Selvitys löysi neljä vaihtoa rapistuneen funkkissairaalan tulevaisuudeksi – tarjolla kaikkea purkamisesta uusiokäyttöön

Lappeenrannan Joutsenossa sijaitseva Tiuruniemen sairaalarakennus on ollut pitkään tyhjillään.

Lappeenrannan Joutsenossa sijaitseva vanha Tiurun sairaalarakennus on ollut tyhjillään reilut kymmenen vuotta. Vuonna 1939 valmistunut funkkisrakennus on päässyt pahoin rapistumaan ja ollut pitkään ilkivallan kohteena.

Rakennuksen omistaa on Seniori-Saimaa oy, jonka puolestaan omistavat yhdessä Lappeenrannan kaupunki ja Holiday Club Resorts.

Rakennus on suojeltu, minkä takia sen kohtalo on vuosia ollut osittain epäselvä. Seniori-Saimaa tilasi konsulttiyhtiö Boost Brothers Oy:ltä selvityksen, jonka tarkoituksena on ollut tuottaa kiinteistöjen omistajille tietoa siitä, millaisia vaihtoehtoja sairaalarakennuksen tulevaisuudelle voisi olla.

Avaa kuvien katselu Rakennus on päässyt huonoon kuntoon. Kuva toukokuulta 2023. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Selvitys antaa neljä eri vaihtoehtoa. Ensinnäkin yksi vaihtoehto on purkaa rakennus kokonaan. Toiseksi sen voisi purkaa osittain. Kolmas vaihtoehto on tehdä rakennukseen perusparannus ja neljäs olisi osittainen uudisrakentaminen.

Perusparannus maksaisi hieman yli 50 miljoonaa euroa. Rakennuksen purkaminen noin 1,7 miljoonaa euroa.

Selvityksen mukaan edullisin vaihtoehto olisi purkaa rakennus. Se kuitenkin tarkoittaisi selvityksen mukaan, että samalla menetettäisiin osa alueen kulttuurihistoriasta ja myös alueen identiteetti muuttuisi.

Isot kustannukset

Tiurun vanha sairaalarakennus on ollut kylmillään vuodesta 2016 lähtien. Pelkästään rakennuksen vuosittainen ylläpito nykyisessä kunnossaan ilman lämmitystä maksaa omistajilleen noin 110 000 euroa vuodessa.

Avaa kuvien katselu Rakennuksessa toimi viimeksi Joutsenon vastaanottokeskus, jonka kyltit vielä selvästi näkyvät. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Rakennuksen purkaminen edellyttäisi asemakaavan muutosta ja suojelumerkinnän poistamista. Kaavamuutos olisi mahdollista saada voimaan aikaisintaan elokuuksi 2025.

Seuraavaksi omistajien on tarkoitus kartoittaa, olisiko joku taho kiinnostunut investoimaan rakennukseen tai hankkimaan sitä käyttöönsä.