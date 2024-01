Ehdotus sairaalaverkon supistamisesta saa kannatusta professorilta: ”Tällä hetkellä tilanne on epätasa-arvoinen”

”Ei ole kenenkään etu, että emme uskalla tehdä ratkaisuja. Suomen työikäinen väestö on supistumassa ja valtiontalouden ennuste on melko huono”, Helsingin yliopiston terveydenhuollon professori Kristiina Patja sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi eilen torstaina raportin, jossa esitetään sairaalaverkon supistamista. Muutoksia perustellaan kulujen karsimisella ja työvoimapulalla.

Työryhmä ehdottaa, että yliopistosairaalojen määrä pysyisi entisellään, mutta keskussairaalojen määrää supistettaisiin ja niiden tehtäviä muutettaisiin. Työryhmä ehdottaa karsintaa myös terveyskeskusten ympärivuorokautiseen päivystykseen ja synnytyssairaalojen määrään.

Helsingin yliopiston terveydenhuollon professori Kristiina Patjan mukaan työryhmän ehdotus on tarpeellinen.

– Tällä hetkellä terveydenhuollon tilanne on epätasa-arvoinen. Karrikoiden voisi sanoa, että ylihoidamme terveitä ja alihoidamme sairaita. Siksi koko järjestelmä tarvitsee uudistamista ja priorisointia, Patja sanoo.

Hän toivoo, että mahdolliset uudistukset tehdään hallitusti, suunnitellusti ja pitkäjänteisesti.

Patjan mukaan paras tapa toteuttaa uudistus on keskustella ehdotuksen pohjalta, mikä on terveyshyödyn, lääketieteellisen hoidon, turvallisuuden, laadun ja vaikuttavuuden kannalta järkevintä. Yhtälöön sovitetaan poliittinen realiteettimaailma ja resurssit.

Patjan mukaan ehdotuksessa haetaan ratkaisua tilanteeseen, jossa lääketiede on kehittynyt, alalla on työvoimapulaa ja väestörakenne on muuttunut. Hänestä on hyvä, että tilanteeseen pohditaan ratkaisua.

– Kyseessä on toisinto vuosista 2015–2016, kun viimeksi koetettiin saada aikaiseksi isoa terveydenhuollon rakenneuudistusta. Silloin Suomeen ehdotettiin myös mallia, jossa oli viisi yliopistosairaalaa ja seitsemän keskussairaalaa.

Avaa kuvien katselu Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää synnytyssairaalojen karsimista koko maassa. Karsiminen koskee myös Uuttamaata. Lohjan synnytyssairaala on ollut aiemmin lakkautusuhan alla. Kuva: Linus Westerlund / Yle

Lempeämpi ratkaisu

Patja huomauttaa, että Suomen työikäinen väestö on supistumassa ja valtiontalouden ennuste on huono. Siksi hänestä on ymmärrettävää, että myös terveydenhuollosta leikataan.

– Emme voi laittaa kaikkia resursseja terveydenhuoltoon, vaan sitä on jäätävä myös koulutukseen ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Patjan mukaan työryhmän ehdotus jakaa Suomen sairaalat yliopisto-, keskus- ja akuuttisairaaloihin on hyvä lähtökohta.

– Tällainen kolmijako on paljon lempeämpi ehdotus kuin aiempi, jossa oltiin lakkauttamassa sairaaloita. Ehdotuksessa huomioidaan se, miten alueellisia erityistarpeita voidaan paremmin sopeuttaa.

Patjan mukaan ehdotuksen ytimessä ovat laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus. Professorin mukaan ei voi olla ihan sama, kuka potilaita hoitaa.

Joillakin paikkakunnilla ehdotus on kaventamassa erikoissairaanhoidon hoitomahdollisuuksia. Matka toimenpiteeseen saattaa pidentyä entisestään.

Patjan mielestä nyt tulisi keskittyä kokonaiskuvan tarkastelemiseen, ei yksittäisiin huolenaiheisiin. Hän huomauttaa, että monella suomalaisella saattaa olla jo tällä hetkellä pitkä matka sairaalaan.

Patjan mielestä uudistuksessa tavoitteena pitäisi olla se, miten palveluja saataisiin lähelle matalalla kynnyksellä. Sairaalahoidon tarve tulee tulevaisuudessa muuttumaan, kun väestö ikääntyy ja muuttaa maaseudulta kaupunkeihin.

– Nyt pitää miettiä, mitä asioita voimme tehdä kokonaan uudella tavalla ja voidaanko tuoda hyvinvointialueille jotain lisää. Jos jollain hyvinvointialueella säästyy rahaa, ehdotan, että hyvinvointialue voisi itse päättää, miten rahat käytetään.