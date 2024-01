Imatra Big Band -festivaali saattaa palata tänä kesänä: kaupunki aikoo tukea tapahtumaa 60 000 eurolla

Festivaali on järjestetty viimeksi vuonna 2014.

Imatra Big Band -festivaali on palaamassa Imatralle tulevana kesänä. Festivaalin organisoinnista ja järjestelyistä vastaa Imatra Big Band Festival-osuuskunta.

Kaupunki ja osuuskunta suunnittelevat yhteistyösopimusta, jonka mukaan kaupunki tukisi tapahtumaa jopa yhteensä 180 000 eurolla tulevina vuosina. Tämän vuoden lisäksi sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahdesta seuraavasta vuodesta.

Sopimuksen mukaan kaupungin tuki olisi tänä vuonna 60 000 euroa ja seuraavina vuosina 50 000 ja 40 000 euroa. Lisäksi kaupunki tukisi ensimmäisen tapahtumavuoden markkinointia 30 000 eurolla.

Kaupunginhallitus käsittelee yhteistyösopimusta ensi viikolla.

Viimeksi vuonna 2014

Imatra Big Band -festivaali on järjestetty viimeksi vuonna 2014. reilun 30 vuoden ajan järjestetyn tapahtuman järjestäminen loppui taloudellisiin ongelmiin.

Tämän jälkeen Imatralla on järjestetty Big band -leirejä ja kursseja.

– Big Band -kulttuuri elää edelleen vahvana Imatralla. Festivaalia on kaivattu takaisin, ja on hienoa, että se on nyt tapahtumassa uudelleen paikallisin voimin, kaupunginjohtaja Matias Hilden sanoo tiedotteessa.

Festivaali on tarkoitus järjestää kesä-heinäkuun vaihteessa. Festivaalin ohjelmassa on ilmaiskonsertteja ja jameja. Maksullisia konsertteja on suunniteltu järjestettäväksi Imatran kesäteatterissa.

Onko sinulla uutisvinkki tai kuvasitko uutistilanteen? Lähetä kuva, video tai vinkki osoitteeseen lappeenranta@yle.fi. Maksamme julkaistuista kuvista ja videoista palkkion.