Kehä kolmosen itään päin menevät kaistat saatiin avattua, Ysitiellä jumissa raskas ajoneuvo – Yle seuraa

Kehä kolmen liikenne on pahoin ruuhkautunut

Avaa kuvien katselu Kehä kolmosen liikenne on tukossa huonon sään ja useiden kolareiden takia. Kuvassa tie ennen Suutarilan liittymää. Kuva: Jarno Virtanen / Yle

Kehä III:lla on säästä johtuvaa liikennehaittaa. Suurimmat vaikutukset ovat tällä hetkellä Tuusulaväylästä alkaen, jossa liikenne idän suuntaan on kokonaan poikki tai liikkuu hyvin hitaasti. Liikennepoliisi sekä urakoitsijat yrittävät kunnostaa tilannetta kehällä. Väylällä on mäkiä, johon raskaat ajoneuvot hyytyvät, sanoo liikenneoperaattori Marko Lassi pääkaupunkiseudun liikenteenvalvonnasta. Myös muutama peltikolari kehällä on sattunut. Liikennemäärät ovat muuten normaaleja tavalliseen arkipäivään verrattuna. Ruuhkaletka on pitkä, noin 2–3 kilometriä tällä hetkellä, ja kasvaa koko ajan.

Lassi ei osaa arvioida, milloin liikenne palaa normaaliksi.