Saako sydänkohtaukseen ajoissa apua, jos matka sairaalaan pitenee? Kysyimme, miten kiireelliset tapaukset hoidetaan

Sydänlääkäri rauhoittelee kohua keskussairaaloiden vähentämisestä, sillä laadukas hoito on ratkaisevampaa kuin pieni viive. Ambulansseja ja ensihoitajia tarvitaan kuitenkin lisää.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi torstaina raportin, jonka mukaan ympärivuorokautista päivystystä tarjoavien terveyskeskusten ja keskussairaaloiden määrää pitäisi vähentää.

Keskussairaaloiden määräksi ehdotetaan 5–8 nykyisen viidentoista sijaan. Kansalaisissa on herännyt huoli, kuinka kiirelliset tapaukset, esimerkiksi sydänkohtauksen saaneet potilaat, jatkossa hoidetaan.

Turun yliopistollisen keskussairaalan Sydänkeskuksen johtaja Heikki Ukkonen ei pidä päivystyssairaaloiden mahdollista vähentämistä suurena terveysriskinä sydänpotilaiden kannalta.

Hänen mukaansa tilanne nykyiseen ei muuttuisi oleellisesti.

Aikariippuvaisissa hätätilanteissa, kuten sydänkohtauksissa, potilaat kuljetetaan jo nyt keskussairaaloihin pitkienkin matkojen päästä. Vain niissä hoito voidaan toteuttaa asianmukaisesti.

Sairaaloiden vähentäminen voisi pidentää kuljetusmatkoja, mutta Ukkonen ei pidä tätä suurena ongelmana.

– Esimerkiksi jos akuutissa sepelvaltimokohtauksessa pallolaajennushoidon saa puolessatoista tunnissa, se on ihan hoitosuuositusten mukaista toimintaa.

Laadukas hoito on tärkeintä

Heikki Ukkosen mielestä keskussairaaloiden määrän vähentäminen ei ole välttämättä huono asia, sillä isommissa yksiköissä on yleensä paremmat hoitotulokset. Aikariippuvaisten hoitojen toteutuminen täytyy kuitenkin varmistaa.

– Keskukset, joissa toiminta on vakiintunutta, on palvelu myös parempaa. Koko tiimi on virittäytynyt kiireelliseen päivystystoimintaan.

Heikki Ukkonen ymmärtää kansalaisten huolen mahdollisen kuljetusmatkan pidentymisestä, mutta hänen mukaansa hoidon laatu on ratkaisevampaa selviytymisen kannalta kuin pieni viive. Ensihoito aloitetaan jo ambulanssissa.

– Kuljettaminen tietysti tuntuu pahalta ajatukselta, mutta jos pienen viiveen päästä saatava palvelu on asianmukaista, se on parempi kuin läheltä saatava, ei niin laadukas hoito.

Lisää ambulansseja ja ensihoitajia

Päivystystoimintaa tekevien sairaaloiden väheneminen tulee lisäämään sekä ensihoitajien että ambulanssien tarvetta. Näin arvioi ensihoidon yliopettaja Jani Paulin Turun ammattikorkeakoulusta.

Terveydenhuollon päivystystoiminnan keskittäminen isompiin sairaaloihin on Paulinin mukaan jo nyt lisännyt ensihoidon taakkaa.

– Kun ei pääse lääkäriin, ensihoito paikkaa, hän sanoo.

Välimatkojen pidentyessä ensihoitoyksikkö on kauemmin kiinni yhdessä tehtävässä, koska potilaan kuljettamiseen kuluu enemmän aikaa. Tästä johtuen ambulansseja ja ensihoitajia tarvitaan lisää.

– Kaikkia potilaita ei voi hoitaa kohteessa, vaan osa vaatii kuljetuksen päivystykseen.

Turun ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain 60 ensihoitajaa. He kaikki työllistyvät, suurin osa jo ennen valmistumista.

– Ensihoitajia on vielä riittänyt ensihoitoon, mutta tarve hoitohenkilökunnalle on suuri. Ensihoidossakin aletaan olla siinä tilanteessa, että kuinka kauan porukkaa riittää, Paulin pohtii.

Terveysoikeuden professori lisäisi peruspäivystystä

Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen näkee ministeriön suunnitelmassa kehitettävää.

Hän ymmärtää tarpeen vähentää laajan palvelun sairaaloita, koska Suomi on muuttunut paljon siitä, kun keskussairaaloiden sijainti vuosikymmeniä sitten päätettiin.

Lehtonen kuitenkin lisäisi perustason päivystystä. Hän arvioi, että esitetyllä mallilla välimatkat päivystykseen kasvavat entisestään, ja päivystykseen hakeutuminen muuttuu yhä hankalammaksi.

– Ei sen välttämättä tarvitse joka paikassa olla 24/7, mutta olisi se hyvä, että iltaisinkin olisi lääkäripäivystys saatavilla. Ei tarvitsisi haavojen ompelemisen tai reseptien takia ajaa 150 kilometriä.

Näin Varkaudessa reagoitiin yöpäivystysmatkan mahdolliseen pitenemiseen.

Lehtonen uudistaisi systeemiä purkamalla nykyiset, usein pahoin ruuhkautuneet yhteispäivytykset. Niillä ei ole saavutettu toivottuja säästöjä tai hoidon laadun parantumista.

– Pikemminkin päinvastoin. Ruuhkautuneet yhteispäivystykset ovat heikentäneet etenkin vanhusten hoidon laatua, hän sanoo.

Vakavampien, kuten sydäntapahtumien ja muiden henkeä uhkaavien tapausten hoidon keskittämisessä on Lehtosen mukaan kaksi puolta, jotka molemmat on syytä ottaa huomioon.

– Useissa sairauksissa pitkä siirtoaika huonontaa ennustetta. Toisaalta kaikkiin paikkoihin ei tarvittavaa osaamista riitä. Tämä on tasapainoilua.