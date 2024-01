Teiniklassikko Mean Girls tuntui aikoinaan raikkaalta ja edistykselliseltä – käsikirjoittajat arvioivat, miten se on kestänyt aikaa

Alkuperäinen Mean Girls (2004) jätti popkulttuuriin pysyvän jäljen.

Yhdysvaltalaisen lukion klikkejä ja valtapeliä kuvannut elokuva oli tyttöjen näkökulmasta kerrottu teinikomedia. Se oli vuosituhannen vaihteessa iso juttu, koska pojat olivat American Pien (1999) ja Not Another Teen Movien (2001) kaltaisissa komedioissa tavallisesti sankareita ja tytöt halun kohteita.

Sittemmin Mean Girls on jatkanut elämäänsä meemeissä sekä kulttuurissa, ja ”that’s so fetch” -lausahduksen mukaan on nimetty australialainen vaateliike. Elokuvaa on rakastettu, mutta myös kritisoitu. Käsikirjoittaja-näyttelijä Tina Feytä on moitittu tavasta jolla hän kuvaa eri vähemmistöjä: homoja, mustia, aasialaisia.

Vuoden 2018 Broadway-musikaalista on nyt tehty uusi elokuvaversio, joka korjailee alkuperäisen kauneusvirheitä ja lisää tarinaan lauluja.

Yle jututti Tytöt tytöt tytöt -elokuvan käsikirjoittajia Daniela Hakulista ja Ilona Ahtia Mean Girlsin merkityksestä. Kävi ilmi, että molemmilla on elokuvaan syvästi ristiriitainen suhde.

Lacey Chabert (vas.) oli jo Viiden juttu -sarjasta tuttu näyttelijä, mutta Rachel McAdamsille ja Amanda Seyfriedille Mean Girls oli läpimurto. Kuva: Michael Gibson/Paramount/Kobal/Shutterstock/All Over Press

Tyttöjen maailma vs. normaali maailma

Vuosituhannen taitteessa julkaistiin läjäpäin teinikomedioita, joiden päähenkilöt olivat seksinjanoisia poikia.

Toki tyttöjäkin nähtiin päähenkilöinä elokuvissa kuten Clueless (1995) ja Anna palaa (2000), mutta vähemmän. Mean Girlsin kaltaiselle elokuvalle oli tarvetta.

Se oli elokuva, jota ”teinitytöt saattoivat katsoa joutumatta arkisen misogynian tai tuhmien huiluaiheisten vitsien kohteeksi”, Zing Tsjeng kirjoittaa Guardianissa. Huiluvitsillä hän viittaa Alyson Hanniganin kiimaiseen hahmoon American Piessa.

Mean Girlsissä teini-ikäinen Cady (Lindsay Lohan) aloittaa opinnot lukiossa, jota pyörittävät Regina Georgen (Rachel McAdams) johtamat ilkeät ja pinnalliset Plastikit. Cady on viettänyt lapsuutensa Afrikassa kotiopetettavana, joten klikkiytynyt high school -maailma on hänelle vieras ympäristö.

Ilona Ahti katsoi Mean Girlsin 17-vuotiaana kavereidensa kanssa yökylässä. Kokemus oli ”aika mieletön”. Ahti katsoi elokuvan heti neljä kertaa uudestaan ja omaksui sen repliikkejä arkipuheeseensa.

– Päähenkilöinä oli meidän ikäisiä tyttöjä, eikä sellaista ollut silloin missään. Elokuva kertoi tytöistä ja heidän maailmastaan.

Ahti huomauttaa, että elokuvissa ”tyttöjen maailmasta” eronnut ”normaali maailma” tarkoitti usein käytännössä poikien maailmaa.

Daniela Hakulinen (vas.) ja Ilona Ahti näkivät Mean Girlsin nuorina ja vaikuttuivat. Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Lindsay Lohanin näyttelemän Cadyn kautta kuvataan naisiin ja tyttöihin kohdistuvia mahdottomia vaatimuksia. Tytön täytyy olla suosittu, kiva, ihastunut poikiin ja pukeutua tietyllä tavalla.

Ahti sanoo tunnistaneensa itsensä ruudulta.

– Mulla oli ihan hirveä ammottava tarve nähdä itseni edes jonkinlaisena representaationa.

Daniela Hakuliselle tuntui virkistävältä nähdä American Pie -tyyppisten kohelluskomedioiden perään elokuva, jossa tytöt saavat olla ihan yhtä pihalla.

– Ja vaikka siinä taistellaan, että kuka saa pojan, niin se on b-juoni. Varsinaisesti elokuva kertoo vallasta. Siinä oli jotain tosi raikasta.

Rasistisia vitsejä

Kaikilta osin Mean Girls ei enää tunnu raikkaalta. Hakulinen sanoo kiinnittäneensä uusintakatselulla huomiota siihen, miten stereotyyppisesti elokuva kuvaa vähemmistöhahmojaan.

