Harjavaltaan suunnitteilla uusi teollisen mittaluokan aurinkovoimala

Aurinkovoimaloiden määrä on kasvamassa merkittävästi.

Skarta Energy -niminen yhtiö suunnittelee aurinkovoimalan rakentamista Harjavaltaan Satakuntaan. Pyykkialhon alueelle sijoittuva voimala-alue olisi yhtiön mukaan 60 hehtaarin suuruinen.

Varatoimitusjohtaja Vikke Saarelainen kertoo Ylelle, että yhtiön tavoitteena on rakentaa voimala, jonka teho on 40–50 megawattia. Tällä hetkellä Suomen suurimmat käytössä olevat aurinkovoimalat ovat hieman yli 10 MW:n laitoksia, mutta Skarta Energyllä on itsellään jo rakenteilla yksi 100 MW:n alue.

– Nykyiset uudet voimalat ovat teollisen mittakaavan laitoksia, Saarelainen sanoo.

Voimala sijoittuisi valtatie kahden eteläpuolelle Sievarin raekuona-alueen länsipuolelle. Alue on Harjavallan kaupungin mukaan pääosin metsien ja kuona-alueen ympäröimä, joten sen maisemalliset vaikutukset jäisivät vähäisiksi.

Alueella kulkee jo iso voimajohto, joten uusia voimajohtoja ei aurinkovoimalan takia tarvitsisi rakentaa.

Voimala valmis ehkä jo ensi vuonna

Skarta Energyn tarkoituksena on tehdä tänä vuonna aiesopimukset alueen maanomistajien kanssa, teettää luontoselvitykset rakentamisluvan pohjaksi ja hakea tarvittavat luvat.

Vikke Saarelainen arvioi, että jos suunnitelmat etenevät ”hyvässä myötävireessä”, voimala voisi olla käytössä jo ensi vuonna. Se edellyttää, että rakentamaan päästään tämän vuoden aikana.

Satakuntaan on tällä hetkellä suunnitteilla useita suuria aurinkovoimaloita muun muassa Huittisiin ja Eurajoen Luvialle. Koko Suomessa aurinkovoiman osuus energiantuotannosta on kasvamassa merkittävästi lähivuosina.