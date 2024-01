Video räjähtäen palavasta akusta sai lukijat havahtumaan – kokosimme 10 vinkkiä turvallisempaan lataamiseen

Kerroimme jokin aika sitten, kuinka vaarallisia polkupyörien ja potkulautojen niin sanotut keskisuuret litiumioniakut ovat tuleen syttyessään.

Juttu sai lukijat miettimään, miten voisi käsitellä akkuja mahdollisimman turvallisesti.

Kysyimme neuvoa kolmelta asiantuntijalta: palopäälliköltä, sammutusvälineitä kehittävältä yrittäjältä sekä sähköturvallisuusasiantuntijalta.

Koostimme neuvojen perusteella kymmenen ohjetta keskisuurten litiumioniakkujen turvallisempaan lataukseen. Lista ei ole täydellinen, mutta ohjeita seuraamalla pienennät tuhoisan akkupalon riskiä.

Miksi palavan akun sammuttaminen on niin vaikeaa? Sammutusvälineitä kehittävä yrittäjä Marko Hassinen kertoo, miksi akkupalo on vaikea sammuttaa.

1. Vältä akkujen lataamista ja säilyttämistä poistumisreiteillä. Ohje koskee kotien lisäksi muitakin oleskelutiloja, kuten työpaikkoja, oppilaitoksia, hoitolaitoksia ja julkista liikennettä. Pyri välttämään tilanne, jossa akkupalo estää ihmisten pääsyn turvaan.

2. Lataa akku mahdollisimman valvotusti. Pysyttele latauksen aikana näkö-, kuulo- ja hajuetäisyydellä akusta. Vaihtoehtoisesti voit ladata akkua paloturvallisessa paikassa, esimerkiksi palo-osastoidussa ja hälyttimillä varustetussa tilassa tai tarkoitusta varten tehdyssä latauskaapissa. Lopeta lataus kun akku on täynnä.

3. Akun ei kuulu ladattaessa merkittävästi lämmetä tai pitää mitään ääntä. Jos akku turpoaa, sihisee, viheltää tai poksahtelee, syttyminen on jo hyvin lähellä. Keskeytä lataus, jos havaitset mitään poikkeavaa.

4. Älä lataa akkua yöllä tai muulloinkaan nukkuessasi. Tilastollisesti tulipaloissa kuollaan kodin huoneista useimmin makuuhuoneessa, vaikka palo olisi syttynyt muualla.

5. Noudata valmistajan ohjeita. Lataa akku suositellussa lämpötilassa, älä tee omia virityksiä ja käytä vain alkuperäisiä latureita ja varaosia. Suosi tunnettuja valmistajia.

6. Älä päästä akkua täysin tyhjäksi. Liian alhainen jännite vaurioittaa litiumioniakkua ja lisää tulipaloriskiä. Laadukkaissa laitteissa virta katkeaa ennen kuin akun jännite putoaa liian alas.

7. Suojele akkua kolhuilta, kosteudelta ja muilta vaurioilta. Jos on syytä epäillä akun vaurioituneen tai se lämpenee latauksen aikana selvästi, vie se ammattilaiselle tarkistettavaksi. Vaihda tarvittaessa uuteen, alkuperäiseen akkuun.

8. Ota huomioon tulipalon mahdollisuus. Älä lataa tai varastoi akkuja sohvien, sänkyjen, takkeja täynnä olevan naulakon tai minkään muun helposti syttyvän palokuorman lähellä.

9. Vältä lataamista asuintiloissa, jos voit järjestää lataamisen turvallisemmin muualla.

10. Älä vaaranna itseäsi palon sattuessa. Muista, että keskisuuren litiumakun palo on raju. Palossa syntyy nopeasti myrkyllistä savua, palavat heitteet voivat sinkoutua metrien päähän ja akkua on lähes mahdoton sammuttaa kotikonstein. Todennäköisesti viisainta on poistua tilasta, sulkea ovet ja soittaa hätänumeroon.

Ohjeita antoivat palopäällikkö Pasi Paloluoma Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta, sammutusvälineyrittäjä ja sivutoiminen pelastaja Marko Hassinen sekä sähköturvallisuusasiantuntija Vesa Linja-aho.