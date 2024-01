Lisäravinteissa voi piillä ikävä yllätys lasta yrittäville pariskunnille: salaa lisätty doping laskee hedelmällisyyttä

Lihasmassan, voiman tai seksuaalisen suorituskyvyn lisäämiseen tarkoitetut lisäravinteet voivat sisältää dopingaineita, jotka laskevat etenkin miesten hedelmällisyyttä.

Näin varoittaa lisääntymislääketieteen dosentti, TYKSin naistenklinikan osastonylilääkäri Antti Perheentupa.

Kuluttajan kannalta ongelma on siinä, että hedelmällisyyteen vaikuttavat aineet ovat todennäköisesti lääkeaineiksi luettavia dopingaineita, eikä niitä mainita lisäravinteen tuoteselosteessa.

– On ajatuksena aika hurja, että joku käyttää ravintolisää, pitää sitä turvallisena, ja sitten sillä onkin tällaisia vaikutuksia, Perheentupa sanoo.

Doping toimii miehellä ehkäisypillerin tavoin, kertoo Antti Perheentupa. Kuva: Harri Mankonen / Tyks

Dopingaineet, kuten hormonitoimintaan vaikuttavat lääkkeet, laskevat hedelmällisyyttä häiritsemällä esimerkiksi ihmisen luonnollista hormonitoimintaa tai laskemalla syntyvien siittiöiden määrää.

Haitallisia vaikutuksia voi tulla myös naisille.

Lisäravinteet kannattaa mainita, jos kärsii lapsettomuudesta

Maailmalla on lukuisia tapauksia, joissa lisäravinteista on valvonnan yhteydessä löytynyt dopingaineita. Esimerkiksi Hollannissa tutkittiin 66 kuntoilijoille tarkoitettua lisäravinnetta. 25 niistä sisälsi dopingaineita.

Dopingaineita lisätään ravintolisiin niiden vaikutuksen tehostamiseksi.

Ravintolisien aiheuttama lapsettomuus on harvinaista, mutta ei tavatonta. Lapsettomuushoidoissa on törmätty tapauksiin, joissa raskaus on saatu alulle sen jälkeen, kun kaikki ravintolisät on jätetty pois.

Ravintolisien aiheuttama riski huomioidaan TYKSin lapsettomuusklinikalla heti hoitojen alussa.

– Kysymme esitietolomakkeessa erikseen hormoneista, kaljuuntumisen estolääkkeistä ja lisäravinteista. Ihmiset eivät välttämättä osaa näistä mainita, ellei niistä kysytä erikseen, Perheentupa sanoo.

Luonnollisesti myös varsinaiset dopingaineet ja testosteroni voivat vaikuttaa merkittävästi hedelmällisyyteen. Valtaosa dopingin käyttäjistä on tavallisia kuntoilijoita.

Dopingaineiden aikaansaamat vaikutukset hedelmällisyyteen yleensä palautuvat, kun käyttö lopetetaan. Palautuminen kestää vähintään kolme kuukautta.

Haitalliset lisäravinteet todennäköisesti peräisin ulkomailta

Ravintolisät lasketaan elintarvikkeiksi, ja elintarvikkeiden kaupallista tuontia valvoo Tulli. Valvonnassa on löytynyt elintarvikkeisiin kuulumattomia lääkeaineita vain satunnaisesti.

– Löydöksiä tulee korkeintaan muutamia vuodessa. Joinakin vuosina niitä ei ole ollenkaan, sanoo Tullin valvontaosaston tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Kivijalkakaupasta ostettu ravintolisä ei siis todennäköisesti sisällä elintarvikkeisiin kuulumattomia lääkeaineita. Tällaisia tuotteita voi silti päätyä Suomeen ulkomaalaisista verkkokaupoista.

– Jos varasto on ulkomailla ja tuote lähetetään asiakkaalle ulkomailta, elintarvikevalvontamme ei niihin ulotu, Neffling sanoo.

Lisäravinteita myyvät verkkokaupat kääntävät sivujaan usealle kielelle. Tästä syystä suomenkielinenkin verkkokauppa voi todellisuudessa toimia ulkomailla Tullin valvonnan ulottumattomissa.