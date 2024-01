WSOY teettää selvityksen kirjailija Katja Ketun kiusaamissyytöksistä

Kustantamo WSOY on pyytänyt ulkopuolista selvittäjää tutkimaan Katja Ketun esittämiä kiusaamissyytöksiä. Selvitys liittyy Katja Ketun kirjoittamaan elämäkertaan Ismo Alangosta.

Katja Kettu kertoi muun muassa Helsingin kirjamessuilla ja Arto Nybergin haastatteluohjelmassa Ylellä kokeneensa tulleensa kiusatuksi kustantamon taholta.

Kettu kertoo Arto Nybergin ohjelmassa saaneensa keskenmenon kirjoitusprosessin aikana, ja ettei hänen työkykynsä ollut silloin parhaimmillaan.

– Minulle vastattiin, että tämä on ammatinvalintakysymys. Koin, että nyt lyödään niin navan alle ja kohdellaan ihmistä törkeästi, Kettu kertoi Arto Nybergin ohjelmassa.

WSOY kertoo tiedotteessaan, että kustantamossa on kaikkeen kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen nollatoleranssi.

– Juuri siksi haluamme selvittää asian ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin, sanoo WSOY:n viestintäjohtaja Reetta Miettinen.

Selvityksen tekee viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari. Hän tekee selvityksen itsenäisesti.

– Päivi Korpisaari valittiin selvitystyöhön kokemuksensa ja asemansa takia, toteaa Reetta Miettinen.

Korpisaari saa WSOY:ltä pääsyn pyytämäänsä aineistoon, kuten esimerkiksi kustantamon työntekijöiden ja kirjailijan väliseen sähköpostinvaihtoon ja tekstiviesteihin. Aineistoa on pyydetty kustantamon lisäksi suoraan myös kirjailija Katja Ketulta.

Selvitys valmistuu viimeistään helmikuussa. WSOY on sitoutunut julkaisemaan raportin sisällön sellaisenaan.

Reetta Miettinen kertoo, että Katja Ketun syksyllä esittämät väitteet tulivat kustantamolle yllätyksenä.

– Tämän jälkeen ei ole ilmennyt mitään uutta, mikä tukisi Ketun esittämiä vakavia väitteitä. Siksi haluamme selvittää ja tutkia tämän kunnolla.

Katja Ketun syksyllä Otavan kautta julkaisema fiktiivinen romaani Erään kissan tutkimuksia, sisältää myös kuvauksia kustannusmaailmasta ja kirjoitusprosesseista. Fiktiivisessä teoksessa kerrotaan muun muassa Kirjailijasta, joka saa keskenmenon.

Katja Kettu on menestynyt kirjailija. Hän on ollut muun muassa ehdolla kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi romaanillaan Rose on poissa. Hänen palkitusta romaanistaan Kätilö on tehty elokuva. Kettu on julkaissut romaaneja ja tietokirjoja.