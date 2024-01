”Pelkään sodan syttymistä”, sanoo eläkeläisrouva – Kiinan sotilaalliset uhkaukset leimaavat Taiwanin presidentinvaalia

Taiwanissa lauantaina pidettävissä vaaleissa on kovat panokset. Kiina on antanut ymmärtää, ettei se hyväksyisi ennakkosuosikki William Lain voittoa.

TAIPEI Taiwan on varsinaista kokoaan suurempi tekijä maailmassa.

Lauantain parlamentti- ja presidentinvaalien lähestyessä tämä on jälleen korostunut.

Kiina on puuttunut vaaleihin varsin suorasukaisesti. Kiinan valtiollinen media on kutsunut presidentinvaalin mielipidemittauksia johtavaa, länsimaista etunimeä William käyttävää Lai Ching-teta separatistiksi.

Kiinan mukaan William Lain valinta presidentiksi heikentäisi Kiinan ja Taiwanin suhteita entisestään.

Lain vaalitilaisuudessa Taipein Lai-hsiaon kaupunginosassa on useita tuhansia ihmisiä. Puhujalava on pystytetty keskelle leveää katua. Yleisön joukossa on huomattavan paljon parikymppisiä nuoria.

Avaa kuvien katselu Yleisö odottaa William Lain kampanjatilaisuuden alkua Taipeissa. Kuva: Mika Hentunen / Yle

Lai kallellaan länteen

Lailla on muista ehdokkaista poikkeava näkemys siitä, miten Kiinan kanssa pitäisi toimia.

Hän noudattaa puolueensa linjaa mahdollisimman rauhanomaisesta yhteiselosta, mutta painottaa samalla nykyistä läheisempiä suhteita Yhdysvaltoihin ja muihin länsimaihin.

Lai myös satsaisi reippaasti lisää Taiwanin maanpuolustukseen.

Yleisössä Laita kuunteleva opiskelija Hong hyväksyy tämän.

– En pelkää sotaa, mutta tiedostan realiteetit. Ne ovat tällä hetkellä sellaiset, että Taiwan tarvitsee Lain kaltaisen kansainvälisen presidentin, Hong sanoo.

Hong perustelee alla olevassa videossa kantaansa tarkemmin.

Opiskelija Hong kannattaa William Laita.

Demokraattista edistyspuolue DPP:ta edustava 64-vuotias Lai on poliitikoksi ryhtynyt entinen lääkäri. Hän on vuodesta 2020 lähtien työskennellyt suositun presidentti Tsai Ing-wenin varapresidenttinä.

Tsai on palvellut kaksi nelivuotiskautta, joten hän ei perustuslain mukaan voinut enää asettua ehdokkaaksi.

Avaa kuvien katselu William Lai on ollut Taiwanin varapresidentti vuodesta 2020 lähtien. Kuva: Ritchie B. Tongo / EPA

Vastaehdokas neuvottelisi Kiinan kanssa

Lain haastaja on Kuomintangin eli KMT-puolueen Hou Yu-ih. 66-vuotias Hou on työskennellyt Taipein pormestarina vuodesta 2018 lähtien.

Konservatiivisen puolueensa tavoin hän vetoaa varsinkin vanhempaan äänestäjäkuntaan.

Houn vaalitilaisuudessa Taipein keskustan liepeillä yleisö onkin pääosin keski-ikäisiä ja sitä iäkkäämpää väkeä.

Hou Yu-ih puhuu tilaisuudessa Kiinan sotilaallisesta uhasta ja tarpeesta käynnistää sen vuoksi dialogi Kiinan kanssa.

Hän perustelee kantaansa Ukrainan tapahtumilla. Monille taiwanilaisille oli yllätys tai suoranainen järkytys, ettei Yhdysvallat ole mennyt sotimaan Ukrainaan, vaan tyytynyt antamaan sille pelkkää aseapua.

Tämä voisi olla myös Taiwanin kohtalo, mikäli se ajautuisi Kiinan kanssa konfliktiin, Hou muistuttaa.

Avaa kuvien katselu Hou Yu-ih (keskellä) lähtee lauantain vaaliin haastajana. Kuva: Mika Hentunen / Yle

Yhdysvallat antaa Taiwanille aseellista apua. Presidentti Joe Biden on sanonut, että Yhdysvallat tulee avuksi, mikäli Kiina hyökkää Taiwaniin. Mitään sopimusta sotilaallisesta avusta Yhdysvaltain ja Taiwanin välillä ei kuitenkaan ole.

