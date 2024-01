Keiturin Soten toimitusjohtaja kiistää tiedon vietnamilaisten hoitajien velvoitteesta jäädä töihin

Keiturin Soten johto kiistää tiedot vietnamilaisten hoitajien palkkaukseen liittyvästä sitoumuksesta.

Yle haastatteli tulkin välityksellä vietnamilaista hoitajaa Thuy Nguyeniä, joka kertoi maksaneensa vietnamilaiselle välitysfirmalle noin 6 000 euroa päästäkseen töihin Suomeen.

Nguyen sanoi käyttäneensä maksuun vuosien säästönsä.

Hoitaja kertoi, että summasta vajaat tuhat euroa hänen piti maksaa siksi, että hän sitoutuisi työskentelemään vähintään kaksi vuotta samalla suomalaisella työnantajalla. Jos hän lopettaa työt ennen tätä, hän ei saa näitäkään rahoja takaisin.

Toimitusjohtaja: Sopimusta ei ole

Keiturin Soten toimitusjohtaja Kari Nuuttila sanoo selvittäneensä asiaa. Hän ei ole nähnyt hoitajien ja vietnamilaisen yrityksen välistä sopimusta.

Myös Yle on yrittänyt saada sopimusta nähtäväksi.

– Olen haastatellut noin puoli tusinaa hoitajaa erikseen kysyen ja kysynyt, onko tällainen sopimus, jossa on tällainen velvoite (pysyä töissä) ja he kaikki ovat sanoneet, että sopimusta ei ole, Nuuttila sanoo.

Uutisen julkaisun jälkeen Thuy Nguyen otti sähköpostilla yhteyttä Yleen ja kertoi, että hänen kertomansa on ymmärretty väärin. Nguyen ei halunnut antaa uutta haastattelua.

Hoitajat ovat maksaneet kaksi eri maksua

Aikaisemmin Nuuttila kertoi kuulleensa maksuista ensi kertaa Ylen toimittajalta.

Selvitettyään asiaa hän kertoo, että hoitajat ovat maksaneet kaksi eri maksua, joista toisella katetaan kuluja Vietnamissa ja toinen on vakuusmaksu.

– Se liittyy siihen, että jos he joutuvat menemään takaisin, niin siitä katetaan niitä kustannuksia. Missään tapauksessa tämä raha ei kuitenkaan tule häviämään, vaan he saavat sen takaisin.

Nuuttilan mukaan hoitajia ei millään sopimuksella velvoiteta pysymään töissä Keiturin Sotessa.

– Me olimme todella tarkkoja kaikista tällaisista asioista, jossa voisi tulla kömmähdys. Jos sanotaan rehellisesti, niin kukaan ei voi tietää, jos joku tekee jonkun toisen kanssa sopimuksen. Nyt olen kysynyt asiaa kolmasosalta hoitajista ja kaikilla on ollut sama vastaus, että heillä ei ole tällaista sopimusta ja he tulevat saamaan rahansa takaisin.

Kari Nuuttila sanoo luottavansa hoitajien sanaan. Keiturin Sotessa työskentelee 22 vietnamilaista hoitajaa.

– Olennaista on se, että me teimme heille kahden vuoden määräaikaiset sopimukset, jolloin me emme voi heitä irtisanoa.