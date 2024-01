Venäjän Zaharova kommentoi itärajan tilannetta: kyse ei ole mistään hallitsemattomasta siirtolaisvirrasta

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kommentoi tänään perjantaina pakolaistilannetta itärajalla.

– Kaakkois-Suomen tarkastuspisteillä, joiden sulkemisesta Suomi on ilmoittanut ensi sijassa, on kirjattu 415 tapausta [turvapaikanhakijoiden rajan ylittämisistä]. On selvää, että kyse ei ole mistään hallitsemattomasta siirtolaisvirrasta Venäjältä, kertoi Zaharova lehdistötilaisuudessaan.

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan mukaan tilanne itärajalla on osoitus kaksoisstandardeista tai standardien puutteesta.

Hän myös arvosteli sitä, että Suomen hallitus kannustaa turvapaikanhakijoita poistumaan nopeasti maasta porrastamalla paluuavustusta.

Zaharova pitää mahdollisena, että turvapaikanhakijat lähtevät Suomeen ”kollektiivisen lännen” kehotuksen takia.

Hänen mukaansa suurin osa pakolaisista tulee Somaliasta, Syyriasta ja Jemenistä.