– Ajattelin, että apua, oliko maailma 20 vuotta sitten tämmöinen, että tämä meni läpi?

Mean Girls käsittelee rakkauden metsästämistä, mutta sen kahdelle homohahmolle ei kumppaneita ole tarjolla. Sen sijaan Lizzy Caplanin näyttelemä lesbo päätyy lopussa tanssimaan läheisesti pojan kanssa.

Käsikirjoittaja Tina Feytä on vuosien ajan kritisoitu hänen kirjoittamistaan rasistisista vitseistä.

Yksi elokuvan toistuvista vitseistä on se, että kaksi vietnamilaista tyttöä ovat seksisuhteessa valkoiseen keski-ikäiseen miesopettajaan ja päätyvät riitelemään miehestä – vietnamiksi. Elokuvassa on myös kaksi vitsiä, joiden punchline on se, että mustien oppilaiden ajatellaan tulleen Afrikasta.

Mean Girlsin käsikirjoittaja Tina Fey (vas.) näyttelee Mean Girlsissä opettajaa. Kuva: Michael Gibson/Paramount/Kobal/Shutterstock/All Over Press

Ilona Ahti antaa haastattelua Tansaniasta, mihin hän muutti viime syksynä. Cadykin tulee Afrikasta, mutta selvää ei ole mistä päin. Ahti huomauttaa, että hahmo puhuu sekaisin swahilia (Itä-Afrikka) ja afrikaansia (Etelä-Afrikka) ja lapsuudenkuvassa näytetään intiannorsu joita ei mantereella esiinny.

Mean Girlsin lähtöasetelma perustuu ajatukseen Afrikasta yhtenä villinä maailmankolkkana.

– Cady tulee sivilisaation ulkopuolelta, kun taas tämä high school edustaa yhteiskuntaa. Cady ei tiedä mitään, ikään kuin Afrikassa ei olisi kavereita tai valtasuhteita, Ahti sanoo.

Tyttöjen ystävyydestä

Suomen-ensi-iltansa perjantaina 12. tammikuuta saaneessa uusintaversiossa monet ongelmallisina pidetyistä asioista on korjattu.

Aasialaisopiskelijat eivät vehtaile opettajan kanssa, eikä afroamerikkalaisia sekoiteta afrikkalaisiin. Ei-valkoisia hahmoja on enemmän, jopa päähenkilöissä, ja homohahmot löytävät itselleen lemmityt.

Niin, ja Cadyn entinen kotimaa on nyt nimetty: Kenia.

Daniela Hakulinen ei ole vielä nähnyt uutta filmatisointia, mutta arvostaa, jos tekijät haluavat päivittää asioita ja parantaa teoksen representaatiota.

Erityisen raikkaalta vanhan tarinan uudelleenversiointi ei silti tunnu, koska tyttöjen välistä ystävyyttä kuvataan elokuvissa koko ajan enemmän ja monipuolisemmin. Hakulinen listaa Ladybirdin, Booksmartin, Edge of Seventeenin ja Diary of a Teenage Girlin.

Listan jatkoksi voi lisätä Hakulisen ja Ahdin käsikirjoittaman ja Alli Haapasalon ohjaaman Tytöt tytöt tytöt -elokuvan (2022), jonka päähenkilöt luovivat seksin ja rakkauden maailmassa.

Tytöt tytöt tytöt -elokuvan varhaiseen käsikirjoitusversioon otettiin vaikutteita Mean Girlsistä. Kuva: Ilkka Saastamoinen

Käsikirjoitusta tehtiin kahdeksan vuoden ajan. Mean Girls oli alkuvaiheessa tärkeä referenssi. Emman (Linnea Leino) kavereita kutsuttiin Muoveiksi. Jossain kohtaa kirjoittajat havahtuivat miettimään sitä, miksi heidän elokuvassaan pitäisi olla ilkeitä tyttöjä.

– Se oli niin syvällä selkärangassa, että jos kerrot tyttöjen ystävyydestä, niin pitää olla niitä ilkeitä tyttöjä, Ahti sanoo.

Kesällä 2019 Daniela Hakulinen näki Olivia Wilden ohjaaman teinikomedian Booksmart, jossa tytöt kohtelevat toisiaan hyvin.

Olivia Wilden ohjaamassa Booksmartissa (2019) tunnolliset tytöt päättävät osallistua kotibileisiin. Kuva: © 2019 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All Rights Reserved

– Laitoin saman tien sen nähtyäni Ilonalle ja Allille viestiä, että tässä on leffa, jossa tytöt ovat toistensa puolella. Se oli ihan anti- Mean Girls ja tuntui sellaiselta, mitä en ollut nähnyt.

Muoveista ja klikkien kuvaamisesta luovuttiin. Ne eivät tuntuneet enää fetchiltä.