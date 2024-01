Luvattomat rajanylitykset tulivat ”syliin”, kertoo Rajavartiolaitos: ”Estäminen on mahdotonta”

Maaston kautta tapahtuneet itärajan ylitykset ovat tulleet yllätyksinä eikä niitä voi käytännössä estää, sanoo Rajavartiolaitos.

Eilen torstaina 11 iranilaismiestä otettiin kiinni epäiltynä valtionrajarikoksesta Lappeenrannassa Nuijamaan ja Joutsenon välisellä alueella. He tulivat samaan aikaan ja hakivat turvapaikkaa.

Ylen tavoittama Rajavartiolaitoksen apulaisosastopäällikkö Marko Saareks kertoo, että viranomaisilla on tiedustelutietoa siitä, että Venäjän puolella on Suomen valtakunnanrajan läheisyydessä merkittävä määrä henkilöitä, jotka haluavat tulla laittomasti Suomeen tai Suomen kautta muualle Eurooppaan.

– Yleisellä tasolla on tiedossa, että pyrkijöitä on, mutta nämä tapaukset sinällään ovat tulleet niin sanotusti syliin, hän sanoo viime päivien tapauksista.

Keskiviikkona Parikkalassa otettiin kiinni neljä maastorajan kautta tullutta miestä.

Saareks myöntää, että käytännössä Rajavartiolaitoksella ei ole tietoa siitä, mistä ja milloin henkilöitä on rajan yli tulossa.

– Ei meillä yksityiskohtaista tietoa ole ollut siitä, että tässä paikassa tämmöinen väki on ollut tulossa, vaan tietoa on saatu sitten, kun he ovat Suomen puolelle tulleet.

”Estäminen mahdotonta”

Aiemmin Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Heikki Ahtiainen kertoi, että rajanylittäjien mukaan joku avusti heitä Venäjän puolella kulkemaan valtakunnan rajalle.

Marko Saareksin mukaan esitutkinta tapauksista on käynnissä eikä yksityiskohtiin voi ottaa vielä kantaa.

Hän vahvistaa, että viranomaisilla on syytä epäillä, että maastorajan ylittäneitä henkilöitä on avustettu Venäjän puolella rajan ylittämisessä.

– Tähän mennessä maastorajanylitystä ei ole käytetty tekotapana, mutta nyt tämä näyttää siirtyneen myös maastorajalle.

Saareksin mukaan ei voi poissulkea sitä, että maastorajan ylittämisistä tulee laajempi ilmiö.

– Uhka on olemassa, mutta se on tiedostettu jo siitä alkaen, kun tämä toiminta alkoi rajanylityspaikoilla.

Hän sanoo, että maastorajan ylityksiä ei voi estää.

– Estäminen on koko lailla mahdotonta, kun miettii kuinka pitkä itäraja on ja minkä verran meillä on henkilöstöä. Emme pysty laittamaan henkilöstöä siten, että partioita on 50 metrin välein seisomassa rajalla.

Asukkaat ”silminä ja korvina”

Rajavartiolaitoksella on valmius tarvittaessa lisätä itärajalla valvontaa tekevien henkilöiden määrää.

– Jatkamme tehostettua rajojen valvontaa, pyrimme ottamaan henkilöt kiinni, jos heitä tulee lisää ja hoitamaan esitutkinnat, jotka on jo aloitettu.

Apulaisosastopäällikkö Saareks avaa, että itärajan valvonta on yhdistelmä erilaisia menetelmiä, kuten liikkuvaa partiointia, teknistä valvontaa ja tiedustelun hyödyntämistä.

– Reagointiaika pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, jotta saadaan henkilöt kiinni Suomen puolella ja tapaukset tutkintaan.

Hän lisää, että myös rajaseudun asukkaat ovat viranomaisten ”silminä ja korvina” itärajalla.

Hänen mukaansa on ministeritason tehtävä arvioida, voisiko lainsäädännöllisillä muutoksilla hallita tilannetta.