa, Turussa ja Tampereella.

Akateemisessa on myös mietitty ketjun kokoa alan haasteiden takia.

– Kyllä me mietimme sitä jonkin verran. Tykkään itse ajatella niin, että olemme kokoamme suurempia. Emme varmasti pärjää volyymeissä kilpailijoille, mutta meillä on todella läheinen yhteistyö kustantajien kanssa. Olemme pärjänneet sitä kautta, Tuomikoski toteaa.

Suomessa toimii myös muita kirjakauppaketjuja, kuten Info, Kipa ja Rosebud.

Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson muistuttaa, että alalla on myös positiivisia uutisia: TikTok on tuonut nuoria kirjakauppoihin, ja Suomeen on avattu uusia kirjakauppoja, kuten Karhun kirja ja paperi Raaheen tai uudistunut Vinhan kirjakauppa Ruovedelle.

Karlsson ei usko, että kirjakauppa katoaa koskaan kokonaan katukuvasta.

– Se on se ihan viimeinen, joka sammuttaa valot kylillä.