Aimo Liirin rauhallinen koti-ilta keskeytyi: läheiselle pellolle oli ilmestynyt joukko luvattomia rajanylittäjiä

Aimo Liiri asuu 600 metrin päässä itärajasta Konnun kylässä Lappeenrannassa. Hän on tottunut 83-vuotisen elämänsä varrella vieraisiin kulkijoihin kotikonnuillaan. Video: Mikko Savolainen / Yle

Lappeenrannassa Konnun kylässä Aimo Liiri vietti eilen tavallista koti-iltaa. Iltakahdeksan aikaan hän huomasi, että jotain erikoista on käynnissä, kun rajavartiolaitoksen autoja oli parkkeerattu kotitalon lähettyville.

– Lentokonekin lensi tuossa. Kun oli ilta ja pimeä ja rajavartiosto oli työn touhussa, en lähtenyt kyselemään, mikä on tilanne. Puolitoista tuntia rajavartijoiden autot tuossa olivat.

Lopulta Liirille selvisi, että luvattomia rajanylittäjiä oli tarponut hänen kotinsa lähellä olevan lumisen pellon halki Suomeen.

Avaa kuvien katselu Aimo Liiri on pitänyt 57 vuoden ajan kirjaa rajatapahtumista. Joka vuodelta löytyy oma päiväkirja. Myös hänen vaimonsa Ritva Liiri pitää omaa päiväkirjaa rajatapahtumista, mutta hän on kirjannut niitä ylös vasta 30 vuotta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

– Tuolta pellolta oli kuulemma tullut yksi mies. Mies oli kävellyt 700–800 metrin matkan lumihangessa tuohon tielle asti. Kiinnihän he olivat hänet ottaneet, kertaa Liiri illan tapahtumia.

Liiri oli kuullut vain yhdestä rajanylittäjästä torstai-iltana, mutta nähtävästi samaa reittiä pitkin tuli kaikkiaan 11 laitonta rajanylittäjää, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos.

Liirin talolta valtakunnan rajalle on matkaa 600 metriä.

Avaa kuvien katselu Paikka, josta laittomat ylittäjät tulivat, on Venäjän puolelta tieheään pusikoitunut. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Pusikon läpi Suomeen

Rajanylittäjät olivat tarponeet alkuun Venäjällä olevan pusikon läpi ja päätyivät lopulta umpihankeen Suomen puolelle.

– Venäjän puoli on puskaa täysi, ja Suomen puolella on tämä peltoaukea, Liiri kuvailee.

Avaa kuvien katselu Konnun kylä, jossa Aimo Liiri asuu, sijaitsee aivan itärajan tuntumassa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Luvattomien tulijoiden ei tarvinnut silti pitkään rämpiä pusikossa. Venäjän puolella, lähellä valtakunnan rajaa menee tie Viipuriin, jonne on matkaa Suomen puoleisen pellon reunasta 180 metriä.

– En ole kuullut aurauksen ääniä sieltä tieltä tänä vuonna, mutta pääseehän tielle kai silti jollain tavalla tulemaan.

Avaa kuvien katselu Aimo Liiri kertoo eräästä rajanylittäjänaisesta, joka on jäänyt hänen mieleensä. Nainen saapui taksilla heidän talonsa lähellä ja kiipesi aidan yli Suomesta Venäjälle. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Päiväkirja rajanylittäjistä vuodesta 1967

Aimo Liiri on asunut aivan itärajassa kiinni 83 vuotta. Laittomat rajanylittäjät eivät ole Liirin pihapiirissä vieras asia.

– Olen 57 vuotta joka päivä merkinnyt tulijat. Kyllähän niitä on, aika montakin meidän kylän kohdalta.

Heinäkuussa hän näki televisiota katsoessaan tuvan ikkunasta, että polkua pitkin tuli reppuselässä puhelinta tuijottava mies.

– Katsoin, kääntyykö tulija Nuijamaan suuntaan vai Joutsenon suuntaan. Hän lähti Nuijamaan suuntaan. Soitin sitten rajavartioille. He saivat miehen kiinni noin neljän kilometrin päästä meidän kylästä.

Avaa kuvien katselu Aimo Liirin päiväkirjasta löytyy tarkasti tämän viikon tapahtumat rajalla. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Liirin päiväkirjat kertovat myös nelijalkaisista rajanylittäjistä.

– Kerran saksanpaimenkoira tuli samasta paikasta läpi. Kolme kertaa on tullut lehmä, jolla on ollut reikä korvassa. Ne on sitten luovutettu takaisin.

Vaikka Liiri asuu maalla, rajan läheisyys pitää ovet säpissä.

– Ovet pidetään kiinni. Jos joku koputtaa ikkunaan tai oveen, menen katsomaan tilannetta. Sitten soittoa rajavartiostoon. Kyllä he huolen pitävät, naurahtaa Liiri.

Rajavartiosto on kehottanut Lappeenrannan Konnun kylän asukkaita valppauteen ja ilmoittamaan herkästikin havainnoista heille.