Avaa kuvien katselu Taiwan on saari Itä-Aasiassa. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Taiwanissa on vajaat 24 miljoonaa asukasta BKT/asukas vuonna 2022 n. 29810 euroa (Suomessa 42 291 euroa). Taiwanissa valmistetaan yli 50% maailman mikrosiruista ja 90% kehittyneimmistä mikrosiruista. Taiwan perustettiin 1949, kun kommunisteja vastaan taistellut Kuomintang-puolue pakeni manner-Kiinasta ja perusti saarelle Kiinan tasavallan. Kiinasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä manner-Kiinaan tuolloin perustettua Kiinan kansantasavaltaa. Kiina pitää Taiwania kapinoivana maakuntanaan. Taiwanin itsenäisyyden on tunnustanut virallisesti vain 13 Tyynenmeren ja Väli-Amerikan valtiota sekä Vatikaani.

Eläkeläisrouva Xu Ziq kuuntelee Houn puhetta puistoalueelle pystytetyn lavan katsomossa.

Xu ja monet muut Houn kannattajat hyväksyvät Taiwanin maanpuolustuksen vahvistamisen.

– Pelkään sodan syttymistä, Xu perustelee.

Xu kertoo videossa tarkemmin pelostaan.

Xu Ziq haluaa konservatiivisen Houn nousevan presidentiksi.

DPP:n johtama nykyinen hallitus on jo kasvattanut Taiwanin puolustusbudjettia 2,6 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Kaksi prosenttia BKT:sta on muun muassa Naton jäsenmaiden tavoitetaso.

Toissa vuonna hallitus päätti pidentää asevelvollisuusaikaa neljästä kuukaudesta vuoteen.

Vaaliasiantuntijan mukaan Houn maltillinen tapa suhtautua Kiinaan saattaa jopa ratkaista presidenttikisan.

– Enemmistö taiwanilaisista kannattaa nykyistä asiaintilaa. Kansa ei halua kiristää jännitettä Kiinan kanssa lisää, Ching Hsin-yu sanoo.

Hän työskentelee Chengchi-yliopiston vaalitutkimuskeskuksen johtajana.

Avaa kuvien katselu Vaaliasiantuntija Ching Hsin-yu odottaa tasaista kisaa Lain ja Houn välillä. Kuva: Mika Hentunen / Yle

Lähikuukaudet vaaran aikaa?

Kiinan sotilaallinen uhittelu on kiihtynyt vaalien lähestyessä.

Taiwanin puolustusministeriön mukaan pelkästään torstaina aivan saaren aluerajapyykkien tuntumassa kävi 15 Kiinan sotilaskonetta ja neljä sota-alusta.

Kiinan toimia osattiin Taiwanissa odottaa. Se on toiminut samalla tavalla myös edellisten vaalien aikaan, vaaliasiantuntija Ching Hsin-yu sanoo.

– Kiinan todelliset aikeet nähdään vaalien jälkeen. Presidentin virkaanastujaiset ovat vasta toukokuussa ja poikkeuksellisen pitkä välimenokausi saattaa olla jopa kireämpi kuin nämä vaalia edeltäneet viikot ovat olleet, Ching pohtii.

Avaa kuvien katselu William Lain kannattajia Taipein keskustassa. Kuva: Mika Hentunen / Yle

”Lai voi olla puheitaan maltillisempi”

Ching ja Ylen muut Taipeissa jututtamat asiantuntijat muistuttavat, että länsimielisen William Lain mahdollisen vaalivoiton merkitystä on vielä vaikea arvioida.

Taiwanin ja Kiinan välillä on totuttu kovaan retoriikkaan puolin ja toisin.

Lain puheet ovat olleet Kiinalle kuin punainen vaate. Etenkin se, että hän on kertonut kannattavansa Taiwanin itsenäisyyttä.

Voi kuitenkin olla, että Lain ohjelma olisi presidenttinä maltillisempi kuin miltä se kuulostaa, asiantuntijat arvioivat.

Kiinan kommunistipuolueen tavoitteena on Kiinan ja Taiwanin yhdistyminen viimeistään 2049, jolloin Kiinan kansantasavalta täyttää sata vuotta.

Kiinan johtaja Xi Jinping sanoi uudenvuodenpuheessaan pitävänsä yhdistymistä varmana.

Työpaikat ratkaisevat sittenkin?

Ching näkee Lain suurimmat vahvuudet demokraattipuolueen perinteisissä vaaliteemoissa. Ne saattavat nousta äänestäjien mielissä Kiinan uhkaakin tärkeämmiksi, kun vaalihuoneistot lauantaina avataan.

– Työpaikat, etenkin nuorten työllistyminen ja rahojen riittäminen keskiluokan kotitalouksissa. Nämä askarruttavat erityisesti taiwanilaisia äänestäjiä, Ching kertoo.

Iäkkäämmille äänestäjille tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi terveydenhoidon ja vanhusten aseman kohentaminen ilman verotuksen tuntuvaa kiristämistä.