Gazan sota avasi railon länsimaissa: pettymys päättäjiin ja mediaan vei somesukupolven kaduille protestoimaan

Gazassa käytävä sota on saanut mielenosoittajat liikkeelle.

New Yorkissa, Lontoossa ja muualla maailmassa on nähty suuria mielenosoituksia palestiinalaisten puolesta koko Gazan sodan ajan.

Sota alkoi viime lokakuussa sen jälkeen, kun Hamas-terroristit hyökkäsivät Israeliin Gazan kaistalta käsin ja tappoivat 1200 ja ottivat panttivangiksi noin 240 ihmistä. Israelin armeija teki sen jälkeen Gazaan vastahyökkäyksen, joka jatkuu yhä.

Viime viikolla New Yorkissa protestoijat pysäyttivät hetkeksi liikenteen monella Manhattanille johtavalla tiellä. Lontoossa mielenosoittajat asettuivat makaamaan keskelle siltaa lähellä parlamenttitaloa.

Protestoijia eri maissa yhdistävät samanlaiset sloganit. Tulitauko nyt! Joelta merelle, Palestiina tulee olemaan vapaa!

Myös ikä yhdistää. Uutiskuvien perusteella suurin osa mielenosoittajista on nuoria.

Mutta hetkinen. Eikö nykynuorison pitänyt vain maata ja somettaa kännykällä? Eivätkö fyysisesti rasittavat marssit ja muut katuprotestit olekaan eilispäivän juttu?

– Ei suinkaan, se on oikeastaan ihan päinvastoin, sanoo sosiologian professori Eeva Luhtakallio Helsingin yliopistosta.

– Sosiaalinen media on moninkertaistanut mielenosoitusten näkyvyyden ja siitä on tullut tehokas väline protestien organisoimiseen, Luhtakallio jatkaa.

Avaa kuvien katselu Palestiinalaisia tukevat mielenosoittajat keskeyttivät viime viikolla liikenteen Brooklyn Bridgella New Yorkissa. Kuva: Olga Fedorova / AOP

Kansalaisaktivismia tutkineen Luhtakallion mukaan kadulla ja verkossa tapahtuvan protestoinnin asettaminen vastakkain on keinotekoista. Molemmat ovat vaikuttamista ja näyttävä protesti on monesti hyvää – yleisöä kiinnostavaa – somesisältöä.

New Yorkin ja Lontoon mielenosoituksista onkin jaettu paljon kuvia ja videoita sosiaaliseen mediaan.

– Kadulla tehty performanssi saa verkossa uuden elämän. Sitä voidaan kommentoida ja siihen voidaan liittää uusia merkityksiä, professori miettii.

Vääryys kiinnostaa

Mielenosoitusten historia alkaa leipämellakoista. Vuosisatojen ajan kaduille lähdettiin lähinnä silloin, kun edessä oli varma nälkäkuolema.

Nykyään ihmisiä ei aja protestoimaan tyhjä maha – vaan tunteet.

– Tyrmistys, kokemus jostain selvästä vääryydestä, on perinteisesti ollut se syy, joka saa ihmiset kaduilla vauraissa länsimaissa, kuvailee professori Luhtakallio.

Tyrmistystä ovat herättäneet Gazan sodan uhrimäärät. Gazan kaistaleella on kuollut Hamasin johtaman palestiinalaishallinnon mukaan yli 24 000 ihmistä, joista yli 10 000 on lapsia. Israelin armeija kertoo tappaneensa tai ottaneensa vangiksi 9 000 Hamas-taistelijaa.

– Jos mielenosoituksille yksi syy pitää sanoa, niin kyllä se on mittakaava. Nämä ovat todella suuria uhrilukuja ja ne herättävät huolta Gazan siviilien katastrofaalista tilanteesta, sanoo Lähi-itään ja Palestiinaan erikoistunut tutkija Mikko Joronen Tampereen yliopistosta.

– Kun näihin lukuihin yhdistetään länsimaiden johtajien melko laimeat kannanotot ja tuen jatkaminen Israelille, se synnyttää suuttumusta, Joronen jatkaa.

