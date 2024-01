Voiko Israel saada potkut Euroviisuista, koska se sotii Gazassa? Tässä vastaukset 5 kysymykseen laulukilpailusta

Yle julkaisi Uuden musiikin kilpailun (UMK) osallistujat keskiviikkona. Voittajan on määrä edustaa Suomea Malmössä järjestettävissä Euroviisuissa toukokuussa.

Samaan aikaan kasvava joukko artisteja ja kansalaisia eri puolilla Eurooppaa vaatii, että Gazassa sotiva Israel jätettäisiin kisojen ulkopuolelle. Joukko suomalaisia artisteja luovuttaa ensi viikolla boikottia vaativan adressin Yleisradiolle.

Yle oli eturintamassa vaatimassa Venäjän ulossulkemista kilpailusta maan hyökättyä Ukrainaan keväällä 2022. Toistaiseksi se ei ole esittänyt samanlaisia vaateita Israelin suhteen.

Suomi ei ole koskaan boikotoinut Euroviisuja poliittisista syistä.

Tämä juttu vastaa viiteen kysymykseen Euroviisuista, politiikasta ja Israelista.

Aihetta käsiteltiin myös Uutispodcastin jaksossa keskiviikkona.

Voidaanko Israel sulkea Euroviisuista Gazan sodan takia?

Voidaanko Israel heittää ulos Euroviisuista?

Euroopan yleisradiounioni EBU on alustavasti ilmoittanut tukevansa Israelin osallistumista kilpailuun. Tilanne voi muuttua, jos boikottivaatimukset voimistuvat.

Suomalaisen viisuasiantuntijan Tuomas Lassinharjun mukaan Israelin ulossulkemiselle on hyvät perusteet. Israelin sotatoimet Gazassa ovat tappaneet enemmän siviilejä kuin yksikään muu 2000-luvun konflikti.

– Näemme sotakuvia Gazasta ja luemme Israelin raakalaismaisista ja brutaaleista sotatoimista. Tiedämme, että siviilejä on kuollut kymmeniä tuhansia, ja koko alue on muuttumassa elin- ja asuinkelvottomaksi. Herää kysymys, että jos kerran Venäjä voidaan sulkea pois, niin eikö sitten yhtä lailla myös Israel pitäisi näiden toimien takia sulkea pois Euroviisuista.

Lassinharjun mukaan boikottia vaativa rintama ei kuitenkaan vielä ole riittävän laaja, jotta EBU pyörtäisi päätöstään.

– Jos useampi maa oikeasti ottaisi kynnyskysymyksekseen, että he eivät halua Israelin osallistuvan Euroviisuihin, niin kyllähän silloin EBU:n on reagoitava.

Ylen luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén kertoo, että Yle on viestinyt EBU:lle Suomessa ja Pohjoismaissa esiin nousseista boikotointivaatimuksista.

– Me olemme saattaneet tiedon boikotointivaatimuksista EBU:lle ja odotamme sen reaktiota.

Vilénin mukaan Suomen poisjääminen kilpailusta olisi mahdollista, jos konflikti Gazassa yhä pahenee.

– Luulen, että siinä vaiheessa EBU keskustelisi Israelin kanssa, että olisiko sen parempi jättää osallistumatta, tai sulkisi sotaa käyvän valtion kokonaan pois kilpailusta.

Toistaiseksi Yle ei ole vaatinut EBU:lta Israelin boikotointia.

Ruotsalaisen iltapäivälehden Aftonbladetin Euroviisuihin erikoistunut toimittaja Torbjörn Ek uskoo protestien kasvavan, jos sotatoimet Gazassa eivät hellitä. Jos muut osanottajat uhkaavat boikoteilla, Israel voi itse tehdä ratkaisevan päätöksen.

– Jos vaatimukset voimistuvat, Israel voisi itse vetäytyä pois kilpailusta, Ek sanoo.

Torbjörn Ekin mukaan Ruotsissa boikottivaatimukset näkyvät tällä hetkellä lähinnä somekeskusteluna.

Miksi Israel on mukana Euroviisuissa, vaikka se ei ole eurooppalainen valtio?

Kaikki Euroopan yleisradiounioni EBU:n jäsenet voivat osallistua laulukilpailuun.

