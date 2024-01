Kainuussa huolestuttiin, kun somessa uhattiin tappaa ihmisiä – nyt poliisi sanoo, ettei ole mitään hätää

Kainuussa poliisi tutkii sosiaaliseen mediaan jaettua videota, jossa henkilö uhkaa tappaa ihmisiä.

Video laitettiin jakoon joulukuun lopussa, ja se on poliisin mukaan aiheuttanut huolta kainuulaisissa huoltajissa.

Kainuun koulut ovat olleet yhteydessä poliisiin asiasta.

Tutkinnanjohtaja Kimmo Tuulenkari kertoo, että poliisi on tietoinen videosta ja on suorittanut asiaan liittyen esitutkinta- ja pakkokeinolain mukaisia toimenpiteitä eli muun muassa etsintää ja takavarikointia. Sitä onko ketään pidätetty, ei kerrota.

Poliisi oli saanut tiedon videosta vuodenvaihteen jälkeen. Kainuun Sanomien mukaan Paltamo tiedotti Wilma-viestillä uhkaavasta videosta.

– Videolla tekijä uhkasi tappaa useita henkilöitä ja lopuksi itsensä, Tuulenkari kuvailee.

Tekijästä kerrotaan se, että hän on täysi-ikäinen, mutta paikkakuntaa ja sitä, onko tapauksessa kuinka monta epäiltyä, ei poliisi kerro.

Toimenpiteiden johdosta Kainuun koulujen oppilaiden on turvallista käydä koulussa, Tuulenkari sanoo.

Poliisi ei kerro millä alustalla video on julkaistu. Videon pituus oli muutamia minuutteja.

– Tästä on lähtenyt nyt aiheetonta keskustelua liikkeelle, joka on aiheuttanut järkytystä huoltajissa ja lapsissa. Poliisi on tehnyt tarvittavat toimenpiteet asian suhteen, esitutkinta on kesken, joten emme kommentoi asiaa enempää.