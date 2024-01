Päivi Räsäsen tuomiosta valitetaan korkeimpaan oikeuteen – KKO joutuu pohtimaan Räsäsen kannanottoja homoseksuaaleihin

Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) homoseksuaaleja koskenutta tviittiä, pamflettia ja lausuntoa radio-ohjelmassa on jo puitu käräjä- ja hovioikeudessa.

Valtakunnansyyttäjä hakee korkeimmalta oikeudelta (KKO) valituslupaa kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) vapauttavaan tuomioon kiihottamisrikoksissa. Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto tiedotti ratkaisustaan tänään.

Valtakunnansyyttäjä katsoo, että asiassa on tärkeää saada korkeimman oikeuden kannanotto siihen, miten kyseessä olevan kaltaisessa tapauksessa on punnittava erisuuntaisia perusoikeuksia.

– Kyse on etenkin siitä, mikä on uskonnon- ja sanavapauden suhde syrjinnän kieltoon sekä milloin ilmaisuja on pidettävä rangaistavuuden alarajan ylittävänä rangaistavana vihapuheena, kertoo Koivisto tiedotteessa.

Räsästä on syytetty kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen homoseksuaaleja koskevien kirjoitusten ja lausuntojen vuoksi.

Oikeudenkäynnit ovat olleet Suomessa ainutlaatuisia.

Hovioikeus ja käräjäoikeus vapauttivat kiihottamissyytteistä

Helsingin hovioikeus vapautti Räsäsen syytteistä marraskuussa.

Hovioikeus hyväksyi Helsingin käräjäoikeuden keväällä 2022 antaman vapauttavan tuomion perustelut eikä muuttanut lopputulosta.

Oikeus katsoi, että Räsänen ei syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan homoseksuaaleista esittämillään lausumilla ja mielipiteillä.

Oikeus kuitenkin arvioi, että Räsäsen lausumat ja kirjoitukset olivat osin homoseksuaaleja loukkaavia.

Räsäsen esittämät mielipiteet eivät oikeuden mukaan kuitenkaan olleet vihapuhetta, eikä Räsäsellä ollut tarkoitus solvata homoseksuaaleja.

Valtionsyyttäjä Anu Mantila sanoi hovioikeuden tuomion jälkeen, että harkitsee vakavasti valitusluvan hakemista korkeimmasta oikeudesta.

Räsänen syytteessä kolmesta kiihottamisrikoksesta

Syyttäjä katsoi, että Räsänen syyllistyi kiihottamiseen kansanryhmää vastaan kolmessa eri tapauksessa.

Kyse oli Räsäsen homoja koskeneesta tviitistä, pamfletista ja lausunnosta radio-ohjelmassa.

Räsäsen kirjoitus Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi: Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen julkaistiin Suomen Luther-säätiön ja Suomen evankelisluterilaisen hiippakunnan internet-sivustoilla.

Kesällä 2019 Räsänen julkaisi muun muassa Twitter-tilillään (nyk. X) kirjoituksen, jossa hän oli kritisoinut kirkkoa päätöksestä ryhtyä Setan Pride- tapahtuman viralliseksi tukijaksi.

Joulukuussa 2019 Räsänen osallistui Yle Puhe -radiokanavan keskusteluun homoseksuaalisuudesta ja uskonnosta jaksossa, jonka nimenä oli ”Mitä Jeesus ajatteli homoista?”.

Valtakunnansyyttäjän valituslupahakemus koskee Räsäsen syytteessä mainittua kirjoitusta sekä hänen Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa julkaisemiaan lausumia.

Syyttäjä vaati Räsäselle käräjä- ja hovioikeudessa vähintään 120 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta.

Syytteet Räsästä vastaan nosti keväällä 2021 aiempi valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Syytettynä oli myös Suomen Luther-säätiön asiamies Juhana Pohjola, joka julkaisi Räsäsen kirjoituksen.

Valtakunnansyyttäjä hakee valituslupaa myös