Euroviisut ovat EBU:n vuosittain järjestämä laulukilpailu. Nimestään huolimatta EBU:uun kuuluu lukuisia ei-eurooppalaisia maita Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta. Israelin yleisradioyhtiö liittyi EBU:un vuonna 1957. Maa kilpaili euroviisuissa ensimmäisenä Euroopan ulkopuolisena osallistujana vuonna 1973.

Avaa kuvien katselu Venäjää vuonna 2021 edustanut Maniža on toistaiseksi viimeisin venäläinen euroviisuedustaja. Kuva: EBU

Kuinka yleistä on sulkea maa pois Euroviisuista?

Vain Venäjä ja Valko-Venäjä on aiemmin potkittu kisoista.

Heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022, EBU ilmoitti, että maa voi siitä huolimatta kilpailla Euroviisuissa. EBU perusteli päätöstään tapahtuman epäpoliittisuudella.

Suomen Yleisradio ilmoitti, että vetäystyisi kilpailusta, jos Venäjä osallistuu. Myös Norja ja Alankomaat vaativat Venäjän sulkemista kilpailun ulkopuolelle. Painostuksen vuoksi EBU muutti kantaansa, ja sulki Venäjän kilpailusta. Protestina Venäjä erosi EBU:sta.

Venäjän ulossulkemispäätös ei ollut ensimmäinen laatuaan.

Vuoden 2021 keväällä Valko-Venäjän ei annettu osallistua, koska se oli lähettämässä kilpailuun Aljaksandr Lukašenkan autoritaarista hallintoa ylistävän esityksen. Samana kesänä Valko-Venäjä potkittiin kokonaan EBU:sta. Syynä oli maan luisuminen diktatuuriin, jossa sananvapaudelle ei ole sijaa.

Saako politiikka näkyä Euroviisuissa?

Euroviisut ja politiikka ovat kietoutuneet yhteen jo vuosikymmeniä, vaikka laulukilpailu sanookin olevansa epäpoliittinen tapahtuma.

Vuosikymmenten saatossa maiden poliittiset jännitteet ovat näkyneet paitsi esityksissä myös äänestyskäyttäytymisessä.

Israel on ollut mukana Euroviisuissa 50 vuotta. Sen osallistuminen on toistuvasti synnyttänyt vastalauseita EBU:n jäsenissä.

Äänekkäitä boikottikampanjoita nähtiin viimeksi, kun Israel järjesti laulukilpailun Tel Avivissa vuonna 2019. Monet tahot vaativat kisan boikotointia Israelin Palestiinan politiikan vuoksi.

EBU:un kuuluvien arabimaiden yleisradioyhtiöt ovat pääsääntöisesti jättäytyneet pois kilpailusta Israelin osallistumisen takia. Esimerkiksi Algeria, Egypti, Jordan, Libanon, Libya ja Tunisia eivät ole koskaan osallistuneet kilpailuun, vaikka voisivat halutessaan niin tehdä.

Ketkä ovat toistaiseksi ilmoittaneet boikotoivansa Israelia?

Toistaiseksi yksikään osallistujamaa ei ole päättänyt boikotoida Euroviisuja. UMK-kilpailija Jesse Markin ei edustaisi Suomea Euroviisuissa, jos Israel on mukana.

Islannissa musiikkiala on vaatinut euroviisujen boikotoimista, jos Israel on mukana. Myös Irlannissa kansalaiset ovat painostaneet yleisradioyhtiötä on jättämään kilpailu väliin samasta syystä.

Suomessa musiikkiala on kerännyt vetoomusta Israelin potkimiseksi ulos viisuista. Se oli keskiviikkona kerännyt yli 1400 allekirjoitusta.

Norjan, Ruotsin, Alankomaiden ja Kreikan yleisradioyhtiöt ovat ilmoittaneet seuraavansa EBU:n linjaa asiassa. Kreikka on valmis keskustelemaan boikotista, jos joku muukin viisumaa asettaisi Israelin ulossulkemisen kynnyskysymykseksi osallistumiselleen.

Euroviisujen sääntöjen mukaan kilpailuja boikotoivalle maalle voidaan määrätä osallistumismaksun lisäksi myös tuntuvat sakot.

Uuden musiikin kilpailun (UMK) finalisti Jesse Markin ilmoitti torstaina jättäytyvänsä pois Euroviisuista, jos Israel osallistuu. Markin on kuitenkin täysillä mukana UMK:ssa.

Myös toinen UMK-finalisti Sini Sabotage sanoi Helsingin Sanomille miettivänsä kantaansa, jos voittaa UMK:n.