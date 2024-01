Yksi maailman pahimmista rikkakasveista leviää Suomessa – yhdeksi syyksi epäillään lintujen talviruokintaa

Ulkomaisten siemenseosten sisältöön on vaikea puuttua, koska ne ovat EU-lainsäädännön alaisia.

Pikkulinnuille tarkoitetut siemenseokset voivat sisältää haittaa aiheuttavien vieraslajien siemeniä.

Ulkomaisten linnunsiementen mukana Suomeen uskotaan tulleen esimerkiksi rikkakananhirssiä, jota on viime vuosina alkanut esiintyä yhä enemmän.

Rikkakananhirssiä pidetään yhtenä maailman pahimmista rikkakasveista. Se haittaa muiden kasvien kasvua ja vähentää pelloille levitessään viljelykasvien satoa.

Avaa kuvien katselu Rikkakananhirssi lisääntyy tehokkaasti. Kuva: Sami Markkanen / Ruokavirasto

MTK Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Antti Armisen mukaan rikkakananhirssistä voi tulla lupiinia ja kurtturuusuakin pahempi ongelma Suomessa.

– Rikkakananhirssiä on vaikea ylittää haitallisuudessaan. Se peittää kaiken alleen ja muodostaa läpipääsemättömän, jopa 1,5 metriä korkean kasvuston, Arminen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kansalliselle vieraslajit.fi -sivustolle rikkakananhirssihavaintoja on ilmoitettu ympäri Suomea. Palvelussa voi ilmoittaa omista vieraslajihavainnoistaan. Lähde: vieraslajit.fi Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Antti Armisen mukaan Etelä-Karjalassa ainakin yhdellä maatilalla epäillään rikkakananhirssin levinneen pellolle linnunsiementen mukana. Armisen mukaan turvallisin vaihtoehto lintujen ruokintaan olisi käyttää kotimaisia siemeniä.

– Niissä rikkakananhirssiä ei erittäin suurella todennäköisyydellä ole.

Luontoon päästyään kasvi lisääntyy tehokkaasti. Yksi rikkakananhirssi voi tuottaa jopa 40 000 siementä. Siemen voi säilyä maassa itämiskykyisenä kymmenisen vuotta. Linnut ja eläimet levittävät kasvia paikasta toiseen.

Kasvin tuhoaminen on vaikeaa. Torjunta hankaloitui vastikään entisestään, koska Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ei uusinut rikkakananhirssiin parhaiten tehoavan kemiallisen torjunta-aineen rekisteröintiä. Syynä olivat valmisteen aiheuttamat vaarat ihmisille ja ympäristölle.

Ulkomaisten seosten sisältöön vaikea puuttua

Iso osa pikkulintujen talviruokintaan tarkoitetuista siemenistä tulee ulkomailta.

Ulkomailta tulevien siemensekoitusten sisältöön ei pystytä Suomessa puuttumaan, koska linnunsiemenet määritellään rehuksi, joita koskee sama EU-lainsäädäntö kaikissa jäsenmaissa. EU ei ole ainakaan toistaiseksi määritellyt rikkakananhirssiä haitalliseksi kasviperäiseksi epäpuhtaudeksi, jota rehuissa ei saa olla.

Avaa kuvien katselu Rikkakananhirssin ja viherpantaheinän siemenet ovat pieniä. Kuva: Sami Markkanen / Ruokavirasto

Rikkakananhirssiä ja muita vieraslajeja voi päätyä Suomeen myös viljelykäyttöön tarkoitettujen siementen seassa. Myös viljelijöille myytäviä kylvösiemeniä koskevat omat EU-direktiivinsä.

Käytännössä omia lakeja säätämällä Suomi voisi vaikuttaa vain kotimaassa tuotettaviin siemeniin.

Avaa kuvien katselu Jo tähän mennessä Ruokavirasto on ottanut valvontanäytteitä esimerkiksi viljelijöille tarkoitetuista maisemasiemenseoksista. Niistä löytyi viime vuonna rikkakananhirssiä ja viherpantaheinää. Tällaisissa tapauksissa Ruokavirasto on suositellut maahantuojalle kauppaerän uudelleen lajittelua rikkakasvien poistamiseksi tai erän vetämistä pois markkinoilta. Kuvassa rikkakananhirssin tähkä. Kuva: Sami Markkanen / Ruokavirasto

Ilmaston lämpeneminen edesauttanut leviämistä

Rikkakananhirssin leviämiseen on kiinnitetty huomiota myös Ruokavirastossa.

Siementarkastuksen asiantuntija Sami Markkasen mukaan alustavasti suunnitelmissa on ollut selvittää, miten paljon rikkakananhirssiä esiintyy linnunsiementen seassa. Tarkoituksena olisi miettiä keinoja ongelmaan puuttumiseksi.

– Varmasti siellä voi olla monia muitakin vieraslajeja, mutta vielä ei ole varsinaista tietoa siitä. Tässä ollaan vähän alkuvaiheessa, Sami Markkanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Rikkakananhirssin lisäksi linnunsiementen joukossa voi olla muitakin haittalajeja, kuten esimerkiksi viherpantaheinää. Kyseessä on niin ikään hankala rikkakasvi, jota ei kuitenkaan vielä esiinny Suomessa samoissa määrin kuin rikkakananhirssiä. Kuvassa viherpantaheinää vehnäpellolla. Kuva: Sami Markkanen / Ruokavirasto

Linnunsiementen joukosta on aiemmin löytynyt esimerkiksi hukkakauraa, joka on erittäin haitallinen vieraslaji. Sen torjumisesta on Suomessa säädetty oma lakinsa.

Rikkakananhirssiä on tavattu Suomessa ensimmäisen kerran jo 1800-luvun lopussa, mutta viime vuosina vieraslaji on lämpimien kesien seurauksena alkanut yleistyä. Kasvi viihtyy lämpimässä ilmastossa.

Avaa kuvien katselu Iso osa linnunsiemenseoksista tulee ulkomailta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

– Tämä on hyvä ilmentymä ilmastonmuutoksesta. Kun tulee ääripään kuumia kesiä, tietyt eliölajit pystyvät hyödyntämään uusia olosuhteita, ja tällaista voi tulla sivussa, Markkanen sanoo.

Voit keskustella aiheesta 19.1.2024 kello 23.00 asti.