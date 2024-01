Eteläafrikkalainen juristi kanteesta Israelia vastaan: Kansanmurhista ei ilmoiteta etukäteen

Etelä-Afrikan Israelia vastaan nostaman kanteen käsittely alkoi tänään Haagin kansainvälisessä tuomioistuimessa. Etelä-Afrikka syyttää Israelia palestiinalaisten kansanmurhasta ja toivoo oikeuden vaativan sotatoimien lopettamista heti Gazassa.

Tänään kuultiin Etelä-Afrikan puheenvuorot. Israel puolustautuu huomenna.

Etelä-Afrikan kannetta oli puolustamassa joukko maan ministereitä ja lainoppineita. He korostivat, että Gazan sota on vain yksi osa Israelin vuosikymmeniä jatkunutta palestiinalaisten sortoa.

Yksi Etelä-Afrikan asiaa ajavista juristeista oli Adila Hassim.

– Kansanmurhaa ei koskaan ilmoiteta etukäteen, mutta tällä oikeudella on etunaan 13 viikon todistusaineisto. Se näyttää kiistattomasti toimintamallin, joka oikeuttaa väitteen kansanmurhan tapaisesta toiminnasta.

Hassimin mukaan kansanmurhan ensimmäinen teko on palestiinalaisten massatappaminen Gazassa.

– Israel on pudottanut 6 000 pommia viikossa. Myös eteläistä Gazaa on pommitettu, vaikka se piti olla turvallista aluetta.

– Ketään ei säästetä, ei edes vastasyntyneitä. YK:n päälliköt ovat kuvanneet sitä lasten haustausmaaksi.

Myös Etelä-Afrikan korkeimman oikeuden asianajaja Tembeka Ngcukaitobi sanoi, että Israelin tavoite Gazassa on palestiinalaisten kansanmurha.

– Se tulee selväksi, kun katsoo Israelin tapaa tehdä iskuja. Kuolla hitaasti nälkään ja nestehukkaan, tai kuolla nopeasti pommi-iskussa tai sala-ampujan luotiin. Mutta kuolla kumminkin.

Etelä-Afrikka on tukenut pitkään palestiinalaisia. Maan omaa rotusortoaikaa verrataan palestiinalaisten kohteluun.

Kaduille kerääntyi rauhaa vaativia ja panttivankien omaisia

Oikeudenkäynti keräsi oikeustalon lähelle runsaasti mielenosoittajia. Mieltään osoittivat sekä Palestiinan että Israelin puolustajat.

Vapauttakaa Palestiina -huutoja kuului varsinkin aamulla joukosta, jossa oli esillä Etelä-Afrikan vapaustaistelijaa Nelson Mandelaa kuvaava juliste. Julisteessa Mandela sanoo, ettei ole todellista vapautta ennen kuin Palestiina on vapaa.

Nada Pelcheva halusi tulla osoittamaan tukea palestiinalaisille.

– On tärkeää tukea ihmisiä, jotka eivät ole yhtä etuoikeutettuja kuin me. Gazassa on samalaisia siviilejä kuin me, he menettävät henkiä joka päivä.

Hänen mukaansa YK-instituutiot ovat olleet usein ne ovat voimattomia, mutta tällä kertaa hän luottaa kansainväliseen tuomioistuimeen.

– Ilmassa on paljon toivoa tänään.

Myös Brian Douglas Mckennan kertoo tulleensa osoittamaan solidaarisuutta Gazan palestiinalaisia kohtaan.

Hänen mielestään jo kuulemisen pitäminen asiasta on voitto kansainväliselle yhteisölle.

Mitä arvelet tapatuvan?

– Historia toistaa itseään tavalla tai toisella. On meistä kiinni, millaista historiaa aiomme toistaa.

Israelin joukoissa oli marssimassa Michael Levy. Hamas sieppasi hänen veljensä, joka on yhä vankina.

– Täällä esitetään tänään Israelille järjettömiä syytteitä kansanmurhasta. Samaan aikaan Hamas tekee rikoksia ihmisyyttä vastaan joka päivä. Veljeni ja muut panttivangit ovat siellä. Olen täällä korottamassa ääneni heidän puolestaan.

Israelin odotetaan puolustautuvan perjantaina kiivaasti kansanmurhasyytöksiä vastaan.