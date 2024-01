11 iranilaismiestä otettu kiinni itärajalla – epäily: tuntematon ”avustaja” järjesti heidät Suomeen

Miehet ylittivät valtakunnan rajan maastoitse Lappeenrannan Nuijamaan ja Joutsenon välisellä alueella. Esitutkinnassa on selvinnyt, että ryhmää oli avustettu Venäjän puolella.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen torstaina kiinni 11 henkilöä epäiltynä valtionrajarikoksesta Lappeenrannassa Nuijamaan ja Joutsenon välisellä alueella.

Kiinniotetut ovat miehiä ja Iranin kansalaisia. He ovat hakeneet turvapaikkaa.

Viranomaisten saamien tietojen mukaan ryhmällä on ollut jonkinlainen avustaja, joka on opastanut heitä maastossa Venäjän puolella kohti valtakunnan rajaa. Nyt selvitellään, kuka tämä avustaja on.

– Meitä kiinnostaakin juuri esitutkintaviranomaisina avustuksen järjestäjät ja se, että saamme heidät kiinni, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Heikki Ahtiainen.

Rajavartioston mukaan tapahtuman selvittäminen käynnistyi Viipurin alueen rajavaltuutetun ilmoituksesta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto jatkaa tapauksen selvittämistä yhteistyössä Venäjän federaation rajavartiopalvelun kanssa.

Parikkalassa otettiin neljä maastorajan kautta tullutta miestä kiinni keskiviikkona.

