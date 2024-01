Kommentti: Lauri Markkasesta on unohdettu hurja fakta – näistä syistä Vuoden urheilijan valinta meni oikein

Lauri Markkanen ei ole voittanut mitään. Näin moni kritisoi ennen Urheilugaalaa sitä, voiko Suomen koripallotähteä valita Vuoden urheilijaksi.

Yhtä hyvin voisi vastata, että eipä Markkasella ole kovin realististakaan mahdollisuutta voittaa arvokisamitaleita Suomen paidassa.

Seuratasolla maailman parhaassa koripalloliigassa NBA:ssa Markkasella on ollut seitsemän kauden aikana sama tilanne. Ei Chicagolla, Clevelandilla tai nykyjoukkue Utahilla ole ollut mahdollista voittaa mestaruuksia missään vaiheessa.

Olisi jotenkin outoa vaatia arvokisamitalia tällaiselta urheilijalta, jolle se ei ole käytännössä mahdollista. Joukkuelajissa harvoin yksi mies pystyy kantamaan kaikkia. Aina voi totta kai jossitella, sillä voiko Markkanen vielä tulevaisuudessa voittaa jotain NBA:ssa. Urheilugaalassa ei kuitenkaan katsota eteenpäin, vaan aiempaa vuotta. Sitäkin kautta Markkanen on palkintonsa ansainnut.

Listataan vielä mahdollisimman yksinkertaisesti syyt sille.

1. Koripallo on globaali urheilulaji ja Markkanen on maailman eliittiä

Lähdetään liikkeelle itsestäänselvyyksillä. Koripallo on maailman toiseksi levinnein palloilulaji.

Koripallo kuuluu globaaleihin suuriin urheilulajeihin, jolla on satoja miljoonia harrastajia. Maailman paras koripalloliiga on NBA. Siellä kauden aloittaa joka vuosi vain 450 pelaajaa.

Markkanen kuuluu näistä pelaajista terävimmälle huipulle. Hän on vähintäänkin 30 parhaan pelaajan joukossa. Markkanen valittiin NBA:n tähdistöotteluun viime keväänä.

Se ei ole NBA:ssa pelkkä hupia, vaan valinnalla tulee kunnioitusta. Markkanen pokkasi myös NBA:n kehittyneimmän pelaajan palkinnon. Markkanen otti siis maailman parhaiden keskellä erittäin kovan kehitysloikan.

Avaa kuvien katselu Lauri Markkanen pääsi tuulettelemaan myös NBA:n tähdistöpelissä, vaikka se on pääsääntöisesti pelkkää viihdettä. Valinnalla on peliä isompi merkitys. Kuva: Getty Images

2. Markkanen on globaalissa urheilulajeissa yksi parhaista tekemään olennaisinta asiaa

Markkanen oli myös viime keväänä yksi tehokkaimmista korintekijöistä koko NBA:ssa. Hän oli jopa siinä mielessä historiallinen ja poikkeuksellinen pelaaja koko sarjan historiassa, kuinka monipuolisesti hän teki koreja.

Lue lisää: Miten ihmeessä Lauri Markkasesta tuli yksi maailman tehokkaimmista korintekijöistä? Suomalaistähti kertoo vinkkinsä nuorille

Markkanen väläytti donkeillaan ja kolmosillaan tavalla, jota ei ole ollut aiemmin sarjan historiassa nähty. Yli 200 donkkia ja yli 100 kolmosta kauteen ei suurelle kansalle paljoa kerroa, mutta vastaavaa monipuolisuutta ei ole NBA:ssa koettu.

Avaa kuvien katselu Kuva: NBAE via Getty Images

Loppuvuodesta Markkanen jatkoi lähes samalla tahdilla, vaikka pelikaverit ympärillä heikentyivät, takana oli varusmiespalvelus ja MM-kisat.

Markkanen on siis yksi koripallon parhaista pelaajista tekemään juuri sitä asiaa, mikä on koko pelin ydin. Suomalainen on erinomainen laittamaan palloa korisukan läpi ja tekemään pisteitä joukkueelleen eli siis mahdollistamaan voittoja. Globaalin lajin poikkeuksellinen supertähti.

3. Maajoukkuekritiikissä unohtunut yksi tärkeä asia

MM-kisoista puheen ollen päästään myös yhteen unohdettuun faktaan Markkasen kohdalla.

Moni sosiaalisen median kommentoija on nostanut Markkaseen kohdistetussa kritiikissä suomalaisen esitykset maajoukkuepaidassa päättyneenä vuotena. On totta, että Markkanen ei ollut MM-kisoissa vuotta aiempien EM-kisojen jumalmoodissa. On totta, että Susijengi esiintyi mollivoittoisesti.

Tosin lopulta Suomi kärsi MM-kisoissa vain yhden yllätystappion hurmiossa pelanneelle Japanille. Muuten lopputulos oli odotettu. Monelta on kuitenkin päässyt unohtumaan, että Markkanen takoi kuitenkin lopulta hurjat tilastot MM-kisoissakin.

Avaa kuvien katselu Lauri Markkanen oli elementissään myös MM-kisoissa, vaikka ei liekehtinyt EM-kisojen tapaan. Kuva: Getty Images

Markkanen oli koko MM-kisojen kolmanneksi paras pistemies. Tätä faktaa ei ollut esimerkiksi Urheilugaalan sivujen ehdokasesittelyissä. Tuo fakta on kuitenkin poikkeuksellista suomalaista urheiluhistoriaa.

On mielenkiintoista nähdä, onko Markkasen valinta myös suurempaa murrosta vai onko hän Lukas Hradeckyn (2020) ja Teemu Pukin (2019) jatkoksi poikkeustapaus. Nyt viidestä viimeisestä Vuoden urheilijasta kolme on ollut joukkueurheilijoita. Sitä edeltävänä 71 kertana joukkueurheilija palkittiin vain kaksi kertaa. He olivat Jari Litmanen ja Sami Hyypiä.

Näistä Litmanen valittiin vuonna 1995 ja Hyypiä vuonna 2001. Nyt vuonna 2024 Hyypiä valittiin suomalaisen urheilun kunniagalleriaan, Hall of Fameen. Ei olisi ihme, jos 23 vuoden päästä Markkasta muisteltaisiin Urheilugaalassa Litmasen ja Hyypiän rinnalla yhtenä kaikkien aikojen suomalaisista palloilulajien urheilijoista. Kaikki edellytykset siihen ovat olemassa.