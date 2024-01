Professori Yhdysvaltain ja Britannian iskuista Jemenissä: nyt ollaan avaamassa toista rintamaa Lähi-idässä

Yhdysvallat ja Britannia iskivät yöllä huthikapinallisia vastaan Jemenissä.

– On mahdollista, että pidemmällä tähtäimellä Yhdysvaltain ja Britannian väliintulo vähentää tai lopettaa huthien iskut alueella. Mutta on vaara, että väliintulo lisää panoksia konfliktissa ja johtaa siihen, että konflikti, joka on pääosin ollut rajattu Gazaan, leviää muille rintamille Lähi-idässä. Juuri tästä syystä Yhdysvallat on ollut haluton iskemään Jemeniin, kommentoi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta Ylen Radio 1 Ykkösaamun haastattelussa.

Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet Punaisellamerellä kulkeviin rahtialuksiin siitä lähtien, kun Israelin ja Hamasin välinen sota Gazassa alkoi syksyllä.

Iskuillaan huthit painostavat Israelia lopettamaan sotatoimet Gazassa.

Gazan sodassa on pyritty siihen, ettei sota leviäisi muualle.

– Se on ainoa asia, jossa kansainvälinen yhteisö on onnistunut. Nyt ollaan avaamassa toista rintamaa. Negatiivisen kehityksen todennäköisyys kasvaa. On mahdollista, että yhdysvaltalaiskohteeseen isketään Persianlahden alueella. Jemenistä aletaan ampumaan Saudi-Arabiaan. Tämä lisää vaaraa sen suhteen, että Libanonin ja Israelin välisellä rajalla taistelut kiihtyvät entisestään. Tähän liittyy paljon pelkoja, Juusola luettelee.

Yhdysvallat ja Britannia liittyvät iskulla osaksi konfliktia.

– Tämä alleviivaa sitä, että he ovat ikään kuin Israelin puolella Gazan sodassa. Se lisää vaaraa näitä maita kohtaan muualla kuin Lähi-idän alueella, Juusola sanoo.

Yhdysvallat on korostanut, että Punaisenmeren tilanne ja Gazan sota ovat kaksi eri asiaa.

– Viesti ei mene välttämättä läpi, Juusola arvioi tilannetta nyt.

Normaalisti toistakymmentä prosenttia maailman laivaliikenteestä kulkee Punaisenmeren kautta. Nyt suuri osa laivoista kiertää Afrikan tilanteen takia.