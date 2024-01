Tuntien työ parissakymmenessä minuutissa – Kuopiossa kehitettiin heikon jään mittaukseen soveltuva laite

Kuopion kaupungin kunnossapitoyhtiö kehitti yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa jääskannerin. Laitteesta on hyötyä esimerkiksi Finland Ice Marathonin jääradan valmistelussa.

Neljän tunnin työ saadaan karsittua uudella laitteella kahteenkymmenen minuuttiin. Näin toteaa Kuopion Kallaveden luonnonjääradan ratamestari Kai Aho jäällä kulkiessaan.

Aho viittaa laitteeseen, joka liukuu hänen vierellään Savonia-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntijan Asmo Jakorinteen työntämänä.

Kyseessä on lyhykäisyydessään jääskanneri. Laitteen avulla mitataan luonnonjäiden paksuutta ja koostumusta.

Skanneri on kehitetty auttamaan Kuopion luonnonjääradan valmistelua ja ylläpitoa. Kallaveden jäällä järjestetään helmikuun lopussa vuosittainen Finland Ice Marathon -luistelutapahtuma. Jääradan kunnosta vastaa Kuopion kaupungin omistama Mestar Kuopio oy, jossa Ahokin työskentelee.

Laitteelle oli tarvetta, sillä Mestarin työntekijät joutuivat turhan usein vaarallisiin tilanteisiin, kun he mittasivat jäiden paksuutta. Vuosien saatossa kalustoa on jouduttu pelastamaan jäistä.

– Mietimme, kuinka voimme parantaa työturvallisuutta. Meidän täytyy aloittaa radan tekeminen heikoilla jäillä emmekä saa riittävästi tietoa kairaamalla. Skanneri pystyy mittaamaan heikkoa jäätä, ja se on asian ydin, jäämaestro Aho toteaa.

Ongelman ratkaisemiseksi Aho kääntyi Mestarin kanssa Savonia-ammattikorkeakoulun puoleen. Siitä alkoi kehityshanke, jonka tuloksena jääskanneri syntyi.

Laitetta työnnetään jatkettavilla teleskooppivarsilla. Paksulla jäällä sitä voidaan vetää myös auton perässä. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Pohjateknologiana impulssitutka

Kokonaisuus koostuu Savonian valmistamasta tutkan kuljetuslaitteistosta ja ruotsalaisvalmisteisesta impulssitutkasta, joka skannaa jäätä radiosignaalin avulla.

Savonian TKI-asiantuntija Asmo Jakorinteen mukaan impulssitutkia hyödynnetään yleisesti esimerkiksi kaivosteollisuudessa.

– Tutka lähettää radiosignaalia ja tunnistaa ilman, jään ja veden rajapinnat. Eri materiaaleissa signaali käyttäytyy vähän eri tavalla. Rajapinnoista havaittujen heijastusten avulla pystytään laskemaan kyseisen materiaalin paksuus, Jakorinne kertoo.

Myös itse impulssitutkaa on työstetty heikkojen jäiden mittausta varten. Kai Ahon mukaan impulssitutka mittasi alun perin vain paksumpaa jäätä. Tutkia on hyödynnetty jään mittauksessa aiemminkin, mutta Ahon mukaan uutta laitteessa on nimenomaan soveltuvuus heikkojen jäiden mittaukseen.

Ruotsalaisvalmisteinen tutka asetetaan kuljetuslaitteen päälle. Kuljetuslaite kelluu, joten tutka ei painu pohjaan laitteiston joutuessa veden varaan. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Rakennettu kuljetuslaite ei itsessään ole yhtä korkeaa teknologiaa kuin jäätä mittaava tutka. Laitteen pohjana nimittäin toimii ilmalla täytettävä mäenlaskurengas. Rengas kelluu ja estää skannerin uppoamisen jäiden pettäessä. Skannerin käyttäjä voi itsekin tukeutua kelluvaan renkaaseen veden varaan joutuessaan.

Renkaan päälle on pystytetty itse tutkaa tukeva taso ja koko laitetta työnnetään tarvittaessa kahdeksan metrin pituuteen jatkettavilla teleskooppivarsilla.

Valmista rataa ylläpidettäessä laitteisto voidaan kiinnittää auton perään ja ajaa jäärata läpi. Näin Ahon mainitsema neljän tunnin kairausurakka talviolosuhteissa vaihtuu 20 minuutin autoretkeen.

Haasteita reaaliaikaisen tiedon saannissa

Toimiessaan jääskanneri antaa siis reaaliaikaista tietoa jään tilanteesta, säästää työtunteja ja jääkairoja, lisää työviihtyvyyttä sekä parantaa luistelumukavuutta.

– Se on haittatekijä luistelijoille joka kerta, kun luisteluradalle kairataan neljän tuuman kairalla reikä, Aho toteaa.

Ja laitehan siis toimii jo, mutta reaaliaikaisen jäätiedon saaminen ei ole yksinkertaista. Tutka lähettää tiedon suoraan tabletille, mutta jään paksuutta koskevan tiedon tulkinta ruudun mustavalkoisten viivojen joukosta on vaikeaa.

Toistaiseksi jään reaaliaikaisen paksuuden laskeminen on vaikeaa mustavalkoisten viivojen joukosta. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Työn alla onkin sovellus, joka yksinkertaistaisi jään paksuuden laskentaa.

– Tavoitteena on, että näkisimme jään paksuuden reaaliajassa. Seuraavana päivänä ei auta tietää, että tässä meillä oli heikkoa jäätä, Jakorinne sanoo.

Sovellus on tarkoitus saada valmiiksi ensi talvea varten.

Pääasiassa laitteella tehdään mittauksia Kuopion jääradalla, mutta sitä voi hyödyntää myös muilla tavoin.

– Tätä voi käyttää jääteiden paksuuden mittaamiseen, jos tehdään vaikka tukkirekkoja varten tie saareen, Jakorinne toteaa.