Katso suorana: Urheilugaalassa jaetaan ensimmäiset palkinnot

Onko tennismiehillä peräkärry mukana Urheilugaalassa?

Video: Kati Nummelin / Yle

Onko pihalla peräkärry valmiina, kun olette ehdolla niin monessa kategoriassa? Kysyy Yle Urheilun Kati Nummelin Suomen tennismaajoukkueen pelaaja Patrick Kaukovallalta ja kapteenilta Jarkko Niemiseltä.

– Ei ole mitään valmiina. Emmekä tiedä mitään. On hienoa, että joukkueen otteita on seurattu. Laji kiinnostaa. On hienoa, että tennis on ehdolla monessa sarjassa, Nieminen kuvaili.

– Harmi, että Harri (Heliövaara) ei ole täällä. Hän on niin vahva kaveri, että olisi jaksanut roudata kaikki palkinnot ihan yksin, Kaukovalta letkautti.

Kaukovalta on Suomen tennisjoukkueen pelaajista ainoana paikalla, sillä muilla pelaajilla on kiireitä maailmalla.