Avaa kuvien katselu Palestiinalaismies kantoi loukkaantunutta poikaa lokakuussa sairaalan päivystykseen Gazassa. Kuva: Youssef Alzanoun / AOP

Tutkijan mukaan ihmisten reaktiot on osaltaan seurausta myös mediaympäristön muutoksesta.

Samaan aikaan kun journalistisiin periaatteisiin sitoutuneet mediat tuntuvat julkaisevan kitsaasti sisältöä konfliktialueilta, somekanavat pursuavat dramaattista materiaalia paikan päältä Gazasta. Ulkomaisen median toimittajia ei ole päässyt Gazan alueelle työskentelemään vapaasti.

Jorosen mukaan Gazassa tuotetun materiaalin vähyys länsimaalaisessa mediassa voi herättää miettimään, missä määrin perinteisen median välittämään kuvaan konfliktista voi luottaa.

Hitaat prosessit jäävät huomaamatta

Maailmassa riittää huolia, mutta ihmiset eivät marssi kaduilla vastustamassa työelämän automatisoitumista tai vaikkapa autoritaarisen Kiinan nousua.

– Hitaasti kehittyvät prosessit harvemmin herättävät ihmisissä suuria tunteita, professori Luhtakallio sanoo.

Katuprotestointiin kilpistyvässä tyytymättömyydessä on yleensä kyse pitkän ajan kuluessa patoutuneesta tunteesta, joka sitten purkautuu sopivan tapahtuman johdosta.

– Palestiinan ja Israelin väliseen konfliktiin liittyy tunteita, jotka ovat voineet velloa jopa vuosikymmeniä. Nyt Gazan sota on se yksittäinen tapahtuma, joka nostaa ne pintaan, Luhtakallio sanoo.

Avaa kuvien katselu Palestiinalaisia tukevat mielenosoittajat muodostavat Free Palestine -tekstin Bernissä Sveitsissä tammikuun alussa. Kuva: Peter Klaunzer / EPA

Omaa maata helpoin protestoida

1980-luvulla Länsi-Euroopassa marssittiin Amerikan ydinaseita vastaan. Seuraavalla vuosikymmenellä vastustettiin maailmankaupan vapauttamista ja myöhemmin Yhdysvaltain hyökkäystä Irakiin.

Länsimaissa protesteille on tyypillistä, että niissä vastustetaan oman maan hallintoa tai Yhdysvaltain johtamaa maailmanjärjestystä.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, harva länsimaissa lähti kadulle marssimaan.

Tutkijoiden mukaan tämä on ymmärrettävää kahdestakin syystä. Ensinnäkin länsimaiden valtiojohtajat selvästi tuomitsivat Venäjän hyökkäyksen.

Protesteille ei tämän vuoksi syntynyt samanlaista sosiaalista tilausta kuin Gazan konfliktin yhteydessä. Asiaa voi lähestyä myös käytännönläheisesti.

– Tuskinpa Venäjää olisi kiinnostanut, mitä esimerkiksi Suomessa protestoidaan. Demokratioissa asia on sitten tietysti toisin, kiteyttää professori Luhtakallio.

Avaa kuvien katselu Pariisissa osoitettiin mieltä palestiinalaisten puolesta 6. tammikuuta. Mukaan protestoimaan oli lähtenyt myös varttuneempaa väkeä. Kuva: Teresa Suarez / EPA

Palestiinalaisia tukevien mielenosoitusten vaikutusta länsimaiden politiikkaan on kuitenkin vaikea arvioida.

Toistaiseksi Yhdysvaltojen tuki Israelin sotatoimille jatkuu ja siviiliuhrien määrät Gazassa jatkavat kasvuaan.

– Mittavilla mielenilmauksilla on merkitystä, mutta niiden vaikutusta on vaikeampi määritellä. Tietysti jo itsestään sillä, että asioista puhutaan, on aina jokin merkitys, tuumii tutkija Mikko Joronen Tampereen yliopistosta.